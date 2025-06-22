Сборная России отказалась от участия в африканском турнире в июне

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил источнику, что сборная России отказалась от участия в турнире в Африке в июне.
По аналогии с азиатскими объединениями в рамках азиатской конфедерации, есть подобное объединение стран и в Африке. Южноафриканское объединение национальных ассоциаций, куда входят ЮАР, Мозамбик и другие страны на юге Африканского континента, предлагали нам участие в совместном турнире в июне на их территории. Но это было в другие сроки и у нас уже были запланированные матчи.
Гипотетически, мы ведём переговоры и обсуждаем в том числе выездные матчи. Вы знаете, наш приоритет — стараться привозить команду сюда. Это сложнее, но мы стараемся.
P.S. Ну... и как тут этих идиотов, с международного Экономического (!) форума, не материть ?!
P.S. Ну... и как тут этих идиотов, с международного Экономического (!) форума, не материть ?!
Как можно проверить уровень готовности сборной России и тренера Карпина если не играть на турнире............товарищеские матчи.....это так по приколу......а вот когда матчи которые имеют турнирное значение уже игра по другому идет........
И приняв такой вызов, поехав на турнир, это покажет другим пример что сборнуюю Россию по футболу можно и нужно приглашать на турниры..........
PS И потом этот выезд на турнир как ЧМ который мы пропустили в 10 году........команда Хиддинка же не поехала в ЮАР проиграв стыковой плейофф......
Как можно проверить уровень готовности сборной России и тренера Карпина если не играть на турнире............товарищеские матчи.....это так по приколу......а вот когда матчи которые имеют турнирное значение уже игра по другому идет........
И приняв такой вызов, поехав на турнир, это покажет другим пример что сборнуюю Россию по футболу можно и нужно приглашать на турниры..........
PS И потом этот выезд на турнир как ЧМ который мы пропустили в 10 году........команда Хиддинка же не поехала в ЮАР проиграв стыковой плейофф......
"... наш приоритет — стараться привозить команду сюда."
Конечно, так "экономичнее", все довольны.
"... наш приоритет — стараться привозить команду сюда."
Конечно, так "экономичнее", все довольны.
Нет игр, не будет позора )))..
Нет игр, не будет позора )))..