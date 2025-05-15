«Реал» рассматривает сразу трёх игроков для усиления полузащиты

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вчера, 21:19

Мадридский «Реал» изучает возможность подписания трёх футболистов, способных усилить линию полузащиты команды.

По информации источника, в шорт-листе мадридцев находятся из «Байера», из «Штутгарта» и из «Милана».

Однако в борьбе за Рейндерса конкуренцию «Реалу» может составить «Барселона».