«Реал» в добавленное время вырвал победу в матче с «Мальоркой»

«Реал» обыграл «Мальорку» в матче 36-го тура Ла Лиги (2:1).
На 11-й минуте гости вышли вперёд усилиями Мартина Вальента. Мадридская команда отыгралась на 68-й — мяч забил Килиан Мбаппе. Вторым голом у «сливочных» отметился Якобо Наверос на 90+5-й.
«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании (78 очков). «Мальорка» идёт 9-й (47 баллов).
40+ ударов, 26 угловых. Все это вообще без претензии на систему, план игры и командную работу. Удачное впечатление.
Но сделать Барселону чемпионом на Бернабеу - это ниже всяких разгромов.
Повезло.
Скорее бы закончилось это мучение на поле. Весь сезон. С такими игроками. Нет слов.
Появился в составе забивший в итоге гол Рамон, ростом 196, сразу навесы обрели хоть какую-то остроту. Невероятно, блин.
Мбаппе сыграл прекрасно. И бил, и создавал остроту, и пасовал, и комбинировал.
В остальном мрак. Старались, но как и зачем - не знали.
40+ ударов, 26 угловых. Все это вообще без претензии на систему, план игры и командную работу. Удачное впечатление.
Но сделать Барселону чемпионом на Бернабеу - это ниже всяких разгромов.
Повезло.
Скорее бы закончилось это мучение на поле. Весь сезон. С такими игроками. Нет слов.
Появился в составе забивший в итоге гол Рамон, ростом 196, сразу навесы обрели хоть какую-то остроту. Невероятно, блин.
Мбаппе сыграл прекрасно. И бил, и создавал остроту, и пасовал, и комбинировал.
В остальном мрак. Старались, но как и зачем - не знали.
Что бы не говорили про Мбаппе, а француз старается и работает на поле. Гюлер, думаю, при Алонсо будет в старте. Отлично видит поле, отличный удар, шикарные пасы. С Эндриком ещё работать и работать. Ну а Хакобо Рамон оставил двоякое чувство, сначала чуть не привёз на свои ворота (спасибо Куртуа выручил), а потом забил решающий гол.
Спасибо команде, что хоть в одной игре проявили характер, и показали пусть не идеальную, но добротную, а главное волевую игру!
Что бы не говорили про Мбаппе, а француз старается и работает на поле. Гюлер, думаю, при Алонсо будет в старте. Отлично видит поле, отличный удар, шикарные пасы. С Эндриком ещё работать и работать. Ну а Хакобо Рамон оставил двоякое чувство, сначала чуть не привёз на свои ворота (спасибо Куртуа выручил), а потом забил решающий гол.
Спасибо команде, что хоть в одной игре проявили характер, и показали пусть не идеальную, но добротную, а главное волевую игру!
Остаётся теперь возлагать надежды на Хаби Алонсо и его свежий взгляд...
Остаётся теперь возлагать надежды на Хаби Алонсо и его свежий взгляд...