На проведение Суперкубка России-2025 претендуют порядка 5 городов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил источнику о количестве городов, претендующих на проведение Суперкубка России 2025 года.
До 12 июня будет принято решение по месту проведения матча за Суперкубок России, мы должны определить стадион за месяц до игры. Вчера закончился приём заявок, мы их проанализируем, обсудим с участниками. Сейчас на проведение матча претендуют порядка пяти городов, но пока не могу их называть, чтобы не было давления.
О дате игры станет известно позже. В поединке за трофей встретятся победитель Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и обладатель Кубка страны ЦСКА.
Путь у команд займет примерно равное время.
Есть стадион международного класса.
В Сочи есть система ВАР.
Ну или Волгоград.
Путь у команд займет примерно равное время.
Есть стадион международного класса.
В Сочи есть система ВАР.
Ну или Волгоград.