ЦСКА по пенальти обыграл «Зенит» и вышел в Суперфинал Кубка России

ЦСКА одержал победу над «Зенитом» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (2:0).
Счёт открыл Матвей Кисляк на 37-й минуте. На 45+2-й команда из Москвы могла удвоить преимущество, но пенальти не реализовал Иван Обляков. На 90+2-й «армейцы» забили второй гол усилиями Тамерлана Мусаева.
По итогам основного времени общий счёт стал равным — 2:2, игра перешла в серию пенальти, где лучше оказались «красно-синие» (4:3). Промахи допустили нападающий «Зенита» Александр Соболев и полузащитник Густаво Мантуан.
По сумме двух игр ЦСКА выиграл со счётом 3:2 и вышел в Суперфинал турнира, где встретится с победителем пары «Спартак» — «Ростов» из финала Пути регионов. Суперфинал состоится 1 июня.