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Рэшфорд будет выставлен на продажу за 40 миллионов фунтов стерлингов

вчера, 19:48

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд этим летом может сменить клуб — «Астон Вилла» получила возможность выкупить футболиста за 40 миллионов фунтов после аренды во второй половине сезона. Однако у команды Унаи Эмери на нет приоритетного права выкупа, и другие клубы тоже могут оформить трансфер за эту сумму.

Рэшфорд не сыграет в следующем матче «Виллы» и, вероятно, уже провёл свой последний поединок за клуб. Возвращение в «Юнайтед» под руководством Рубена Аморима маловероятно. При этом игрок не намерен снижать зарплату в 315 тысяч фунтов в неделю, что осложняет поиск покупателя. Пока «Вилла» покрывает около 75% его зарплаты, остальное доплачивает МЮ. Похожее соглашение может потребоваться и при продаже летом.

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 02:15
Пару лет назад я говорил что нужно его продать, тогда он стоил примерно в два раза дороже, а теперь просят милостыню за него
ManUnited87
ManUnited87
вчера в 20:19
Вечно подающий надежды
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:04
Торговля крепостными миллионерами...
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