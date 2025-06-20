«Пари НН» может начать сезон в Казани

Президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил «Матч ТВ», что «Пари НН», возможно, придётся проводить матчи на стадионе в Казани из-за неготовности арены в Саранске.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в кулуарах ПМЭФ ранее сообщил источнику, что нижегородский клуб может начать новый сезон в Саранске в связи с проведением в августе важного государственного мероприятия — выставки «Росатома», если «Мордовия Арена» будет приведена в соответствие с требованиями.
Давайте немного разложим ситуацию. Идеально, когда клуб играет на своём стадионе все матчи, но есть реальность. Некоторые стадионы находятся в собственности других лиц. Приходится учитывать другие мероприятия. Есть важные политические мероприятия, коммерческие. Для этого есть институт резервных стадионов. На данный момент, возможно, клубу придётся провести матчи на резервном стадионе. Сейчас это Казань, но ограничения на смену стадиона даже по ходу соревнований нет. Стадион в Саранске на данный момент не готов к матчу РПЛ. Есть технические требования, какие‑то работы ведутся. К нам было обращение с просьбой учитывать это в календаре.