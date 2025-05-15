«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» хотят перехватить Дьёкереша у «Арсенала»

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вчера, 21:36

«Арсенал» находится на продвинутой стадии переговоров с нападающим «Спортинга» и предложил ему пятилетний контракт с заработной платой в размере около 9 млн фунтов в год.

По информации источника, несмотря на переговоры между шведским футболистом и «канонирами», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» также проявляют активный интерес к Дьёкерешу. Подчёркивается, что мерсисайдцы видят в нападающем «Спортинга» замену для Дарвина Нуньеса.

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился 52 голами и 13 результативными передачами.