На стадионе тульского «Арсенала» увеличили вместимость

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вчера, 13:22

Стадион «Арсенал» в Туле после тщательной проверки и проведения необходимых работ снова может принять до 15 тысяч зрителей.

В рамках улучшения мер безопасности была усилена антитеррористическая защита, установлена современная система Fan ID, новая система видеоидентификации, а также закуплено досмотровое оборудование.