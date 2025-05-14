ЦСКА по пенальти обыграл «Зенит» и вышел в Суперфинал Кубка России

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вчера, 21:42

ЦСКА одержал победу над «Зенитом» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (2:0).

Счёт открыл Матвей Кисляк на 37-й минуте. На 45+2-й команда из Москвы могла удвоить преимущество, но пенальти не реализовал Иван Обляков. На 90+2-й «армейцы» забили второй гол усилиями Тамерлана Мусаева.

По итогам основного времени общий счёт стал равным — 2:2, игра перешла в серию пенальти, где лучше оказались «красно-синие» (4:3). Промахи допустили нападающий «Зенита» Александр Соболев и полузащитник Густаво Мантуан.