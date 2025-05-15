Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2024/2025

«Реал» в добавленное время вырвал победу в матче с «Мальоркой»

сегодня, 00:26
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

«Реал» обыграл «Мальорку» в матче 36-го тура Ла Лиги (2:1).

На 11-й минуте гости вышли вперёд усилиями Мартина Вальента. Мадридская команда отыгралась на 68-й — мяч забил Килиан Мбаппе. Вторым голом у «сливочных» отметился Якобо Наверос на 90+5-й.

«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании (78 очков). «Мальорка» идёт 9-й (47 баллов).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Болонья» обыграла «Милан» и впервые за 51 год выиграла Кубок Италии
Сегодня, 00:00
«Галатасарай» крупно обыграл «Трабзонспор» и стал победителем Кубка Турции
Вчера, 22:47
ЦСКА по пенальти обыграл «Зенит» и вышел в Суперфинал Кубка России
Вчера, 21:42
Гол на 120+2-й минуте вывел «Сандерленд» в финал плей-офф Чемпионшипа
Вчера, 00:55
«Аталанта» переиграла «Рому» в матче Серии А
12 мая
«Аль-Наср» в большинстве забил 9 безответных мячей клубу «Аль-Ахдуд»
12 мая
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:02
Пропал сезон, совсем пропал!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 12:58
Он о сроке за видео с несовершеннолетней думает, а не мячах ваших
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 12:54
С характером оказались сливки
3pekxpfg7xfb
3pekxpfg7xfb
сегодня в 10:07
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 09:09
    Потерянный для королевского клуба сезон.
    Incredulous
    Incredulous ответ S.L.I.P. (раскрыть)
    сегодня в 08:46
    Я тоже так и не понял, почему Асенсио стоял и просто провожал глазами летящий в ворота мяч. Показалось, что он ещё и пытался пропустить этот мяч, что бы не коснуться его, видимо был уверен, что мяч летит мимо. Если честно, не типичное поведение в этом эпизоде для испанца. Но это всё не отменяет то, что гол однозначно на совести Асенсио.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 07:07
    Волевая победа. Реал показал сильный футбол. Но реализация хромает. Или вратарь Мальорки поймал кураж)))
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 06:41
    Вот таков Реал в этом сезоне
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 05:36
    Матч жизни выдал вратарь Мальорки, тащил всё, 13 ударов в створ и все были сложные, сильные, коварные, и он практически справился со всем этим!!!
    У Реала было желание не проиграть и победить вопреки всему и они добились своего!
    kp24kh78d9wg
    kp24kh78d9wg
    сегодня в 05:15
    Что-то Реал вообще никакущий
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 05:12
    Для этого сезона отскок тоже результат
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:49
    Реал с победой, хотя и натужной
    Hamman
    Hamman ответ Jean_Valjean (раскрыть)
    сегодня в 01:39
    Не. Во второго Лунина превратиться невозможно. Настолько безэмоционального человека как Лунин трудно найти. Выигрывает команда, проигрывает, у него ноль эмоций на лице. Как будто ему абсолютно на всё по х*ю. Как вратарь он не плохой, но такое ощущение что он выполняет нелюбимую работу.
    Погуглил его фото, везде каменное лицо и только когда кубок ЛЧ поднимал улыбнулся 😄
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 01:32
    Как всегда в этом сезоне со скрипом...
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 01:21, ред.
    39 - 4 по ударам ) 26 угловых, жесть, это полигры подавали угловые похоже ) хотя из 39 в створ только 13 ударов, т.е. тупо по воробьям били, установку наверное такую получили от тренера )
    протон
    протон
    сегодня в 01:14
    Давно не видел такого, 26-0 по угловым , 30+ударов.
    Вратарь Мальорки вообще монстр.
    Как же я угарал с ЦЗ Хакобо+Вальехо - это просто квинцистенция всего сезона.
    Мбаппе молодцов, реально сильный игрок.
    Urgalz
    Urgalz
    сегодня в 00:57
    Толку от этой победы.
    S.L.I.P.
    S.L.I.P. ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 00:56
    Отдельный вопрос: о чем задумался Асенсио в эпизоде с голом. Давно не видел такой игры защитника в эпизоде ) стоит и смотрит, как бьют по воротам
    Hamman
    Hamman ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 00:52
    У Реала защита весь сезон в лазарете. Она практически и не играла оптимальным составом. Я имею ввиду основных защитников. Резерва тоже толкового не было, а те что были призваны из молодёжки не сыграны с остальным составом. С такими проблемами в обороне не реально было хоть как-то позитивно закончить этот сезон. Но болельщикам всегда хочется по максимуму даже от хромающей на обе ноги команды.
    Остаётся теперь возлагать надежды на Хаби Алонсо и его свежий взгляд...
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ Hamman (раскрыть)
    сегодня в 00:42
    Этот Рикельме в Реале превратится во второго Лунина.
    Hamman
    Hamman
    сегодня в 00:36
    Лунина продать и вместо него брать Рикельме.
    Тащил сегодня всё что можно и не можно!
    Маг_тм
    Маг_тм
    сегодня в 00:34
    Это конечно ничего не решает, но мне очень нравится когда на последней минуте матча наказывают команду, которая 90 минут 11 игроками простояла в своей штрафной, и хотела одно очко взять, не играя сама, и не давая играть сопернику. Особенно нравится когда это происходит с автобусом Атм
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 00:32
    Мбаппе похоже станет лучшим бомбардиром ЛиЛиги этого сезона, в принципе он свою работу делает хорошо, в отличие от защиты, которая по моему мнению и проиграла чемпионат
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 00:32, ред.
    Наверное первая игра в сезоне, где Реал играл так, как должен играть Королевский клуб! И это уже в ничего не значащем, и ничего не решающем матче. Почему нельзя было так играть раньше. А вот если бы так самоотверженно играли основным составом, и во всех играх, то и папа Карло скорее всего никуда не уходил бы. Но это всё уже не важно.

    Что бы не говорили про Мбаппе, а француз старается и работает на поле. Гюлер, думаю, при Алонсо будет в старте. Отлично видит поле, отличный удар, шикарные пасы. С Эндриком ещё работать и работать. Ну а Хакобо Рамон оставил двоякое чувство, сначала чуть не привёз на свои ворота (спасибо Куртуа выручил), а потом забил решающий гол.

    Спасибо команде, что хоть в одной игре проявили характер, и показали пусть не идеальную, но добротную, а главное волевую игру!
    S.L.I.P.
    S.L.I.P.
    сегодня в 00:31
    Гол воспитанника на 95ой минуте, как символ вечного прогресса, надежд на будущее.

    40+ ударов, 26 угловых. Все это вообще без претензии на систему, план игры и командную работу. Удачное впечатление.
    Но сделать Барселону чемпионом на Бернабеу - это ниже всяких разгромов.
    Повезло.

    Скорее бы закончилось это мучение на поле. Весь сезон. С такими игроками. Нет слов.

    Появился в составе забивший в итоге гол Рамон, ростом 196, сразу навесы обрели хоть какую-то остроту. Невероятно, блин.

    Мбаппе сыграл прекрасно. И бил, и создавал остроту, и пасовал, и комбинировал.
    В остальном мрак. Старались, но как и зачем - не знали.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 00:29
    Это просто фантастика!
    Реал вырвал победу на последней минуте добавленного времени.
    Но поражает их воля к победе - 26!!!!!!! угловых подали сливочные.
    Фиолетово Чёрный
    Фиолетово Чёрный
    сегодня в 00:28
    Барселона сегодня оформит чемпионство , оно и клучшему что Реал победил.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     