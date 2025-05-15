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«Реал» рассматривает сразу трёх игроков для усиления полузащиты

вчера, 21:19

Мадридский «Реал» изучает возможность подписания трёх футболистов, способных усилить линию полузащиты команды.

По информации источника, в шорт-листе мадридцев находятся Эксекьель Паласиос из «Байера», Анжело Штиллер из «Штутгарта» и Тиджани Рейндерс из «Милана».

Однако в борьбе за Рейндерса конкуренцию «Реалу» может составить «Барселона».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:56
Штиллер хороший вариант, он прошел через академию Баварии разных возрастов и может оказаться новым Тони Кроосом, только играющим в опорной зоне. Он отлично видет поле и хорошо начинает атаки из глубины!!!
Паласиос хорошо знаком с Алонсо и может именно на нем остановят выбор сливочные
Рейндерса же уже во всю сватают в Сити. Игрок толковый, полезный, пахарь
Но как по мне идеальный вариант для Реала это МакАллистер из Ливерпуля!!! Как по мне это новый Модрич!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:14
Кому Барселона может составить конкуренцию, если не могут нормально заявить своих нынешних игроков?
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:01
Реал конечно же будет искать способы для усиления...
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