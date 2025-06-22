 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписания

Матч России и Колумбии мог бы пройти в Картахене

вчера, 09:39

Депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии, глава комитета по международным делам Давид Алехандро Торо Рамирес в общении с источником в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оценил идею проведения товарищеского матча со сборной России.

Для нас крайне важно иметь возможность играть с командами высокого уровня, и сборная России в этом плане — очень серьёзный соперник. Такой матч стал бы отличной подготовкой для нас перед чемпионатом мира. Это была бы великолепная тренировка для наших игроков.

Проведение такого матча могло бы стать мощным символическим жестом. Я представляю, что он мог бы пройти в Картахене — городе, который очень важен для Колумбии, хотя основная база нашей сборной находится в Барранкилье. В контексте дружбы между Санкт-Петербургом и Колумбией этот матч стал бы прекрасным символом единства между нашими странами.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЦСКА проведёт три матча в межсезонье
Вчера, 08:51
Швейцарский «Сьон» ведёт переговоры о товарищеском матче с клубом из России
21 июня
В Мозамбике готовы сыграть со сборной России
21 июня
Российская Премьер-Лига представила календарь на новый сезон
20 июня
Глава РПЛ — о календаре на новый сезон: «Работа почти закончена»
19 июня
В МИД Венгрии ответили, когда может пройти матч со сборной России
19 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Датак
Датак
вчера в 18:50
это что за дружба такая - между колумбией и санкт-петербургом?)
очень интересненько
rvynv7nev3qe
rvynv7nev3qe
вчера в 10:10
Колумбия не Бруней, матч был бы полезным.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 09:48
Спасибо за интересный, подробный ответ!
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 09:45
После игры двор на двор за домами на пустыре, пришёл как-то домой и увидел игру Милан - Барселона в финале ЛЧ. Очень уж впечатлил меня итальянский клуб тогда. Не могу в полной мере сказать, что я его болельщик, но однозначно ему симпатизирую с тех пор.

А вот к российским клубам как-то не прикипел. Наверное, потому что в том же 94-м году проходил ЧМ в США, и я после финала ЛЧ его ещё посмотрел целиком - красивые поля, лучшие футболисты мира... После этого уже душа не легла к тогдашним полугрязевым полям у нас и нашим же футболистам. Хотя, пожалуй, те футболисты как раз были самыми сильными в истории современной России.
n63t8upa2jnn
n63t8upa2jnn
вчера в 09:41
Ьакие игры нужны для дружбы!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 