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На стадионе тульского «Арсенала» увеличили вместимость

вчера, 13:22

Стадион «Арсенал» в Туле после тщательной проверки и проведения необходимых работ снова может принять до 15 тысяч зрителей.

В рамках улучшения мер безопасности была усилена антитеррористическая защита, установлена современная система Fan ID, новая система видеоидентификации, а также закуплено досмотровое оборудование.

По итогам сезона 2023/24 комиссия РФС ввела существенные ограничения вместимости арены, разрешив заполнять её максимум до 4 997 мест. При этом реальная вместимость объекта — 19 241 зритель.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 18:13
Для кого увеличили вместимость? В итоговой таблице Пердива оказаться на 10 месте и думать об увеличении к-ва зрителей? Закусывать надо.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:28
Надо ещё разместить современное оборудование для Var и тогда пытаться снова вернуться в РПЛ.
drug01
drug01
вчера в 13:27
А будут ли больше ходить на футбол?
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