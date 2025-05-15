«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в Суперфинал Кубка России

«Ростов» на выезде смог одолеть «Спартак» в финале Пути регионов Кубка России со счётом 2:1.
Ростовчане повели на 31-й минуте благодаря автоголу голкипера «Спартака» Александра Максименко. На 76-й минуте москвичам удалось сравнять счёт — отличился Леви Гарсия. Но на 78-й усилиями Николая Комличенко «Ростов» всё же дожал «красно-белых» — 1:2. В концовке встречи у «Спартака» были удалены два игрока: сначала поле на 85-й досрочно покинул Манфред Угальде, а на 90+5-й минуте — Наиль Умяров.
В Суперфинале, который состоится 1 июня, «Ростов» встретится с ЦСКА.
Снова не попал в игру Угальде. Много открывался, суетился, но, в результате снова не забил, но удалился. Это не игра Спартака. Позиционная атака, единственная была у Спартака на 57мин., когда спартачи сыграли, в истинно спартаковской духе. Ну и всё , в остальном безнадёга.
Ростов молодцы, гнули свою линию, ждали моментов и дождались. Причем, если первый гол можно считать несчастным случаем, то второй, полностью на совести Бабича, который , также как Угальде деградировал... Лучший у Ростова Комличенко- настырный, таранный форвард, лидер команды!!! Ростов не поменял свою игру после ухода Карпина. Новый тренер использует наработки предшественника и видимо удачно. Неярко и неброско играет Ростов, но добивается результата.
И последнее: три КК Спартака- это НОНСЕНС!!!!!!! Кто виновник, кто причина?! Станкович!!!!!!!
А пока- Ростов с победой!!!
Снова не попал в игру Угальде. Много открывался, суетился, но, в результате снова не забил, но удалился. Это не игра Спартака. Позиционная атака, единственная была у Спартака на 57мин., когда спартачи сыграли, в истинно спартаковской духе. Ну и всё , в остальном безнадёга.
Ростов молодцы, гнули свою линию, ждали моментов и дождались. Причем, если первый гол можно считать несчастным случаем, то второй, полностью на совести Бабича, который , также как Угальде деградировал... Лучший у Ростова Комличенко- настырный, таранный форвард, лидер команды!!! Ростов не поменял свою игру после ухода Карпина. Новый тренер использует наработки предшественника и видимо удачно. Неярко и неброско играет Ростов, но добивается результата.
И последнее: три КК Спартака- это НОНСЕНС!!!!!!! Кто виновник, кто причина?! Станкович!!!!!!!
А пока- Ростов с победой!!!