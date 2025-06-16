На стадионе тульского «Арсенала» увеличили вместимость

Стадион «Арсенал» в Туле после тщательной проверки и проведения необходимых работ снова может принять до 15 тысяч зрителей.
В рамках улучшения мер безопасности была усилена антитеррористическая защита, установлена современная система Fan ID, новая система видеоидентификации, а также закуплено досмотровое оборудование.
По итогам сезона 2023/24 комиссия РФС ввела существенные ограничения вместимости арены, разрешив заполнять её максимум до 4 997 мест. При этом реальная вместимость объекта — 19 241 зритель.