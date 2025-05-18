Роналду не собирается завершать карьеру в ближайшее время

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не собирается вешать бутсы на гвоздь.
По данным источника, португалец определится со своим будущим в ближайшие дни. План форварда остаётся прежним — он хочет играть ещё два сезона.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не собирается вешать бутсы на гвоздь.
По данным источника, португалец определится со своим будущим в ближайшие дни. План форварда остаётся прежним — он хочет играть ещё два сезона.
P. S. Даже, если Роналду за пару лет доберется до 1000 голов, то он будет единственным с тысячей по одному рейтингу, а есть другие. В других источниках Роналду даже не в топ-3, там Пеле с 1283 голами на вершине. Голы Пеле официально признаны ФИФА и Книгой рекордов Гинесса. Так что даже с тысячей голов не всё так однозначно, споры будут.
P. S. Даже, если Роналду за пару лет доберется до 1000 голов, то он будет единственным с тысячей по одному рейтингу, а есть другие. В других источниках Роналду даже не в топ-3, там Пеле с 1283 голами на вершине. Голы Пеле официально признаны ФИФА и Книгой рекордов Гинесса. Так что даже с тысячей голов не всё так однозначно, споры будут.