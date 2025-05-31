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В РФС рассказали, в каком случае с «Крыльев» снимут трансферные ограничения

вчера, 11:02

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, в каком случае с «Крыльев Советов» снимут ограничения на покупку игроков.

У нас есть бюджет клуба «Крыльев Советов». Мы его принимаем, и клуб живёт с этими деньгами на протяжении всего сезона. При этом мы понимаем, что есть угроза взыскания долга одного из кредиторов, в течение этого же сезона. Денег на то, чтобы просуществовать до конца сезона, им хватит. Но если они наберут на себя дополнительные обязательства, прежде всего трансферные, они выйдут за пределы контроля, которые мы установили. Тогда получается, что мы проверили одно, а они докупили на большую сумму. Поэтому есть понятие трансферного баланса. Вы сначала продаёте, потом покупаете. Этот принцип используется и в УЕФА в рамках финансового fair play. Поэтому у «Крыльев Советов» есть такое ограничение.

Завтра наступит юридическое событие, клуб договорится с кредитором и покажут бумагу, что долга нет — тогда у комиссии вопросов не будет. В рамках бюджета дальше они продолжат без контроля. У нас есть задача помочь клубу не оступиться.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:55, ред.
Прежде всего клуб сам заинтересован в своей стабильности и часть клубов выживает как может...Не думаю, что клуб будет рыть сам себе яму или как говорит ещё одна народная мудрость: "Рубить под собою сук". Да, исключения бывают, но они подтверждают правило. А вот по предложению или рекомендации, типа вначале продайте, а потом покупаете ("Поэтому есть понятие трансферного баланса. Вы сначала продаёте, потом покупаете...")
.... это мягко говоря.... Промолчу в день финала конкурса прогнозов...
Но примерчик приведу... Вы решили купить новую машину, старую продаете...
Не берем те же пресловутые исключения, но старая машина в большинстве случаев стоит значительно дешевле новой... Так и большинство игроков... То есть Крылья должны трёх продать одного купить?
В целом не вяжется, просматривается надуманная опека...., излишнее финансовое инспектирование.
hbkh55mqnf5v
hbkh55mqnf5v
вчера в 11:26
Мне жалко Крыльев! Им надо помогать а не топить!
Гость
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