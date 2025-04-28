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Вратарь отразил два пенальти подряд, а ЦСКА выиграл дерби. Символическая сборная 26-го тура РПЛ

вчера, 17:15
Никита Медведев
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Иванов Олег
Иванов Олег
Полузащитник
Виллиан
Виллиан
Защитник
Бальбуэна Фабиан
Бальбуэна Фабиан
Защитник

Герои больших поединков.

Вратарь

Никита Медведев («Пари НН») – уверенность тура

Агкацев отразил пенальти в матче против «Динамо» из Махачкалы, подарил «Краснодару» важную победу. Но Медведев пошел дальше. Голкипер взял два удара подряд от Гандри и Самородова. Судья попросил повторить удар, который мог отобрать у «Пари НН» победу. Никита сделал два сейва подряд. Вратарь подарил «Пари НН» три важных очка.

Защитники

Хуан Хосе Касерес («Динамо») – неуступчивость недели

Второй тур подряд выделяем Касереса. Конечно, в идеальном мире правый защитник «Динамо» должен играть ещё сильнее. Но даже гол Педро не отменяет крепкий футбол от Касереса на правом фланге. Если бы у «Динамо» раньше появился такой защитник, способный закрыть Педро и Мостового, то могли быть выше в таблице. Парагваец – настоящий боец.

Фабиан Бальбуэна («Динамо») – полезность тура

Опытный парагваец собрался в матче против «Зенита». Удачно побеждал в единоборствах, пытался лишить Педро гола. Ложился под удары. Классно выводил «Динамо» в атаку длинными передачами. Уверенно выигрывал воздух. Глушенков и Кассьерра не раскрылись в атаке. Свежие Гонду и Соболев ушли с поля без забитого мяча. Ветеран порадовал вратаря Лунёва.

Виллиан Роша (ЦСКА) – стабильность сезона

Дни бразильца в ЦСКА сочтены? Хотя у Роши сложный характер, он нередко срывался во время матчей, это квалифицированный защитник. Скауты клубов из Турции и топ-5 видят, что Виллиан спокойно работает, даже когда у него постоянно меняются напарники. Играл с дебютантом Абдулкадыровым и намертво закрыл в дерби со «Спартаком» снайпера Угальде.

Руслан Безруков («Рубин») – джокер выходных

Собрал хет-трик из ключевых действий против «Факела». Сначала именно на нем получил красную карточку Моцпан. А дальше Безруков побежал открываться под передачи ветерана Олега Иванова. Хавбеку скоро 39 лет, но диагонали вырезать умеет. Безруков сделал дубль. Идеально сыграл на левом фланге, ускользал от защитников и забивал в ворота бедняги Гудиева.

Полузащитники

Луис Энрике («Зенит») – напористость недели

В первом тайме Энрике уничтожил Фернандеса на фланге. Центральный защитник «Динамо», сыгравший на левом краю, постоянно уступал Энрике. Луис упрямо смещался в центр. Наносил удары, пасовал на напарников. Не получил должную поддержку, но «Зенит» забил первым. Энрике сам по себе сыграл здорово, но после перерыва его команда заслуженно не победила.

Матвей Кисляк (ЦСКА) – боец недели

Среди открытий весны. Девятнадцатилетний опорник продолжает радовать Николича и фанатов ЦСКА. Соперникам грустно после встречи с Матвеем, ведь умеет тащить мяч, четко работает в отборе и прекрасно играет в пас. Правильный игрок для новой схемы ЦСКА с «ромбом» и четверкой защитников. Матвей прибавляет, а его команда обыграла «Спартак» в дерби.

Олег Иванов («Рубин») – диагонали тура

Хвалим Ленини из «Краснодара» за голевой пас на Батчи. Но если хавбек в 38 лет сможет выдать две такие голевые передачи, как Иванов, а до этого отпашет без мяча, то поставим хавбека «Краснодара» в основу. А пока Олег с двумя ассистами, которые перевернули игру «Рубина» и «Факела», заслуженно в сборной тура. Ветеран впечатлил готовностью к игре в основе.

Кирилл Щетинин («Ростов») – эмоции выходных

У Щетинина выступили слезы после гола в ворота «Локомотива». На юношеском уровне представлял московский клуб, прежде чем ушел в «Зенит». В ворота «Локомотива» забил свой первый гол в чемпионате. Создал семь моментов, постоянно работал в отборе. Щетинин определил направление игры в матче. Сожалеет лишь об одном – «Локомотиву» удалось сравнять счет.

