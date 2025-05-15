«Барселона» ищет замену для Щесны

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вчера, 18:26

Вратарь «Барселоны» размышляет о своём будущем в клубе — его контракт истекает этим летом. В связи с этим руководство каталонского гранда составило список кандидатов на место польского голкипера, способных конкурировать с основным вратарём .

В шорт-лист вошли 23-летний из «Лилля», 22-летний из «Брайтона» и 24-летний Хон Гарсия из «Эспаньола». Все они считаются перспективными и потенциально способными усилить позицию вратаря в «Барселоне».