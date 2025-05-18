Бундеслигу снова разграбят. Футбольные таланты последуют примеру Беллингема и Холанда

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сегодня, 15:58

На кону более полумиллиарда евро.

Немецкие клубы привыкли, что главные таланты постоянно уезжают. Сначала все дороги ведут в Мюнхен. А когда «Бавария» уступает в трансферной гонке за талантливого футболиста, то мечты отправляют ценных игроков из Бундеслиги в ведущие клубы других стран. Сейчас пишется сценарий будущего трансферного лета, а на кону сделки на более чем 500 млн евро только за главных кандидатов на повышение. Футбольные цели «Реала», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» активно готовятся к переездам.

Флориан Вирц, «Байер», 22 года

Самый дорогой футболист Бундеслиги наравне с Мусиалой покинет «Байер». «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» приглашают Флориана к себе. В любом из двух случаев попадет в клуб с надеждами на финал Лиги чемпионов через сезон. Неудачи Гвардиолы могут отпугнуть Вирца от «горожан», но там уже играют звезды Бундеслиги Холанд и Мармуш. Только не хватает умных голевых передач. А в «Ливерпуле» Вирц может стать как «десяткой» вместо Собослаи, если захочет больше работать в оттяжке, так и левым вингером после ухода Луиса Диаса.

Хави Симонс, «Лейпциг», 22 года

Как и Вирц, Симонс – атакующий хавбек. Подросли футболисты, названные в честь звезд ЧМ -2010. Хави получил свое имя от легенды «Барселоны» и сборной Испании. Отец Симонса играл в футбол, мечтал увидеть сына в майке каталонского гранда. После занятий в школе «блауграны» Хави перебрался в ПСЖ . В Париже не закрепился, но заиграл в «Лейпциге». Вот только неудача немецкого клуба в борьбе за путевку в Лигу чемпионов заставляет Симонса принимать решение о новом переезде. Хави уйдет в клуб, готовый заплатить за трансфер 80 млн евро.

Уго Экитике, «Айнтрахт», 22 года

Ещё один футболист с прошлым, связанным с ПСЖ . У Луиса Энрике новый подход к формированию атаки без ярко выраженного форварда. Экитике за скромные деньги уехал в «Айнтрахт», где раскрывались многие форварды. Уго забил 15 мячей и сделал 8 ассистов в Бундеслиге. После отъезда Мармуша в АПЛ молодой француз помог «Айнтрахту» закрепиться на третьей строчке в Бундеслиге и выйти в Лигу чемпионов. Отпраздновали успех на обычной заправке, а после вечеринки Экитике изучит приглашения от самых богатых клубов из чемпионата Англии.

Анджело Штиллер, «Штутгарт», 24 года

Штиллер хочет выйти на новый уровень. Для его команды нынешний сезон завершился неудачно. Зато игру Анджело оценили скауты «Реала». Хаби Алонсо ищет человека с хорошим пасом в центр поля новой команды. Испанец прекрасно знает плюсы и минусы Штиллера, давно за ним следит. Пока этого футболиста смело можно считать недооцененным. Кроос когда-то тоже услышал в «Баварии», что недостаточно хорош, но перешел в «Реал» и стал королем в составе победителей Лиги чемпионов. Штиллер не откажется повторить путь легенды.

Джереми Фримпонг, «Байер», 24 года

«Ливерпуль» нашел замену Александер-Арнольду в лице молодого голландца. Всем известны минусы Фримпонга – футболист «Байера» оставляет свободные зоны за спиной. У Хаби Алонсо Джереми играл высоко, а в «Ливерпуле» Слота придется работать чуть ниже. Фримпонг выбирает клуб соотечественника. Им интересовалась «Барселона», но не прогадала после ставки на Кунде справа. «Ливерпулю» после потери воспитанника Трента важно мгновенно найти правильного правого латераля. Фримпонг станет напарником Салаха. Сыграются – будет жарко.

Беньямин Шешко, «Лейпциг», 21 год

Молодой словенец пока не настолько хорош, чтобы ставить на его большой успех в составе гранда. Но поскольку рослому форварду «Лейпцига» всего 21 год, то выстроилась очередь из претендентов. Всем скаутам хочется угадать имя звезды завтрашнего дня. И никто не хочет прогадать, как случилось с Дьёкерешем, которого не раскрыл ни один клуб в топ-5. В «Лейпциге» показали плюсы и минусы Беньямина, а теперь осталось правильно выбрать новых тренера и команду. Шешко мечтает о трансфере в состав чемпионов из «Ливерпуля» и «Барселоны».

Джейми Гиттенс, «Боруссия» Д, 20 лет

Форвард молодежной сборной Англии забивал в Бундеслиге и Лиге чемпионов, но покупатели помнят истории Санчо и Дембеле. Не всегда таланты из «Боруссии» показывают себя на новом месте. Но есть и удачные примеры, вроде успешного Холанда в «Манчестер Сити». Гиттенса упустили именно в академии «горожан». Теперь клубам АПЛ придется заплатить хорошие деньги, чтобы Джейми вернулся домой. Уроженец Рединга пока нестабильный игрок, но это жутко талантливый универсальный нападающий с опытом работы на флангах и в оттяжке.

Пьеро Инкапье, «Байер», 23 года

Представитель талантливого эквадорского поколения футболистов хочет играть за «Реал». Тяжело будет попасть в такую команду, несмотря на знакомство с главным тренером Хаби Алонсо. «Байер» в прошлом году продлил контракт с Пьеро, чтобы получить хорошие деньги в день расставания с защитником. Решение немца Та покинуть Леверкузен повлияет на планы нового главного тренера команды. Центрального защитника Инкапье попробуют сохранить, но достаточно предложить солидную сумму отступных, и в «Байере» задумаются о трансфере.

Уго Ларссон, «Айнтрахт», 20 лет

«Ливерпуль», «Реал» и «Манчестер Сити» отправляли скаутов на матчи «Айнтрахта». Уго Ларссона величали новым Тони Кроосом, но лестные сравнения всегда идут в начале пути, а дальше следуют испытания в новой команде. Ларссон не играет как Тони Кроос, но швед хорошо читает чужую игру и часто перехватывает чужие передачи. Уго аккуратно обращается с мячом, хотя «Айнтрахт» тренера Топмеллера не строил игру через 20-летнего парня. Ларссон лишь учится. Скаутам грандов точно понравилось, что Уго быстро думает и принимает решения.

Виктор Бонифац, «Байер», 24 года

Успешная игра опытного конкурента Шика задвинула Бонифаца в запас «Байера». Виктор был героем чемпионского сезона в Леверкузене, а зимой ему спутали карты интересом из Саудовской Аравии. Трансфер в итоге сорвался, а Виктор потерял голевую уверенность. Зато переход в запас «Байера» мотивировал футболиста. Нигериец, скорее всего, согласится на трансфер в другой клуб летом. Виктору в последнее время не везло, форварда бросила прямо перед свадьбой девушка. Ему важно набрать форму и снова думать о голах и футболе.