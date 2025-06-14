 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Колосков: «Батракову не стоит так же рано срываться в Европу, как Захаряну»

вчера, 20:09

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном отъезде в Европу футболиста «Локомотива» Алексея Батракова.

Батракову не стоит бросать всё и срываться в Европу на первое же предложение. Такой необходимости нет. Его возраст позволяет ещё поиграть несколько сезонов в РПЛ, окрепнуть, а потом уже построить карьеру в европейском клубе. Спешить не нужно, а то может получиться как у Арсена Захаряна.

В прошедшем сезоне Батракова признали лучшим молодым игроком Российской Премьер-Лиги.

Арсен Захарян уехал в чемпионат Испании в августе 2023 года, когда ему было 20 лет.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сафонов показал медали, которые он выиграл с ПСЖ
Вчера, 16:35 Фото
Черчесов: «Головин полностью реализовал свой потенциал»
12 июня
Черчесов: «Чтобы проявить себя в Европе, футболисту нужна особая стать»
12 июня
Головин — о своём знании французского языка: «Всё очень плохо»
09 июня
ОфициальноАлексей Миранчук признан лучшим игроком месяца в «Атланте Юнайтед»
08 июня
Трезеге: «Головин будет главным героем „Монако“ в следующем сезоне»
06 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:49, ред.
АХАХАХАХАХАХАХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот именно, если бы здравый смысл присутствовал, то кое-кто должен был бы понять, что такое количество травм не бывает на ровном месте, это и есть- ответ, реакция слабого неподготовленного организма, именно то, о чем я постоянно говорю. Когда человек слабый и у него слабый иммунитет- он подвержен частым травмам, разного рода... У него плохая заживляемость и тп. Это знают, даже дети...
АХАХАХАХАХАХАХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:29
    112910415
    112910415
    вчера в 22:39
    Окрепнуть надо, факт!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 21:45
    Да уж ,Захарян там и зачах - это точно !
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 21:42, ред.
    Тоже считаю, что рано ещё Батракову в Европу, и не вижу смысла оспаривать слова Вячеслава Ивановича о переезде молодых российских футболистов в зарубежные клубы, если только они не ставят перед собой цель уехать в Европу на ПМЖ в тёплые края на долгосрочный контракт и хорошую зарплату. Сравнение с Захаряном, как говорится, как раз из той оперы. Арсен с семьёй переехал на побережье северной Испании, прописавшись там аж до 2029 года с зарплатой почти полтора миллиона евро в год и при этом особо не напрягаясь(три матча в Ла Лиге за этот сезон, хоть и причина уважительная). Оказывается мечты сбываются не только в Газпроме.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 21:08
    Пусть каждый думает сам
    Capral
    Capral
    вчера в 20:53
    А причём тут сербы и хорваты, если речь идет о совсем другом человеке? Вопрос не в национальности, а в возможностях игрока, в его способностях адаптации и интеграции в европейском обществе, в чисто человеческих возможностях... Исходить надо из того, как, тот или иной человек готов к жизни за бугром, а не из того, кто едет в Европу.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:47
    Пусть едет, если его пригласят. А вдруг он не такой как Захарян и у него получится.)
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 20:44
    Просто привыкли к тепличным условиям игроки тут плюс откаты агентам, а там на лавке максимум сидишь, да и пахать надо и ЗП не та
    LEGGENDARIO
    LEGGENDARIO
    вчера в 20:42
    Надо рисковать!
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 20:30
    Не надо по Захаряну ровнять. Сербы, хорваты массово едут в топ чемпионаты, многие не могут заиграть, да и по...
    Capral
    Capral
    вчера в 20:15
    Колосков конечно говорит дело, я тоже предупреждал, когда Арсен сорвался в Испанию. Но на мой взгляд, Батрак более закаленный и сильный морально, чем Захарян, и у него, возможно, шансов больше, закрепиться в Европе. Захарян вообще мальчишка, неприспособленный к жизни. Повезло ему, что терпят в команде. В другом клубе, давно бы уже сплавили в аренду...
    Но по Батраку и предложений еще нет, чтобы уже сейчас принимать решение.
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 20:15
    Добрый вечер.
    Ещё не поздно, код на завтра (15.06) придёт после полуночи.
    протон
    протон
    вчера в 20:11
    А как у Захаряна? Играл в Ла Лиге, выходил против сильных соперников. А то что травма, так в рпл тоже травмы бывают, читов на бессмертие вроде не вводили еще
    drug01
    drug01
    вчера в 20:10
    А как хочется там заиграть!!!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     