Колосков: «Батракову не стоит так же рано срываться в Европу, как Захаряну»

Почетный президент РФС высказался о возможном отъезде в Европу футболиста «Локомотива» .

Батракову не стоит бросать всё и срываться в Европу на первое же предложение. Такой необходимости нет. Его возраст позволяет ещё поиграть несколько сезонов в РПЛ , окрепнуть, а потом уже построить карьеру в европейском клубе. Спешить не нужно, а то может получиться как у Арсена Захаряна.