Вратарь отразил два пенальти подряд, а ЦСКА выиграл дерби. Символическая сборная 26-го тура РПЛ

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вчера, 17:15

Герои больших поединков.

Вратарь

Никита Медведев («Пари НН») – уверенность тура

Агкацев отразил пенальти в матче против «Динамо» из Махачкалы, подарил «Краснодару» важную победу. Но Медведев пошел дальше. Голкипер взял два удара подряд от Гандри и Самородова. Судья попросил повторить удар, который мог отобрать у «Пари НН» победу. Никита сделал два сейва подряд. Вратарь подарил «Пари НН» три важных очка.

Защитники

Хуан Хосе Касерес («Динамо») – неуступчивость недели

Второй тур подряд выделяем Касереса. Конечно, в идеальном мире правый защитник «Динамо» должен играть ещё сильнее. Но даже гол Педро не отменяет крепкий футбол от Касереса на правом фланге. Если бы у «Динамо» раньше появился такой защитник, способный закрыть Педро и Мостового, то могли быть выше в таблице. Парагваец – настоящий боец.

Фабиан Бальбуэна («Динамо») – полезность тура

Опытный парагваец собрался в матче против «Зенита». Удачно побеждал в единоборствах, пытался лишить Педро гола. Ложился под удары. Классно выводил «Динамо» в атаку длинными передачами. Уверенно выигрывал воздух. Глушенков и Кассьерра не раскрылись в атаке. Свежие Гонду и Соболев ушли с поля без забитого мяча. Ветеран порадовал вратаря Лунёва.

Виллиан Роша ( ЦСКА ) – стабильность сезона

Дни бразильца в ЦСКА сочтены? Хотя у Роши сложный характер, он нередко срывался во время матчей, это квалифицированный защитник. Скауты клубов из Турции и топ-5 видят, что Виллиан спокойно работает, даже когда у него постоянно меняются напарники. Играл с дебютантом Абдулкадыровым и намертво закрыл в дерби со «Спартаком» снайпера Угальде.

Руслан Безруков («Рубин») – джокер выходных

Собрал хет-трик из ключевых действий против «Факела». Сначала именно на нем получил красную карточку Моцпан. А дальше Безруков побежал открываться под передачи ветерана Олега Иванова. Хавбеку скоро 39 лет, но диагонали вырезать умеет. Безруков сделал дубль. Идеально сыграл на левом фланге, ускользал от защитников и забивал в ворота бедняги Гудиева.

Полузащитники

Луис Энрике («Зенит») – напористость недели

В первом тайме Энрике уничтожил Фернандеса на фланге. Центральный защитник «Динамо», сыгравший на левом краю, постоянно уступал Энрике. Луис упрямо смещался в центр. Наносил удары, пасовал на напарников. Не получил должную поддержку, но «Зенит» забил первым. Энрике сам по себе сыграл здорово, но после перерыва его команда заслуженно не победила.

Матвей Кисляк ( ЦСКА ) – боец недели

Среди открытий весны. Девятнадцатилетний опорник продолжает радовать Николича и фанатов ЦСКА . Соперникам грустно после встречи с Матвеем, ведь умеет тащить мяч, четко работает в отборе и прекрасно играет в пас. Правильный игрок для новой схемы ЦСКА с «ромбом» и четверкой защитников. Матвей прибавляет, а его команда обыграла «Спартак» в дерби.

Олег Иванов («Рубин») – диагонали тура

Хвалим Ленини из «Краснодара» за голевой пас на Батчи. Но если хавбек в 38 лет сможет выдать две такие голевые передачи, как Иванов, а до этого отпашет без мяча, то поставим хавбека «Краснодара» в основу. А пока Олег с двумя ассистами, которые перевернули игру «Рубина» и «Факела», заслуженно в сборной тура. Ветеран впечатлил готовностью к игре в основе.

Кирилл Щетинин («Ростов») – эмоции выходных

У Щетинина выступили слезы после гола в ворота «Локомотива». На юношеском уровне представлял московский клуб, прежде чем ушел в «Зенит». В ворота «Локомотива» забил свой первый гол в чемпионате. Создал семь моментов, постоянно работал в отборе. Щетинин определил направление игры в матче. Сожалеет лишь об одном – «Локомотиву» удалось сравнять счет.

Нападающие

Ярослав Гладышев («Динамо») – стабильность весны

Ярослав недоволен промахами в матче с «Зенитом», но именно его удар принес важную для развязки сезона ничью. «Динамо» не участвует в гонке в РПЛ , но подарило шанс «Краснодару». Гладышев хорошо сыграл против чемпионов. Начал на правом фланге, потом перешел на позицию форварда. У Ярослава 8 результативных действий в РПЛ с начала нового года.

Сауль Гуарирапа ( ЦСКА ) – заряженность тура

Будь у многочисленных форвардов «Спартака» такой настрой на дерби, как у Сауля, то вряд ли бы «армейцы» одержали победу. Гуарирапа искал моменты и забил гол. Также форвард постоянно вступал в борьбу, заставляя защитников «красно-белых» устать раньше времени. Бистрович воспользовался потерей концентрации и принес Николичу эмоциональную победу.

Главный тренер

Марко Николич ( ЦСКА ) – организатор недели

Личка провел классный второй тайм против «Зенита». Альба хорошо настроил «Ростов» на матч с «Локомотивом». В итоге команды этих тренеров не победили. А вот ЦСКА обыграл «Спартак», что для фанатов клуба всегда приятно. «Армейцы» доказали классную готовность. Победа не была простой, оппонент оказался серьезным. Но Марко Николич провел классный поединок и сделал грамотные замены. Даже ставка на 20-летнего Абдулкадырова не разочаровала. Защитник случайно заработал пенальти за игру рукой, но не сломал тактический рисунок ЦСКА . Николич – лучший тренер весны в РПЛ , обыграл «Спартак». У ЦСКА 13 поединков без поражений во всех турнирах.

Гол тура. Бисиклета защитника Эсковаля из «Акрона»