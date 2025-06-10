На проведение Суперкубка России-2025 претендуют порядка 5 городов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) сообщил источнику о количестве городов, претендующих на проведение Суперкубка России 2025 года.

До 12 июня будет принято решение по месту проведения матча за Суперкубок России, мы должны определить стадион за месяц до игры. Вчера закончился приём заявок, мы их проанализируем, обсудим с участниками. Сейчас на проведение матча претендуют порядка пяти городов, но пока не могу их называть, чтобы не было давления.