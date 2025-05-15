Рэшфорд будет выставлен на продажу за 40 миллионов фунтов стерлингов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд этим летом может сменить клуб — «Астон Вилла» получила возможность выкупить футболиста за 40 миллионов фунтов после аренды во второй половине сезона. Однако у команды Унаи Эмери на нет приоритетного права выкупа, и другие клубы тоже могут оформить трансфер за эту сумму.
Рэшфорд не сыграет в следующем матче «Виллы» и, вероятно, уже провёл свой последний поединок за клуб. Возвращение в «Юнайтед» под руководством Рубена Аморима маловероятно. При этом игрок не намерен снижать зарплату в 315 тысяч фунтов в неделю, что осложняет поиск покупателя. Пока «Вилла» покрывает около 75% его зарплаты, остальное доплачивает МЮ. Похожее соглашение может потребоваться и при продаже летом.