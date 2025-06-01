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ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Дюков рассказал о перспективах возвращения России в турниры ФИФА и УЕФА

вчера, 22:56

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил уверенность, что Россия вскоре сможет вернуться к участию в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА:

Мне кажется, что наше возвращение на международную арену стало ближе. Я ожидаю, что в конце 2025 года может быть принято решение о возвращении России.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:52
Из этого заявления Дюкова вытекает, что все очень туманно и непонятно.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:44
"Мне кажется"

Как говорится в РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПОГОВОРКЕ, когда кажется - крестятся.
А он-то хоть крещёный???
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:48
Ни о чем, как всегда...
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:08
Перспектива у колхозного пса Шарика из анекдота совковых времен, а у вас полный облом...
красноярец
красноярец
вчера в 23:05
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 23:04
    Хорошо бы было - это точно.
    Гость
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