«Реал» рассматривает сразу трёх игроков для усиления полузащиты

Мадридский «Реал» изучает возможность подписания трёх футболистов, способных усилить линию полузащиты команды.
По информации источника, в шорт-листе мадридцев находятся Эксекьель Паласиос из «Байера», Анжело Штиллер из «Штутгарта» и Тиджани Рейндерс из «Милана».
Однако в борьбе за Рейндерса конкуренцию «Реалу» может составить «Барселона».
Паласиос хорошо знаком с Алонсо и может именно на нем остановят выбор сливочные
Рейндерса же уже во всю сватают в Сити. Игрок толковый, полезный, пахарь
Но как по мне идеальный вариант для Реала это МакАллистер из Ливерпуля!!! Как по мне это новый Модрич!
Паласиос хорошо знаком с Алонсо и может именно на нем остановят выбор сливочные
Рейндерса же уже во всю сватают в Сити. Игрок толковый, полезный, пахарь
Но как по мне идеальный вариант для Реала это МакАллистер из Ливерпуля!!! Как по мне это новый Модрич!