 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Российская Премьер-Лига представила календарь на новый сезон

вчера, 22:26

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала календарь матчей на сезон-2025/26.

Первый тур чемпионата стартует 18 июля 2025 года, а последний пройдёт 17 мая 2026 года.

Матчи первого тура РПЛ:

«Зенит» – «Ростов»

«Спартак» – «Динамо» (Махачкала)

«Динамо» (Москва) – «Балтика»

«Локомотив» – «Сочи»

«Ахмат» – «Рубин»

«Торпедо» – ЦСКА

«Пари НН» – «Краснодар»

«Акрон» – «Крылья Советов»

О скорой публикации календаря недавно сообщал президент РПЛ Александр Алаев.

Подписывайся в ВК
Все новости
Глава РПЛ — о календаре на новый сезон: «Работа почти закончена»
19 июня
В МИД Венгрии ответили, когда может пройти матч со сборной России
19 июня
ОфициальноОбъявлены даты стыковых матчей за право сыграть в Первой лиге
19 июня
Сборная России может провести шесть товарищеских матчей этой осенью
19 июня
«Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо» на летних сборах
18 июня
Председатель афганской диаспоры: «Было бы интересно сыграть матч с Россией»
18 июня
 
Сортировать
Все комментарии
ez8smpmz75ca
ez8smpmz75ca
сегодня в 04:35
Непонятно, ЦСКА в первом туре в Оренбург едут или в Екатеринбург?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:36
Игорь Губерман:

К очкам прилипла переносица,
Во рту протезы как родные,
А после пьянки печень просится,
Уйти в поля на выходные.

Ironigor 42 / 232 сегодня в 22:45
Доброго времени суток Всем.
А куда делась линия , - "мои ставки" 🤔🤷🏻‍♂️
конкурс_прогнозов

))) "Линия..." пошла в поля на выходные...))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:18
Сколько раз еще изменят...
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 23:17
Линия " Мои стаки ", - отсутствуют .
Датак
Датак
вчера в 22:55
так че с торпедо то?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Evgen_86 (раскрыть)
вчера в 22:51
Бери КБ брат)
Сколько той жизни!
протон
протон
вчера в 22:50
Надо же, Динамо с Краснодаром играют в предпоследнем туре, а не в последнем.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:49
Добрый вечер. Не вижу никаких проблем в плане конкурса прогнозов и отдельных его страниц. О чём именно Вы говорите? Желательно со снимком экрана.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:45
Доброго времени суток Всем.
А куда делась линия , - "мои ставки" 🤔🤷🏻‍♂️
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 22:40
Бл..., как то ху... выпадают матчи Спартака. Даже не знаю брать ли абонемент.
Capral
Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:37
Всегда в июле начинался.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:35
Ого, уже с июля начинается новый сезон. Думал, что в августе будет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 