Нападающие

Ярослав Гладышев («Динамо») – стабильность весны

Ярослав недоволен промахами в матче с «Зенитом», но именно его удар принес важную для развязки сезона ничью. «Динамо» не участвует в гонке в РПЛ, но подарило шанс «Краснодару». Гладышев хорошо сыграл против чемпионов. Начал на правом фланге, потом перешел на позицию форварда. У Ярослава 8 результативных действий в РПЛ с начала нового года.

Сауль Гуарирапа (ЦСКА) – заряженность тура

Будь у многочисленных форвардов «Спартака» такой настрой на дерби, как у Сауля, то вряд ли бы «армейцы» одержали победу. Гуарирапа искал моменты и забил гол. Также форвард постоянно вступал в борьбу, заставляя защитников «красно-белых» устать раньше времени. Бистрович воспользовался потерей концентрации и принес Николичу эмоциональную победу.

Главный тренер

Марко Николич (ЦСКА) – организатор недели

Личка провел классный второй тайм против «Зенита». Альба хорошо настроил «Ростов» на матч с «Локомотивом». В итоге команды этих тренеров не победили. А вот ЦСКА обыграл «Спартак», что для фанатов клуба всегда приятно. «Армейцы» доказали классную готовность. Победа не была простой, оппонент оказался серьезным. Но Марко Николич провел классный поединок и сделал грамотные замены. Даже ставка на 20-летнего Абдулкадырова не разочаровала. Защитник случайно заработал пенальти за игру рукой, но не сломал тактический рисунок ЦСКА. Николич – лучший тренер весны в РПЛ, обыграл «Спартак». У ЦСКА 13 поединков без поражений во всех турнирах.

Гол тура. Бисиклета защитника Эсковаля из «Акрона»

Редко видим мячи в падении через себя в РПЛ. Поначалу «Акрон» плохо сыграл в защите. Центральный защитник Эсковаль заработал пенальти в ворота Васютина. Но взял реванш во втором тайме, когда забил бисиклетой. Шикарный удар стал украшением матча, на который почти никто не пришел. Посещаемость в играх «Химок» огорчает. Официальная статистика говорит о 1 542 зрителях, но были слухи о 195 болельщиках. В любом случае посещаемость – проблема РПЛ. А вот такие голы, как у португальца Родригу Эсковаля – украшение лиги.

Невероятные антигерои недели. Футболисты «Зенита» и «Спартака» разочаровали в 26-м туре РПЛ
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Все комментарии
r8d6dg5q9x74
r8d6dg5q9x74
вчера в 20:44
Сборная вся по делу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Deemon37 (раскрыть)
вчера в 19:30
Человек вскочил от гнева и возмущения. Мог и в рожу аргу дать.
Deemon37
Deemon37 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:12
Ты посмотри как моцзес себя вел? А что я про облякова не прав? Валялся умирал, мяч катеули в него, сразу выздоррвел. Артист
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Deemon37 (раскрыть)
вчера в 18:57
Уточни почему Барко не дали титул хам тура? А заодно как Кисляк сдержался и не двинул его по физиономии?
6465kc2vx2tj
6465kc2vx2tj
вчера в 18:38
Странно, что нет игроков спартака, обычно, всегда бывают, даже после тухлых побед.
Bad Listener
Bad Listener ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:19, ред.
А я не говорил заметьте что Роша был плох, в моём спиче вообще Роша фигурирует опосредованно. Автор пишет что он сковал Угальде, а Угальде сам себя прекрасно сковывает всю весну. Ему помощь не нужна в этом нелёгком деле.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:15
Не согласен с Вами и автором. Роша был лучшим игроком обороны ЦСКА и заслужил место в сборной тура.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:04, ред.
Угальде не надо сковывать по весне. Роше достаточно просто было рядом постоять и в сборную тура экспрессом. Трансфер Гарсии отлично сковал форварда. Снайпером его почему ещё называют не понимаю. Подстреленным если только. Угальде сковал безумный неуместный безграмотный менеджмент клуба, они по прежнему пытаются выдавить нефть из футбольного клуба и искренне удивляются почему у них ничего не выходит.
Ев17
Ев17
вчера в 18:03
Гладышева и туда, и сюда можно, не проиграли - забил, и не выиграли - дважды убойно промахнулся
Deemon37
Deemon37
вчера в 17:37
А где обляков? Артист тура
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