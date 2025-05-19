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«Манчестер Юнайтед» готов сделать предложение Родриго

вчера, 08:01

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании игрока «Реала» Родриго Силвы.

Сообщается, что вингер «Реала» намерен обсудить свое положение с Хаби Алонсо, следующим главным тренером команды. По итогам разговора он может принять решение сменить клуб. Помимо МЮ, за бразильцем также следит «Арсенал».

В этом сезоне Родриго провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:08
Артета открыто заявлял и заявляет, что ему нужен левый вингер и с прошлого лета клуб вел Неко Уильямся из Атлетика Бильбао как главную цель на эту позицию. Теперь вот на рынке появился новый вариант, который как по мне куда более интересней, чем испанец, плюс Родриго часто играл и правым вингером , а значит будет прикрывать Сака при необходимости, так же более опытный в игровом плане. Интересно было бы глянуть на него в Арсенале
adekvat
adekvat
вчера в 11:15
В Манчестере бардак и прогресс не виднеется, наврядли он согласится туда переходить.
pmtj7x7y7e97
pmtj7x7y7e97
вчера в 09:20
Непонятно только чем он недоволен, играет то регулярно.
Incredulous
Incredulous
вчера в 08:46, ред.
Слишком капризным стал Родриго в последнее время. Ещё можно понять жалобы Родриго в конце прошлого сезона, когда он требовал больше игрового времени и более значимую роль в основе Реала. В прошлом сезоне он выступал как джокер команды, в основном выходя на замены, и не раз в этой роли добывал нужный результат команде. Именно в роли джокера Родриго и показал свои лучшие футбольные качества. И вот в этом сезоне папа Карло поверил бразильцу и на весь сезон сделал его регулярным игроком основы. И чем ответил на это Родриго? Шестью голами в Ла Лиге за весь сезон?! Пять из которых были забиты в первой половине сезона, а последний гол был забит 19 января этого года. А после, - 13 матчей без единого забитого гола! И во всех этих 13-ти матчах Родриго был на поле.

Я конечно понимаю, что этот сезон кризисный для всего Реала, но почему-то тот же Мбаппе умудрился при этом стать лидером Примеры по забитым голам, да и Винисиус, пусть тоже провёл провальный сезон, но он хотя бы виден на поле, он обостряет, отдаёт голевые передачи, а Родриго просто растворился. Тот же молодой Гюлер в разы полезнее на поле чем бразилец. И после всего этого Родриго ещё чем-то недоволен.

И если Родриго хочет в следующем сезоне снова быть игроком основы, то думаю скорее всего Алонсо его разочарует, потому что Хаби уже высказывался, что он является поклонником таланта молодого турка, и поэтому скорее всего именно Гюлер получит место в основе в команде Алонсо.

Так что очень вероятно, что Родриго может покинуть команду этим летом, если конечно Реалу поступит адекватное предложение от других клубов. И думаю это устроит и клуб и игрока.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:15
А что по этому поводу скажет товарищ Перес .
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