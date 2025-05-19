«Манчестер Юнайтед» готов сделать предложение Родриго

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вчера, 08:01

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании игрока «Реала» .

Сообщается, что вингер «Реала» намерен обсудить свое положение с , следующим главным тренером команды. По итогам разговора он может принять решение сменить клуб. Помимо МЮ , за бразильцем также следит «Арсенал».

В этом сезоне Родриго провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.