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ЦСКА проведёт три матча в межсезонье

вчера, 08:51

ЦСКА опубликовал расписание матчей на июнь и июль.

Начнёт подготовку к новому сезону команда матчем с «Амкалом» в рамках Media x Pro Cup 2025 27 июня. Затем стартует Братский кубок, в котором «армейцы» сыграют с белградскими «Партизаном» (1 июля) и ОФК (5 июля).

Стартует сезон 2025/26 для москвичей 12 июля поединком за Суперкубок России с «Краснодаром» в Казани. В первом туре Российской Премьер-Лиги 18-21 июля «красно-синие» встретятся с «Торпедо».

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Все комментарии
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 16:01
А как же Динамо? Кони с ментами - братья на век.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:09, ред.
Да, в Новогорске, оттуда и матчи проводит!)

Сейчас согласовывают модификацию PlayStation, 4 или 5...))
Сп62
Сп62
вчера в 09:57
Я так понял, что все матчи ЦСКА проводит дома?!
drug01
drug01
вчера в 09:39
Новый тренер и новые планы!
lotsman
lotsman
вчера в 09:26
Всё это тренировки, а вот 12го июля будет будет показательный матч - как команды подготовились к сезону.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:22
Хилые какие то спарринг партнёры!?

Амкал вообще "медийная" команда....
Один Партизан со второго сербского места...
А ОФК с 4-6 места...
e3hjpk6u7bwp
e3hjpk6u7bwp
вчера в 09:11
А что соперники достойные, для тренировки самый раз.
c9fxwmeb7csw
c9fxwmeb7csw
вчера в 09:09
Не факт, что с Торпедо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:52
Самое главное чтобы в чемпионате всё было отлично 👍.
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