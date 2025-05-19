«Манчестер Юнайтед» готов сделать предложение Родриго

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании игрока «Реала» Родриго Силвы.
Сообщается, что вингер «Реала» намерен обсудить свое положение с Хаби Алонсо, следующим главным тренером команды. По итогам разговора он может принять решение сменить клуб. Помимо МЮ, за бразильцем также следит «Арсенал».
В этом сезоне Родриго провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.
Я конечно понимаю, что этот сезон кризисный для всего Реала, но почему-то тот же Мбаппе умудрился при этом стать лидером Примеры по забитым голам, да и Винисиус, пусть тоже провёл провальный сезон, но он хотя бы виден на поле, он обостряет, отдаёт голевые передачи, а Родриго просто растворился. Тот же молодой Гюлер в разы полезнее на поле чем бразилец. И после всего этого Родриго ещё чем-то недоволен.
И если Родриго хочет в следующем сезоне снова быть игроком основы, то думаю скорее всего Алонсо его разочарует, потому что Хаби уже высказывался, что он является поклонником таланта молодого турка, и поэтому скорее всего именно Гюлер получит место в основе в команде Алонсо.
Так что очень вероятно, что Родриго может покинуть команду этим летом, если конечно Реалу поступит адекватное предложение от других клубов. И думаю это устроит и клуб и игрока.
Я конечно понимаю, что этот сезон кризисный для всего Реала, но почему-то тот же Мбаппе умудрился при этом стать лидером Примеры по забитым голам, да и Винисиус, пусть тоже провёл провальный сезон, но он хотя бы виден на поле, он обостряет, отдаёт голевые передачи, а Родриго просто растворился. Тот же молодой Гюлер в разы полезнее на поле чем бразилец. И после всего этого Родриго ещё чем-то недоволен.
И если Родриго хочет в следующем сезоне снова быть игроком основы, то думаю скорее всего Алонсо его разочарует, потому что Хаби уже высказывался, что он является поклонником таланта молодого турка, и поэтому скорее всего именно Гюлер получит место в основе в команде Алонсо.
Так что очень вероятно, что Родриго может покинуть команду этим летом, если конечно Реалу поступит адекватное предложение от других клубов. И думаю это устроит и клуб и игрока.