Карпин получил разрешение от РФС совмещать работу в сборной и клубе

Главный тренер сборной России получил разрешение вести переговоры с клубом РПЛ и потенциально совмещать эту работу с должностью главного тренера сборной России.

Об этом сообщил президент РФС :

Я говорил неоднократно, что для нас предпочтительно, чтобы тренер работал только со сборной. Сборная не в официальных турнирах. Вы знаете, клуб один получил разрешение на переговоры. Мы не будем возражать против этих переговоров, но с условием, что при возвращении сборной в официальные турниры он закончит совмещение.