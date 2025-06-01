Дюков рассказал о перспективах возвращения России в турниры ФИФА и УЕФА

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил уверенность, что Россия вскоре сможет вернуться к участию в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА:
Мне кажется, что наше возвращение на международную арену стало ближе. Я ожидаю, что в конце 2025 года может быть принято решение о возвращении России.
Как говорится в РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПОГОВОРКЕ, когда кажется - крестятся.
А он-то хоть крещёный???
Как говорится в РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПОГОВОРКЕ, когда кажется - крестятся.
А он-то хоть крещёный???