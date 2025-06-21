В Мозамбике готовы сыграть со сборной России

Министр планирования и развития Республики Мозамбик Салим Ижмаэл Вала в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил источнику о готовности провести матч со сборной России.
Товарищеский матч между сборными России и Мозамбика? Давайте! Сделаем это хоть завтра. Что для этого требуется? Мы готовы!
Значит игра будет без травм, но страшной.
Значит игра будет без травм, но страшной.
А после матча "вольются как один" на стройки Москвы и Московской области?
А после матча "вольются как один" на стройки Москвы и Московской области?