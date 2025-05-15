«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в Суперфинал Кубка России

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15 мая 2025, 21:59

«Ростов» на выезде смог одолеть «Спартак» в финале Пути регионов Кубка России со счётом 2:1.

Ростовчане повели на 31-й минуте благодаря автоголу голкипера «Спартака» . На 76-й минуте москвичам удалось сравнять счёт — отличился . Но на 78-й усилиями «Ростов» всё же дожал «красно-белых» — 1:2. В концовке встречи у «Спартака» были удалены два игрока: сначала поле на 85-й досрочно покинул Манфред Угальде, а на 90+5-й минуте — Наиль Умяров.