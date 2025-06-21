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В Мозамбике готовы сыграть со сборной России

вчера, 13:25

Министр планирования и развития Республики Мозамбик Салим Ижмаэл Вала в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил источнику о готовности провести матч со сборной России.

Товарищеский матч между сборными России и Мозамбика? Давайте! Сделаем это хоть завтра. Что для этого требуется? Мы готовы!

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Все комментарии
y75upcfgjyzb
y75upcfgjyzb
вчера в 18:11
Не перевелись ещё у нас друзья в Африке.
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:38
"Товарищеский матч между сборными России и Мозамбика? Давайте! Сделаем это хоть завтра. Что для этого требуется? Мы готовы!"

А после матча "вольются как один" на стройки Москвы и Московской области?
rk4xk8auxhxc
rk4xk8auxhxc
вчера в 16:06
За наши деньги готовы с нами играть
pqc923492rxv
pqc923492rxv
вчера в 15:04
Сколько запросили?
Dinamo
Dinamo
вчера в 14:58, ред.
Серьёзные люди собрались на этом шабаше. Министр планирования Мозамбика явно планировал увидеть в меню блюдо из человечины, но не срослось, поэтому согласен на всё, лишь бы отпустили восвояси.
catal
catal
вчера в 14:54, ред.
Между прочим именно в Мозамбике протекает известная по Айболиту река Лимпопо. А столица - та самая "Мапуту" которой иногда грозятся как "казнью через мапуту".
Значит игра будет без травм, но страшной.
Capral
Capral
вчера в 13:28, ред.
А там есть футбол??? Тогда лучше уже с Лесото...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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