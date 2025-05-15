Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» хотят перехватить Дьёкереша у «Арсенала»

вчера, 21:36

«Арсенал» находится на продвинутой стадии переговоров с нападающим «Спортинга» Виктором Дьёкерешем и предложил ему пятилетний контракт с заработной платой в размере около 9 млн фунтов в год.

По информации источника, несмотря на переговоры между шведским футболистом и «канонирами», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» также проявляют активный интерес к Дьёкерешу. Подчёркивается, что мерсисайдцы видят в нападающем «Спортинга» замену для Дарвина Нуньеса.

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился 52 голами и 13 результативными передачами.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Реал» рассматривает сразу трёх игроков для усиления полузащиты
Вчера, 21:19
СлухиРэшфорд будет выставлен на продажу за 40 миллионов фунтов стерлингов
Вчера, 19:48
Слухи«Челси» следит за полузащитником «Кристал Пэлас» Адамом Уортоном
Вчера, 18:37
Окружение Флориана Вирца недовольно слухами о соглашении с «Баварией»
Вчера, 18:34
Слухи«Барселона» ищет замену для Щесны
Вчера, 18:26
Слухи«Бавария» готова продлить контракт с Упамекано ещё на 5 лет
Вчера, 17:24
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:51
Где МЮ и где Ливерпуль)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 