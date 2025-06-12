Митрофанов: «У сборной есть шансы вернуться до матчей отбора на Евро-2028»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза поделился мнением о том, когда сборную России вернут к международным турнирам.

Конгрессы ФИФА и УЕФА всегда проходят в тёплой дружеской обстановке. Конгресс ФИФА показал большую заинтересованность стран, которые активно предлагали различные варианты товарищеских игр, в целом отношение к нам позитивное. Считаю, что вряд ли решение о нашем допуске будет принято перед чемпионатом мира, есть ещё много и политических вопросов, и организационных. Но мне кажется, что можно будет рассчитывать на отбор к Евро-2028. Я считаю, что шансы на это есть.