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«Барселона» ищет замену для Щесны

вчера, 18:26

Вратарь «Барселоны» Войцех Щесны размышляет о своём будущем в клубе — его контракт истекает этим летом. В связи с этим руководство каталонского гранда составило список кандидатов на место польского голкипера, способных конкурировать с основным вратарём Марк-Андре Тер Штегеном.

В шорт-лист вошли 23-летний Лукас Шевалье из «Лилля», 22-летний Барт Вербругген из «Брайтона» и 24-летний Хон Гарсия из «Эспаньола». Все они считаются перспективными и потенциально способными усилить позицию вратаря в «Барселоне».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:38
Для чего брали поляка? Подменить травмированного основного. В целом справился. Но всю свою карьеру Щесный был, есть и будет просто крепеньким средним воротчиком. Он потащит очевидное, но на перфомансы, на реальные спасения он не способен в принципе. Продлить, как хорошую опцию для подмены травмированного или для кубков - отлично. Но еще сезон в качестве основного... можно не надо?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:20
Мартинес или Доннарумма нужен)))
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный
вчера в 20:03
Что то не дешёвых вратарей для лавки смотрит Барса , если ясно сказано Марко первый номер. Тер Штегену 33 , пожалуй 2-3 года поиграет ещё на высоком уроане в Барселоне. Кто то согласиться из молодых перспективных вратарей ( а они здесь в этом списке от 20 млн ) сидеть три года за спиной Марко ?
shlomo
shlomo
вчера в 18:40
Ищет то она ищет.... а что с финансами у нее...
Гость
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