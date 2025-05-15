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«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в Суперфинал Кубка России

15 мая 2025, 21:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Ростов» на выезде смог одолеть «Спартак» в финале Пути регионов Кубка России со счётом 2:1.

Ростовчане повели на 31-й минуте благодаря автоголу голкипера «Спартака» Александра Максименко. На 76-й минуте москвичам удалось сравнять счёт — отличился Леви Гарсия. Но на 78-й усилиями Николая Комличенко «Ростов» всё же дожал «красно-белых» — 1:2. В концовке встречи у «Спартака» были удалены два игрока: сначала поле на 85-й досрочно покинул Манфред Угальде, а на 90+5-й минуте — Наиль Умяров.

В Суперфинале, который состоится 1 июня, «Ростов» встретится с ЦСКА.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ barca200885 (раскрыть)
16 мая в 20:04
Так я и говорю, что футбол Бескова, Романцева может поставить не заезжий варяг, а свой, кто-то из бывших игроков Спартака.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
16 мая в 14:45, ред.
Спартаку самое время нужен Карпин.Многие не согласятся,знаю,но его возвращение самое то,на этом этапе.Не нужны Вам иностранцы,нужен наш специалист,который может,если что и запереть команду,если надо.
lobsterdam
lobsterdam
16 мая в 14:27
Как можно победить со счетом 1:2? Может, все-таки 2:1!? Неужели это надо объяснять? Авторы, ау!
4RT
4RT
16 мая в 13:56
Пели песни и мечтали, а потом опять про76и. Руководство всё сменилось, ни хрена не изменилось
Брулин
Брулин
16 мая в 11:43
Это просто настоящий Угальде. Осенью был аномальный процент реализации. Как когда-то Гамид Агаларов лучшим бомбардиром в Уфе становился, так и Угальде.
Прав был в прошлом сезоне, что не воспринимал Угальде, как сильного игрока.
barca200885
barca200885 ответ cska1948 (раскрыть)
16 мая в 11:08, ред.
Подбор игроков должен быть соответствующий для спартаковской игры в мелкий и средний пас. С середины 00-х Спартак М - это типичный середняк. Были периоды более-менее осознанного футбола, как, например, при Федотове, но, в основном, играют от игры к игре. Как пойдёт. В отдельных играх могут разнести Зенит, ЦСКА, Ростов и т.д. Потом слить неск.матчей. Тренерская чехарда постоянная. Этот не такой, тот не такой. Покупки втридорога ноунеймов, которых считают топами, а по факту это средние игроки, которым до уровня Тихонова, Титова и др. пахать и пахать нужно. Как итог:
- чемпионская история есть, но ее не вернуть, надо работать здесь и сейчас и на перспективу;
- амбиций много, но руководство строить команду, по сути, не хочет.
p.s. Фанатом Спартака М и каких-либо других клубов не являюсь, но хочется, чтоб играл Спартак спартаковской игрой, а не вот это вот.
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 мая в 10:07
да х..пардон, да черт его знает)))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
16 мая в 09:56
Именно замена Денисова стала роковой ошибкой, как и симуляция Маркиньоса на его позиции
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
16 мая в 09:33
ну наконец то!)))...а то все-пионер, да пионер)))))..Здравия Желаю, Олег!
Мысыктар
Мысыктар
16 мая в 08:54
Приглосите Анчелотти
Zak11
Zak11
16 мая в 08:53
У Спартака полный невроз. Как на поле, так и на тренерской скамейке. Это негативно сказывается на общей атмосфере в клубе. Возможно из-за этого и реализация сильно хромает. Стандартные положения - это вообще больная тема, команда будто бы вообще их не тренирует. От слова совсем. Весна печальная, мнения разделились здесь по поводу Станковича. Но на мой взгляд нужен более прагматичный тренер.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
16 мая в 08:51
Привет, Дружище!!!

