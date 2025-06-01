Карпин получил разрешение от РФС совмещать работу в сборной и клубе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин получил разрешение вести переговоры с клубом РПЛ и потенциально совмещать эту работу с должностью главного тренера сборной России.
Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков:
Я говорил неоднократно, что для нас предпочтительно, чтобы тренер работал только со сборной. Сборная не в официальных турнирах. Вы знаете, клуб один получил разрешение на переговоры. Мы не будем возражать против этих переговоров, но с условием, что при возвращении сборной в официальные турниры он закончит совмещение.
Интересно, а кто из них главнее, Ген.сек или Президент? Например Сталин был Ген.секом, а Калинин Председателем Президиума ВС, но всё же страной рулил Иосиф Виссарионович, а как в РФСе?
Интересно, а кто из них главнее, Ген.сек или Президент? Например Сталин был Ген.секом, а Калинин Председателем Президиума ВС, но всё же страной рулил Иосиф Виссарионович, а как в РФСе?