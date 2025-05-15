Окружение Флориана Вирца недовольно слухами о соглашении с «Баварией»

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вчера, 18:34

Семья футболиста «Байера» удивлена и раздражена слухами о том, будто полузащитник уже согласился на переход в «Баварию».

Как сообщает источник, в окружении игрока ничего не знают о предварительном соглашении с мюнхенским клубом.

В нынешнем сезоне Вирц провел 30 матчей в составе «Байера», забил 10 мячей и отдал 12 голевых передач.