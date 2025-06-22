ЦСКА проведёт три матча в межсезонье

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вчера, 08:51

ЦСКА опубликовал расписание матчей на июнь и июль.

Начнёт подготовку к новому сезону команда матчем с «Амкалом» в рамках Media x Pro Cup 2025 27 июня. Затем стартует Братский кубок, в котором «армейцы» сыграют с белградскими «Партизаном» (1 июля) и ОФК (5 июля).

Стартует сезон 2025/26 для москвичей 12 июля поединком за Суперкубок России с «Краснодаром» в Казани. В первом туре Российской Премьер-Лиги 18-21 июля «красно-синие» встретятся с «Торпедо».