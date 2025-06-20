Российская Премьер-Лига представила календарь на новый сезон

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала календарь матчей на сезон-2025/26.
Первый тур чемпионата стартует 18 июля 2025 года, а последний пройдёт 17 мая 2026 года.
Матчи первого тура РПЛ:
«Зенит» – «Ростов»
«Спартак» – «Динамо» (Махачкала)
«Динамо» (Москва) – «Балтика»
«Локомотив» – «Сочи»
«Ахмат» – «Рубин»
«Торпедо» – ЦСКА
«Пари НН» – «Краснодар»
«Акрон» – «Крылья Советов»
О скорой публикации календаря недавно сообщал президент РПЛ Александр Алаев.
К очкам прилипла переносица,
Во рту протезы как родные,
А после пьянки печень просится,
Уйти в поля на выходные.
Ironigor 42 / 232 сегодня в 22:45
Доброго времени суток Всем.
А куда делась линия , - "мои ставки" 🤔🤷🏻♂️
конкурс_прогнозов
))) "Линия..." пошла в поля на выходные...))
К очкам прилипла переносица,
Во рту протезы как родные,
А после пьянки печень просится,
Уйти в поля на выходные.
Ironigor 42 / 232 сегодня в 22:45
Доброго времени суток Всем.
А куда делась линия , - "мои ставки" 🤔🤷🏻♂️
конкурс_прогнозов
))) "Линия..." пошла в поля на выходные...))
Сколько той жизни!
Сколько той жизни!
А куда делась линия , - "мои ставки" 🤔🤷🏻♂️
А куда делась линия , - "мои ставки" 🤔🤷🏻♂️