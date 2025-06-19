Гендиректор «Пари НН» сообщил о начале ремонта на домашнем стадионе

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал ситуацию с ремонтом на «Совкомбанк Арене»:

В начале сезона 2025/26 на стадионе «Совкомбанк Арена» начнётся ремонт. Для этих целей уже выделены необходимые средства, работы уже стартовали. Арена нуждается в обновлении, поскольку с момента её строительства прошло много времени. Мы провели оценку возможных резервных стадионов и выбрали три площадки, соответствующие требованиям РФС и РПЛ . Более точную информацию сможем сообщить ближе к старту чемпионата.