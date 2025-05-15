«Севилья» заинтересована в Наире Тикнизяне

Тренер «Севильи» Луси Мартин высказался о возможном интересе испанского клуба к 26-летнему защитнику сборной Армении и «Локомотива» :

Я очень хорошо знаю этого игрока. Наш тренерский штаб долгое время пытался пригласить Наира в национальную сборную Армении, но он на это решился только после выступлений в молодёжной сборной России. О Тикнизяне могу сказать лишь то, что он топовый игрок, и к нему есть интерес в европейском футболе. Больше информации о возможных намерениях «Севильи» сообщить не могу.