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«Пари НН» может начать сезон в Казани

сегодня, 01:25

Президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил «Матч ТВ», что «Пари НН», возможно, придётся проводить матчи на стадионе в Казани из-за неготовности арены в Саранске.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в кулуарах ПМЭФ ранее сообщил источнику, что нижегородский клуб может начать новый сезон в Саранске в связи с проведением в августе важного государственного мероприятия — выставки «Росатома», если «Мордовия Арена» будет приведена в соответствие с требованиями.

Давайте немного разложим ситуацию. Идеально, когда клуб играет на своём стадионе все матчи, но есть реальность. Некоторые стадионы находятся в собственности других лиц. Приходится учитывать другие мероприятия. Есть важные политические мероприятия, коммерческие. Для этого есть институт резервных стадионов. На данный момент, возможно, клубу придётся провести матчи на резервном стадионе. Сейчас это Казань, но ограничения на смену стадиона даже по ходу соревнований нет. Стадион в Саранске на данный момент не готов к матчу РПЛ. Есть технические требования, какие‑то работы ведутся. К нам было обращение с просьбой учитывать это в календаре.

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Все комментарии
Old16
Old16
сегодня в 12:31
В Саранске небось борщевиком все поле заросло . И да. вообще причём здесь Саранск , стадион нижнего разобрали что ли?
Сп62
Сп62
сегодня в 10:14, ред.
Любое сооружение, если оно не востребовано, со временем разрушается. Так и стадион в Саранске. Команды своей нет, а стадион построили из политических соображений.
h8yjzaf3h6qw
h8yjzaf3h6qw
сегодня в 08:36
Я что-то не могу понять. Почему нижегородский (?) клуб должен проводить матчи в Казани из-за неготовности арены в Саранске? Бред какой-то!
ya5aa385drbt
ya5aa385drbt
сегодня в 07:10
Еще чемпионат не начался, а проблемы уже тут как тут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:49
Можно было это календарём скорректировать. Пару-тройку выездных матчей для НН сделать, потом столько же домашних. А в Саранске стадион ваще непонятно для чего построили. Наверно, шобы пыль в глаза пустить иностранцам...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:53
В Казани так в Казани...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:43
"Александр Алаев в кулуарах"... "Максим Митрофанов в кулуарах"... "Кулуары - дом родной" - чувствуют себя как "рыбы в воде"...)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:37
Самое главное где закончит сезон...
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