 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2025

Сборная России отказалась от участия в африканском турнире в июне

вчера, 11:14

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил источнику, что сборная России отказалась от участия в турнире в Африке в июне.

По аналогии с азиатскими объединениями в рамках азиатской конфедерации, есть подобное объединение стран и в Африке. Южноафриканское объединение национальных ассоциаций, куда входят ЮАР, Мозамбик и другие страны на юге Африканского континента, предлагали нам участие в совместном турнире в июне на их территории. Но это было в другие сроки и у нас уже были запланированные матчи.

Гипотетически, мы ведём переговоры и обсуждаем в том числе выездные матчи. Вы знаете, наш приоритет — стараться привозить команду сюда. Это сложнее, но мы стараемся.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Рубин» назвал соперника, с которым сыграет в первом товарищеском матче
Вчера, 10:56
Матч России и Колумбии мог бы пройти в Картахене
Вчера, 09:39
ОфициальноЦСКА проведёт три матча в межсезонье
Вчера, 08:51
Швейцарский «Сьон» ведёт переговоры о товарищеском матче с клубом из России
21 июня
В Мозамбике готовы сыграть со сборной России
21 июня
Российская Премьер-Лига представила календарь на новый сезон
20 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:51
Я бы к восклицательному знаку прилепил три вопросительных. Экономикой с участием африканских государств ТАМ и не пахнет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:49, ред.
Гламурные бараны во всей красе, - дешёвые понты и ноль ума. Сборные из Африки и остальных они сюда пытаются тащить... Спрашивается, когда ??!! Типа в регулярный сезон, когда все игроки в клубах играют или в отборе ?! Или летом, когда они же у себя на сборах, а Карпин и наши неотвратимо бухают после изнуритеного (!!!) сезона в РПЛ ?! (facepalm)

P.S. Ну... и как тут этих идиотов, с международного Экономического (!) форума, не материть ?!
lotsman
lotsman
вчера в 16:14
В Африке жарко, наши не выдержат.
wh8ckkh6b4an
wh8ckkh6b4an
вчера в 16:11
Ну и зря, это лучше, чем играть с самыми слабыми азиатами
DXTK
DXTK
вчера в 16:01
Какие запланированы матчи.......с кем сами собой......Россию хоть кто то зовет на турнир почему не принять приглашение???....но нет наши упрямо ждут приглашение в Европу...... и ждать так можно лет 10....... а то и во все не позовут..........

Как можно проверить уровень готовности сборной России и тренера Карпина если не играть на турнире............товарищеские матчи.....это так по приколу......а вот когда матчи которые имеют турнирное значение уже игра по другому идет........

И приняв такой вызов, поехав на турнир, это покажет другим пример что сборнуюю Россию по футболу можно и нужно приглашать на турниры..........

PS И потом этот выезд на турнир как ЧМ который мы пропустили в 10 году........команда Хиддинка же не поехала в ЮАР проиграв стыковой плейофф......
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:57
Ребята сборной и так еле ходят, а в Африке + 40°, представляете?!.
catal
catal
вчера в 15:27
Не ну а войти в конфедерацию Африки, вместо УЕФА? Че слона тянуть за клык. Решать вопросы надо радикально, традиционно.
Viollator
Viollator
вчера в 14:48
На Комлеченке там не будут давать левые пенке, поэтому Корпюг и отказался.
Vilar
Vilar
вчера в 13:28
А, что он вообще делает на ПМЭФ, экономистом стал?
"... наш приоритет — стараться привозить команду сюда."
Конечно, так "экономичнее", все довольны.
lobsterdam
lobsterdam ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:15
Береженого Бог бережет, а небереженного конвой стережет...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:56
Правильно сделали что отказались. Сборная Нигерии оказалась не по зубам нам.
Нет игр, не будет позора )))..
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:35
"Бережёного - Бог бережёт" - подумали в РФС и ответили отказом...)))
2v3dt546c39y
2v3dt546c39y
вчера в 12:33
Толку от таких матчей никакого, только трата средств.
djdm77cm8qpr
djdm77cm8qpr
вчера в 12:25
Зачем нам сейчас эти игры???
f7yg5rnvkrcf
f7yg5rnvkrcf
вчера в 11:33
Наши ребята устали после напряжённого сезона, в отличии от ведущих мировых команд
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 