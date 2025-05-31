В РФС рассказали, в каком случае с «Крыльев» снимут трансферные ограничения

Генеральный секретарь РФС рассказал, в каком случае с «Крыльев Советов» снимут ограничения на покупку игроков.

У нас есть бюджет клуба «Крыльев Советов». Мы его принимаем, и клуб живёт с этими деньгами на протяжении всего сезона. При этом мы понимаем, что есть угроза взыскания долга одного из кредиторов, в течение этого же сезона. Денег на то, чтобы просуществовать до конца сезона, им хватит. Но если они наберут на себя дополнительные обязательства, прежде всего трансферные, они выйдут за пределы контроля, которые мы установили. Тогда получается, что мы проверили одно, а они докупили на большую сумму. Поэтому есть понятие трансферного баланса. Вы сначала продаёте, потом покупаете. Этот принцип используется и в УЕФА в рамках финансового fair play. Поэтому у «Крыльев Советов» есть такое ограничение.

Завтра наступит юридическое событие, клуб договорится с кредитором и покажут бумагу, что долга нет — тогда у комиссии вопросов не будет. В рамках бюджета дальше они продолжат без контроля. У нас есть задача помочь клубу не оступиться.