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Карпин получил разрешение от РФС совмещать работу в сборной и клубе

вчера, 21:11

Главный тренер сборной России Валерий Карпин получил разрешение вести переговоры с клубом РПЛ и потенциально совмещать эту работу с должностью главного тренера сборной России.

Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков:

Я говорил неоднократно, что для нас предпочтительно, чтобы тренер работал только со сборной. Сборная не в официальных турнирах. Вы знаете, клуб один получил разрешение на переговоры. Мы не будем возражать против этих переговоров, но с условием, что при возвращении сборной в официальные турниры он закончит совмещение.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 23:15
"А нас никто не спрашивал"...)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1408517/karpin-valeriy-dinamo 30.05.2025
112910415
112910415
вчера в 22:02
Кто бы сомневался!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:46
Два дня назад, вроде как Генеральный секретарь не разрешил совмещение Карпину двух постов, одновременно возглавлять футбольный клуб и Сборную, а сегодня Президент оказался более благосклонен в этом вопросе.
Интересно, а кто из них главнее, Ген.сек или Президент? Например Сталин был Ген.секом, а Калинин Председателем Президиума ВС, но всё же страной рулил Иосиф Виссарионович, а как в РФСе?
ABir
ABir
вчера в 21:40
Зря конечно разрешили, но с другой стороны - это чисто наше изобретение о совмещении. Раз всем нравится, пусть совмещает.
Capral
Capral
вчера в 21:22, ред.
Ну и правильно!!! Давай, Валера, берись за работу и доказывай правильность твоих взглядов!!! Я за тебя поболею!!! Не подведи!!!
Гость
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