«Реал» в добавленное время вырвал победу в матче с «Мальоркой»

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сегодня, 00:26

«Реал» обыграл «Мальорку» в матче 36-го тура Ла Лиги (2:1).

На 11-й минуте гости вышли вперёд усилиями Мартина Вальента. Мадридская команда отыгралась на 68-й — мяч забил Килиан Мбаппе. Вторым голом у «сливочных» отметился Якобо Наверос на 90+5-й.

«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании (78 очков). «Мальорка» идёт 9-й (47 баллов).