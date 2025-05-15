«Болонья» обыграла «Милан» и впервые за 51 год выиграла Кубок Италии

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вчера, 00:00

«Милан» уступил «Болонье» в финале Кубка Италии (0:1).

Голом отметился Дан Ндойе на 53-й минуте.

Для «Болоньи» победа в турнире стала третьей в истории. Предыдущая была достигнута в сезоне 1973/74.