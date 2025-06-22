Сборная России отказалась от участия в африканском турнире в июне

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил источнику, что сборная России отказалась от участия в турнире в Африке в июне.

По аналогии с азиатскими объединениями в рамках азиатской конфедерации, есть подобное объединение стран и в Африке. Южноафриканское объединение национальных ассоциаций, куда входят ЮАР , Мозамбик и другие страны на юге Африканского континента, предлагали нам участие в совместном турнире в июне на их территории. Но это было в другие сроки и у нас уже были запланированные матчи.

Гипотетически, мы ведём переговоры и обсуждаем в том числе выездные матчи. Вы знаете, наш приоритет — стараться привозить команду сюда. Это сложнее, но мы стараемся.