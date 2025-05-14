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ЦСКА по пенальти обыграл «Зенит» и вышел в Суперфинал Кубка России

вчера, 21:42
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

ЦСКА одержал победу над «Зенитом» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (2:0).

Счёт открыл Матвей Кисляк на 37-й минуте. На 45+2-й команда из Москвы могла удвоить преимущество, но пенальти не реализовал Иван Обляков. На 90+2-й «армейцы» забили второй гол усилиями Тамерлана Мусаева.

По итогам основного времени общий счёт стал равным — 2:2, игра перешла в серию пенальти, где лучше оказались «красно-синие» (4:3). Промахи допустили нападающий «Зенита» Александр Соболев и полузащитник Густаво Мантуан.

По сумме двух игр ЦСКА выиграл со счётом 3:2 и вышел в Суперфинал турнира, где встретится с победителем пары «Спартак» — «Ростов» из финала Пути регионов. Суперфинал состоится 1 июня.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 13:52
Выйти в финал Кубка-это хорошо...но в этом розыгрыше нет ни третьего, ни второго, а только Кубок!..Рано еще петь и танцевать!))))
val06051981
val06051981 ответ Герд Мюллер (раскрыть)
сегодня в 13:13
Я о наболевшем, о своем. Смотрел как вчера армейские пацаны разобрались с хвалебными легионерами Зенита и вспомнил как Краснодар в последнем матче с питерцами в чемпионате обо76ся. Не заслуживает такой Краснодар медалей. Думаю что в последнем туре динамо возьмет реванш за прошлый сезон когда в первом матче чемпионата и в последнем проиграл Краснодару. Причем последний тур вообще для динамо был тогда определяющим. А зенит в очередной раз подберет как падальщик выпавший из рук Галицкого кубок чемпионата но с такими затратами и такой игрой это ПОЗОР
truffagldino
truffagldino
сегодня в 12:53
А кто догодался Соболева поставить пробивать пенальти первым?!
4RT
4RT
сегодня в 11:15
На кануне юбилея, объягорели Сергея.Выпустил играть Санька.Хотя знал наверняка, как "дельфин" пенальти бьет.Но решил:"Авось свезёт!" И "сюрприз" от "Спартака",огорошил Семака.Так Санёк пенальти бил,что "Зенит" похоронил!
Сп62
Сп62
сегодня в 09:40
Поздно выпустили Соболева. Он бы мог ещё несколько раз не забить. А так только один раз.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:20
Соболева и так постоянно освистывает вираж, так ещё и промах)))
Futurista
Futurista ответ Vadik (раскрыть)
сегодня в 09:03
От жадности схватил)...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 08:14, ред.
Согласен Толя...! Только как бы Спартак сегодня не начудил...это для него стало , как на раз плюнуть...
Doping_87
Doping_87
сегодня в 08:03
    Palex
    Palex ответ Константин Белых (раскрыть)
    сегодня в 07:52
    Ну это не ново. Так же бездарно пробил Смолов на ЧМ 18года. Так что Соболев не первооткрыватель
    Константин Белых
    Константин Белых
    сегодня в 07:37
    Удар Дельфина)). Это будет нарицательное имя в нашем да и мировом футболе)). Мастерюга...
    Vadik
    Vadik
    сегодня в 05:48
    ЦСКА и из болельщиков с победой! .
    P.S. В очередной раз пытаюсь понять: зачем Зенит брал Соболева?
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1 ответ баск (раскрыть)
    сегодня в 01:46
    Именно Дельфин не поборолся за мяч, когда был пас ( вынос мяча) на него ... Просто тупо не вступил в борьбу за мяч. Мог выиграть несколько секунд...В итоге мяч вернулся в штрафную Зенита и забит гол!
    Точно, это можно назвать песней!
    Балласт, от которого успел избавиться Спартак; теперь пусть болит голова у Семака...
    баск
    баск ответ Николай 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:24, ред.
    Николай, сейчас довольно многие футбольне ресурсы так пишут- при победе
    одной из сторон в серии пенальти к счёту игры в пользу победителя просто
    прибавляют единичку, независимо от счёта серии.
    В данном случае получается 3:0..

    В некоторых странах даже официальные протоколы матчей сейчас оформляются также- забитые/незабитые пенальти, конечно, в протоколе фиксируются,
    но итоговый счёт показывается только с учётом победной единички, с пометкой "после серии пенальти"
    STADIÓN ČSSR
    STADIÓN ČSSR ответ Николай 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:03
    это сайт такие счета пишет типа так - счёт игры 2:0 и победа по пенальти даёт гол = 3:0 )
    Николай 1
    Николай 1
    вчера в 23:58
    ЦСКА (Москва) 3 : 0 Зенит Закончился после серии пенальти
    Поясните нибудь-кто, как это?
    Брулин
    Брулин
    вчера в 23:47
      ABir
      ABir
      вчера в 23:19
      Весьма неожиданный вылет Зенита из Кубка. Если завтра Спартак одержит победу над Ростовом, до в этом сезоне буде еще одно супердерби в этом сезоне.
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 23:03
      Да, а если Краснодар больше очков не потеряет? Такого столетия даже я Зениту не желал. Бедный Боярский голодный останется. Одно хорошо, Венделу теперь некуда спешить с восстановлением.
      баск
      баск
      вчера в 22:52
      Коней с победой и проходом в финал. Молодцы.
      Не ожидал, думаю многие не ожидали, но армейским болельщикам тем приятнее победа, конечно)

      Питерские же всё отчётливее и печальнее буксуют, и это в юбилейный сезон, кто бы мог подумать.
      А уж Соболев- вообще песня..))
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ котлина брат (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 22:43
      Котлин бы никогда такое не написал, он горой был за газпром
      Свидетель Великой Победы
      Свидетель Великой Победы
      вчера в 22:41
      Вот это было в высшей степени торжество командного духа! Как Дивеич всех строил перед углом, как на серию шли, как Тороп угадывал раз за разом. Было множество таких микромоментов, по которым настрой рубиться до упора было хорошо видно. Так держать, Команда! Вот в таких матчах она и создается, убежден в этом. Спасибо вам за подаренные эмоции в этот вечер. Они незабываемы! Ура!
      Михаил Шацк
      Михаил Шацк
      вчера в 22:39
        valt134
        valt134
        вчера в 22:38
        Молодцы, Армейцы! Не ожидал! Теперь осталось Краснодару взять Чемпионство и после этого все вместе поздравим Зенит со 100-летием клуба.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 22:38
        Армейцев с победой в Кубке и респектище им огромное
        Шуnя771
        Шуnя771 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
        вчера в 22:31
        Так нельзя говорить...
        Лучшая игра всегда впереди...)
        У всех!
        Шуnя771
        Шуnя771
        вчера в 22:29
        Всем мирной ночи!
        Иногда мне и армейцы поднимают настроение!))
        Герд Мюллер
        Герд Мюллер ответ val06051981 (раскрыть)
        вчера в 22:29
        Мало что понял.
        viv
        viv
        вчера в 22:27
        Почти никто не верил в камбэк ЦСКА против Зенита.
        А они это сделали. Красавцы!
        Ев17
        Ев17 ответ oFANATo (раскрыть)
        вчера в 22:27
        ну, "удар" дельфина - это громко сказано, так, катнул мячик ))
        Гость
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