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Митрофанов: «У сборной есть шансы вернуться до матчей отбора на Евро-2028»

вчера, 12:51

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов поделился мнением о том, когда сборную России вернут к международным турнирам.

Конгрессы ФИФА и УЕФА всегда проходят в тёплой дружеской обстановке. Конгресс ФИФА показал большую заинтересованность стран, которые активно предлагали различные варианты товарищеских игр, в целом отношение к нам позитивное. Считаю, что вряд ли решение о нашем допуске будет принято перед чемпионатом мира, есть ещё много и политических вопросов, и организационных. Но мне кажется, что можно будет рассчитывать на отбор к Евро-2028. Я считаю, что шансы на это есть.

Ранее Митрофанов рассказал о переговорах по предстоящим товарищеским матчам сборной в сентябре.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:46, ред.
Если бы эта балалайка отвечала за свои слова баблом, то давно бы осталась без штанов... Но она не отвечает, поэтому балалает чё попало, где ... и когда попало.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:06
Мечтатель оговорился. Он хотел сказать...до 2048. но перепутал цифры
r4rfv4pmf7a9
r4rfv4pmf7a9
вчера в 15:02
Все зависит от обстановки в мире, а не от чиновников ФИФА.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:37
Многочисленные чиновники РФС много и с удовольствием делают оптимистичные прогнозы по возвращению российского футбола на международную арену, изображая при этом свой напряжённый труд и сильно преувеличивая свои заслуги. Правда все прекрасно понимают, что от них ничего не зависит.
lotsman
lotsman ответ cwevk397nhzz (раскрыть)
вчера в 13:18
Плавали, знаем.) Оскал до ушей, а в глазах презрение и злость.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:17
"Активно предлагали различные варианты товарищеских игр". - Как бы у Максима "товарники" не оформились в некую "идею фикс" или зависимость. А так да - "в целом отношение к вам позитивное" с налётом лёгкой иронии...)
lotsman
lotsman
вчера в 13:13
- А что такое по английски "Хау ай ю?"

- "Как поживаешь?" Или "Как дела?"

- А что им так интересно, как у меня дела?

- Нет не интересно.

- А что тогда спрашивают?

- Просто так. Здесь вообще все просто так. Кроме денег.
cwevk397nhzz
cwevk397nhzz
вчера в 12:54
Теплая дружеская атмосфера со звериным оскалом.
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