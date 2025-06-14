Колосков: «Батракову не стоит так же рано срываться в Европу, как Захаряну»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном отъезде в Европу футболиста «Локомотива» Алексея Батракова.
Батракову не стоит бросать всё и срываться в Европу на первое же предложение. Такой необходимости нет. Его возраст позволяет ещё поиграть несколько сезонов в РПЛ, окрепнуть, а потом уже построить карьеру в европейском клубе. Спешить не нужно, а то может получиться как у Арсена Захаряна.
В прошедшем сезоне Батракова признали лучшим молодым игроком Российской Премьер-Лиги.
Арсен Захарян уехал в чемпионат Испании в августе 2023 года, когда ему было 20 лет.
Но по Батраку и предложений еще нет, чтобы уже сейчас принимать решение.
Но по Батраку и предложений еще нет, чтобы уже сейчас принимать решение.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!