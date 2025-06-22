Матч России и Колумбии мог бы пройти в Картахене

Депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии, глава комитета по международным делам Давид Алехандро Торо Рамирес в общении с источником в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оценил идею проведения товарищеского матча со сборной России.

Для нас крайне важно иметь возможность играть с командами высокого уровня, и сборная России в этом плане — очень серьёзный соперник. Такой матч стал бы отличной подготовкой для нас перед чемпионатом мира. Это была бы великолепная тренировка для наших игроков.

Проведение такого матча могло бы стать мощным символическим жестом. Я представляю, что он мог бы пройти в Картахене — городе, который очень важен для Колумбии, хотя основная база нашей сборной находится в Барранкилье. В контексте дружбы между Санкт-Петербургом и Колумбией этот матч стал бы прекрасным символом единства между нашими странами.