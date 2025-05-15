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Окружение Флориана Вирца недовольно слухами о соглашении с «Баварией»

вчера, 18:34

Семья футболиста «Байера» Флориана Вирца удивлена и раздражена слухами о том, будто полузащитник уже согласился на переход в «Баварию».

Как сообщает источник, в окружении игрока ничего не знают о предварительном соглашении с мюнхенским клубом.

В нынешнем сезоне Вирц провел 30 матчей в составе «Байера», забил 10 мячей и отдал 12 голевых передач.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:42
Мусиала- мотор, а не распасовщик.
96e8xcnbtth3
96e8xcnbtth3
вчера в 21:27
Прям таки раздражена?))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:48
давно известно, что Байер отпустить Виртца в АПЛ, даже потеряв в деньгах,
чем в Баварию.
МС готовы продать за 100 млн, а с Баварии требуют 150.
Вирц очень хорош ))) один из лучших атакующих полузащитников.
ему не стоит переходит в Баварию, там его дублирует Мусиала.
в Реале на его позиции Джуд.
как АПЗ, Вирц сильнее и Мусиала и Джуда.
но и тот и другой имеет статус лидера в своей команде.
и если попытаются ради Вирца передвинуть их ниже или на фланг
ясно,что это приведет к разногласию с раздевалке, команды будут страдать.
а если передвинут самого Вирца, тофлриан сам скиснеть..
по сути идеальной командой для него это МанСити.
и с возвращением Родри новая МанСити будет очень мощная команда.
быстрые и качественные фланги, забивной ЦФ..
и Вирц после ухода КДБ сходу станет лидером в атаке.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:49
Похоже шифруется Вирц от родоков)))
Capral
Capral
вчера в 19:22, ред.
Семья футболиста?! А он, чтоже, сам за себя решить не может? В принципе, обычный футболист, самой обычной команды Байер и самой обычной сб.Германии без ярких звёзд. Слишком много шума вокруг его перехода или не перехода. Совсем недавно Вирц заявил, что для него творческий рост важнее денег. Если он не хочет в Баварию, пусть ищет себе кого угодно, я не стал бы его уговаривать.Если взрослый человек, до сих пор не может определиться со своим будущим, значит он не самостоятельный...
Вещий
Вещий
вчера в 18:36
Сплетни и слухи разлетаются очень быстро...
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