Золотые слова!!!!!!! Мне, даже нечего прибавить... Отлично сказал, Володя!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
cska1948
cska1948
16 мая в 08:37
"...Это не игра Спартака..."
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Виктор, привет! Откуда этим проходимцам типа Абаскаля, Станковича и прочим варягам, приезжающим в Россию на заработки, знать про игру Спартака, о которой ты говоришь. Они даже не знают таких имен, как Бесков, Романцев. Спартаковскую игру в команде может возродить российский тренер, который играл в тот футбол, о котором ты и миллионы спартаковских болельщиков с грустью вспоминаете.
Константин Белых
Константин Белых
16 мая в 07:28
Ростов с победой . Но поражает Станкович. Ну какого хрена ты как конченый идиот КАЖДУЮ игру ведешь себя? Уж сегодня-проигрыш вчистую карточки по делу-что ты орешь и судей оскорбляешь? Каждый тур да через тур-то красная то желтая карточки. Ладно бы какой то непререкаемый авторитет (Анчелотти или Клопп) -но Станкович то кто?. Скажу вещь странную но я даже рад что проиграли. Есть надежда что этого кретина уберут(а он реально кретин) и по мысли в игре и по поведению. Зовите Валерона и дайте гарантированно 3 года строить коллектив. Если бедный Ростов получалось настроить то с деньгами Лукойла и чутьем Валеры на игроков толк выйдет. Достаточно вспомнить очень хороших легов которые при нем приходили(Алекс Маккгиди Эменике). В общем Станкович вместе с ССАКИЧЕМ-тренируйте балканскую подворотню!
uze3w7byuggt
uze3w7byuggt ответ Александр Апалько (раскрыть)
16 мая в 05:54
Лучше будет черчес? Не будет!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
16 мая в 00:02, ред.
смотрел игру сегодня со стадиона. бросилось в глаза, что Спартаку нужно менять крайних защитников команды. Денисов и Рябчук просто днари, не понимали как подключаться в темп атаки, а получив пас умнее прострела в руки вратарю ростова ничего придумать больше не могли. как не умели играть против автобусов так и не научились, мысли в позиционной атаки у красно - белых просто 0...после того как Гарсия сравнял счёт почему тренер не выпустил правого защитника, Хлусевича например? сразу где тонко, там и рвётся. Маркиньос не правый защитник и расплата прилетела моментально ( тут стоит отметить Левникова, свистун свистел все стыки до этого, а на Маркиньосе лёгкое нарушение правил проигнорировал) у Барко не получалось подачи с десяток угловых, попробовать дать разыграть или навесить другому футболисту Спартака сложно было догадаться? поменять Мартинса на Бангонду?🤦 ну и психопатия на тренерской скамейке от Станковича уже конкретно надоела! тренерской мысли НИКАКОЙ в игре у команды и по мне если есть вариант вернуть Карпина на тренерский мостик сейчас самое время для этого! если сравнить тренерскую работу после зимних сборов Николича и Станковича, то просто хвататься за голову остаётся...по большому счёту сравняй в дополнительное время Левай Гарсия счёт у нас в серии пенальти шансы были бы минимальны с таким киппером как Саша Максименко, а пройди мы в финал уверен кони с Николичем разобрали бы нас на кирпичики и снова эта позиционая атака с бестолковыми крайними защитниками...ростов с победой! в финале Спартаку с такой игрой делать нечего
протон
протон
15 мая в 23:45, ред.
Прощай Станкович! Cрочно ищем футбольного человека на пост тренера!
Надеюсь, что у Станковича хватит совести слиться самому. Неудачи можно списывать на плохую результативность, но налицо плохая работа тренерского штаба. Как раз эта игра показала разницу в работе тренерских штабов. Станкович не руководит командой, всё развалилось этой весной. Посмотрите, как отработал год в ЦСКА Николич и какую команду создал из ничего практически. В Спартаке сегодня есть хороший костяк игроков. Достаточно летом провести точечные усиления, в основном, среди российских игроков. Но, тренера нет, нужно искать нового. Станкович пусть возвращается в Сербию, Италию и куда хочет и лечится от своих психов.
Чемпионами после 4 туров побывали
До 26 тура продержались в гонке за титул
Из кубка вылетели
Цикл официально завершен. Можно начинать новый
112910415
112910415
15 мая в 23:36
Придётся реагировать!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Михалыч 54 (раскрыть)
15 мая в 23:33
Спасибо, и на старуху бывает проруха.))
Шуnя771
Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
15 мая в 23:31
В этом случае моё боление за Спартак в течении 58 лет возьмет паузу, начну вторым номером топить за.... Коней!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
15 мая в 23:28
За штурвалом?
Джойстиком?)
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
15 мая в 23:17
Угальде, просто не центрфорвард, отсюда и проблемы. Толковый тренер нашел бы ему место, но это пугало, швыряющее бутылки не способно...
25процентный клоун
25процентный клоун
15 мая в 23:16
Придётся менять аватарку, Деян не поменял игру с марта месяца, одни и теже ошибки.
Ну зачем сегодня Спартак играл первым номером в этот трудозатратный футбол - навал, когда нужно было играть от печки и ждать своего шанса для Угальде
ATG
ATG
15 мая в 23:11, ред.
С победой соседи Ростовчане!!! А Спартак как был дном последние лет 30 (кроме года чемпионства в 2017 вроде), таким и останется. А ведь одна из богатейших команд РФ
gorets004
gorets004
15 мая в 22:48
Спартаку поделом. имея бюджет имея игроков,имею самую большую армию болельщиков.находят постоянно не тех тренеров. тут дело в тренере. Спартаку нужен российский тренер ,взрослый авторитарный ,чтоб строить строгую игру. И руководство должно дать карт бланш такому тренеру. такой тренер был Бердыев . Романцев,Бесков . надо именно такого тренера найти ,не черчесова ,это не тот типаж и не та квалификация.даже при карпине у Спартака была быстрая хорошая игра.
Михалыч 54
Михалыч 54 ответ Шуnя771 (раскрыть)
15 мая в 22:44
И России Кубок один есть. С Божевичем в 2014.
gzxycechjb7k
gzxycechjb7k ответ Сп62 (раскрыть)
15 мая в 22:42
Даже Заболотный хорош, когда ему дают пас.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
15 мая в 22:40
Угальде хорош, когда ему дают своевременный пас. Сегодня у Спартака такой пас ни кем не отрабатывается.
derrik2000
derrik2000 ответ Александр Апалько (раскрыть)
15 мая в 22:39
Храни Господь ФК Спартак и его болел от Черчесова...
derrik2000
derrik2000 ответ матос (раскрыть)
15 мая в 22:37
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