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Роналду не собирается завершать карьеру в ближайшее время

вчера, 17:19

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не собирается вешать бутсы на гвоздь.

По данным источника, португалец определится со своим будущим в ближайшие дни. План форварда остаётся прежним — он хочет играть ещё два сезона.

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Все комментарии
catal
catal ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
Гиггз и Блан в МЮ играли до 38 лет если что. Да таких миллионы. Хотя Гиггз до 40 играл.
ehh8dyyaa793
ehh8dyyaa793
вчера в 20:26
Если силы и здоровье позволяет, чего бы не поиграть
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:26
Он - пример для многих! Модрич- скоро 40, Янг - 38, Эванс - 38! Всех и не упомнишь! А раньше такого не было!
vuy66vqu9j37
vuy66vqu9j37
вчера в 18:33
Пока платят -почему бы не позировать!
STVA 1
STVA 1 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 18:29
Так я это говорю с долей сарказма и не имея ничего против него , я понимаю что он воюет с ветряными мельницами! Как ты говоришь рушит свое наследие
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:27
А зачем ему завершать карьеру?
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:18
1000 голов - просто красивое число, которое ничего не дает. В мире нет игрока, у которого 900 голов, кроме Роналду, и что это ему дало? Как ты сказал, он в рейтинге даже не в топ-3, хотя этот же источник ставил Роналду на 2-е место пару лет назад. В погоне за заветной тысячей он просто рушит свое наследие. Провалился на ЧМ и Евро, не может выиграть трофей в СА, да последние 4 года вообще ничего не выиграл. + частые скандалы, в которые он попадает, как на поле, так и за пределами. Эго не дает ему закончить карьеру. Не удивлюсь, если через пару лет он в рейтинге опустится еще ниже.

P. S. Даже, если Роналду за пару лет доберется до 1000 голов, то он будет единственным с тысячей по одному рейтингу, а есть другие. В других источниках Роналду даже не в топ-3, там Пеле с 1283 голами на вершине. Голы Пеле официально признаны ФИФА и Книгой рекордов Гинесса. Так что даже с тысячей голов не всё так однозначно, споры будут.
протон
протон
вчера в 18:10
Мотиватор и легенда , однозначно сильнейший футболист !
f5r6f6v4ym45
f5r6f6v4ym45
вчера в 17:51
У него достаточно ещё сил играть! Это очень хорошо!!!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 17:40
еще попылит в песках пустыни
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:33, ред.
У него цель 1000 нащелкать! А тут еще вроде IFFHS выпустил рейтинг в котором он в топ-3 не вошел а лучший Месси! Печалька!
НЕ Э Г O И СT
НЕ Э Г O И СT
вчера в 17:24
Тры.. Тры.. И всё равно дырка.. 🤣
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:23
Уже закончил, когда к саудитам ушел)))
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