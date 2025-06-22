Переговоры о матчах «Пари НН» в Саранске находятся на финальной стадии

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах ПМЭФ-2025 ответил на вопрос источника о том, что «Пари НН» может провести первые матчи нового сезона в Саранске.

Мне нравится этот вариант. Я считаю, что Саранск заслужил большой футбол. Они наши соседи, друзья. Они находятся близко, поэтому есть возможность организовать логистику для болельщиков. Мне нравится история с коллаборацией нижегородского большого спорта с Мордовией. Эти вопросы мы обсуждали даже в контексте хоккея — и в этом виде спорта могут быть перспективы. Мордовии нет в высших лигах нашего футбола и хоккея — в РПЛ и КХЛ . Поэтому, мне кажется, что жителям Саранска и региона такой вариант будет в радость. Это будет служить по-настоящему популяризации спорта.

На какой стадии переговоры об играх в Саранске? Мы прорабатываем этот вариант. Находимся на финальной стадии принятия этого решения. Меня оно устраивает.