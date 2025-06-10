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На проведение Суперкубка России-2025 претендуют порядка 5 городов

вчера, 10:59

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил источнику о количестве городов, претендующих на проведение Суперкубка России 2025 года.

До 12 июня будет принято решение по месту проведения матча за Суперкубок России, мы должны определить стадион за месяц до игры. Вчера закончился приём заявок, мы их проанализируем, обсудим с участниками. Сейчас на проведение матча претендуют порядка пяти городов, но пока не могу их называть, чтобы не было давления.

О дате игры станет известно позже. В поединке за трофей встретятся победитель Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и обладатель Кубка страны ЦСКА.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:59
Матч за Супер Кубок будет интересный.....перед началом нового сезона.
протон
протон
вчера в 14:55
В Сочи логично было бы.
Путь у команд займет примерно равное время.
Есть стадион международного класса.
В Сочи есть система ВАР.
Ну или Волгоград.
6n53amfnyt8s
6n53amfnyt8s
вчера в 13:11
Либо в Краснодаре играть, либо в Москве.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:57
Слишком много таинственности.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:31
А че не назвать то? Надо бы сказать какие!Или решили кулуарно?)))
drug01
drug01
вчера в 11:04
Игра будет славная! Ждем дату!!!
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