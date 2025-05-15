«Интер Майами» с Месси в составе не смог переиграть «Сан-Хосе Эртквейкс»

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вчера, 09:43

«Сан-Хосе Эртквейкс» и «Интер Майами» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС (3:3).

На первой минуте игры счёт открыл защитник гостей Максимилиано Фалькон. На третьей минуте Кристиан Аранго забил ответный гол, а на 37-й минуте Бё Леруа вывел хозяев поля вперёд. На 44-й минуте форвард Тадео Альенде сравнял счёт. На 45+4-й минуте, Ян Харкес снова вернул лидерство «Сан-Хосе». На 52-й минуте Альенде оформил дубль, установив окончательный счёт матча 3:3, при этом голевую передачу на свой счет записал аргентинский нападающий гостей Лионель Месси.

«Сан-Хосе Эртквейкс» занимает 7-е место в Западной конференции (17 очков). «Интер Майами» идёт 5-м в Восточной (22 балла).