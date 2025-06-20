«Пари НН» может начать сезон в Казани

Президент Российской Премьер‑Лиги ( РПЛ ) в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил «Матч ТВ», что «Пари НН», возможно, придётся проводить матчи на стадионе в Казани из-за неготовности арены в Саранске.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) Максим Митрофанов в кулуарах ПМЭФ ранее сообщил источнику, что нижегородский клуб может начать новый сезон в Саранске в связи с проведением в августе важного государственного мероприятия — выставки «Росатома», если «Мордовия Арена» будет приведена в соответствие с требованиями.