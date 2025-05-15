Окружение Флориана Вирца недовольно слухами о соглашении с «Баварией»

Семья футболиста «Байера» Флориана Вирца удивлена и раздражена слухами о том, будто полузащитник уже согласился на переход в «Баварию».
Как сообщает источник, в окружении игрока ничего не знают о предварительном соглашении с мюнхенским клубом.
В нынешнем сезоне Вирц провел 30 матчей в составе «Байера», забил 10 мячей и отдал 12 голевых передач.
чем в Баварию.
МС готовы продать за 100 млн, а с Баварии требуют 150.
Вирц очень хорош ))) один из лучших атакующих полузащитников.
ему не стоит переходит в Баварию, там его дублирует Мусиала.
в Реале на его позиции Джуд.
как АПЗ, Вирц сильнее и Мусиала и Джуда.
но и тот и другой имеет статус лидера в своей команде.
и если попытаются ради Вирца передвинуть их ниже или на фланг
ясно,что это приведет к разногласию с раздевалке, команды будут страдать.
а если передвинут самого Вирца, тофлриан сам скиснеть..
по сути идеальной командой для него это МанСити.
и с возвращением Родри новая МанСити будет очень мощная команда.
быстрые и качественные фланги, забивной ЦФ..
и Вирц после ухода КДБ сходу станет лидером в атаке.
чем в Баварию.
МС готовы продать за 100 млн, а с Баварии требуют 150.
Вирц очень хорош ))) один из лучших атакующих полузащитников.
ему не стоит переходит в Баварию, там его дублирует Мусиала.
в Реале на его позиции Джуд.
как АПЗ, Вирц сильнее и Мусиала и Джуда.
но и тот и другой имеет статус лидера в своей команде.
и если попытаются ради Вирца передвинуть их ниже или на фланг
ясно,что это приведет к разногласию с раздевалке, команды будут страдать.
а если передвинут самого Вирца, тофлриан сам скиснеть..
по сути идеальной командой для него это МанСити.
и с возвращением Родри новая МанСити будет очень мощная команда.
быстрые и качественные фланги, забивной ЦФ..
и Вирц после ухода КДБ сходу станет лидером в атаке.