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«Севилья» заинтересована в Наире Тикнизяне

вчера, 23:48

Тренер «Севильи» Луси Мартин высказался о возможном интересе испанского клуба к 26-летнему защитнику сборной Армении и «Локомотива» Наиру Тикнизяну:

Я очень хорошо знаю этого игрока. Наш тренерский штаб долгое время пытался пригласить Наира в национальную сборную Армении, но он на это решился только после выступлений в молодёжной сборной России. О Тикнизяне могу сказать лишь то, что он топовый игрок, и к нему есть интерес в европейском футболе. Больше информации о возможных намерениях «Севильи» сообщить не могу.

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gmysvn6r355m
gmysvn6r355m
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Bad Listener
Bad Listener
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