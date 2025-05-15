«Барселона» ищет замену для Щесны

Вратарь «Барселоны» Войцех Щесны размышляет о своём будущем в клубе — его контракт истекает этим летом. В связи с этим руководство каталонского гранда составило список кандидатов на место польского голкипера, способных конкурировать с основным вратарём Марк-Андре Тер Штегеном.
В шорт-лист вошли 23-летний Лукас Шевалье из «Лилля», 22-летний Барт Вербругген из «Брайтона» и 24-летний Хон Гарсия из «Эспаньола». Все они считаются перспективными и потенциально способными усилить позицию вратаря в «Барселоне».