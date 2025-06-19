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Гендиректор «Пари НН» сообщил о начале ремонта на домашнем стадионе

вчера, 15:54

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал ситуацию с ремонтом на «Совкомбанк Арене»:

В начале сезона 2025/26 на стадионе «Совкомбанк Арена» начнётся ремонт. Для этих целей уже выделены необходимые средства, работы уже стартовали. Арена нуждается в обновлении, поскольку с момента её строительства прошло много времени. Мы провели оценку возможных резервных стадионов и выбрали три площадки, соответствующие требованиям РФС и РПЛ. Более точную информацию сможем сообщить ближе к старту чемпионата.

Ранее сообщалось, что из-за выставки «Росатома» «Пари НН» проведёт несколько домашних матчей в Саранске.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:05
А почему сей факт не учли (умолчали?), в недавнем знаменитом голосовании ?)
протон
протон
вчера в 16:30
Черноморец тоже мог начать ремонт, а играть на резервной.
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 16:26
То выставка то ремонт. Определитесь уже. И вообще могли ремонт начать раньше. Месяц прое... Почти
yzebjc9pvum9
yzebjc9pvum9
вчера в 16:13
Неужели после семи лет эксплуатации стадион так обветшал?
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:03
Началось, бюджет дербанить .
Гость
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