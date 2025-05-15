Рэшфорд будет выставлен на продажу за 40 миллионов фунтов стерлингов

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вчера, 19:48

Нападающий «Манчестер Юнайтед» этим летом может сменить клуб — «Астон Вилла» получила возможность выкупить футболиста за 40 миллионов фунтов после аренды во второй половине сезона. Однако у команды на нет приоритетного права выкупа, и другие клубы тоже могут оформить трансфер за эту сумму.