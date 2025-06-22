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Переговоры о матчах «Пари НН» в Саранске находятся на финальной стадии

вчера, 13:57

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах ПМЭФ-2025 ответил на вопрос источника о том, что «Пари НН» может провести первые матчи нового сезона в Саранске.

Мне нравится этот вариант. Я считаю, что Саранск заслужил большой футбол. Они наши соседи, друзья. Они находятся близко, поэтому есть возможность организовать логистику для болельщиков. Мне нравится история с коллаборацией нижегородского большого спорта с Мордовией. Эти вопросы мы обсуждали даже в контексте хоккея — и в этом виде спорта могут быть перспективы. Мордовии нет в высших лигах нашего футбола и хоккея — в РПЛ и КХЛ. Поэтому, мне кажется, что жителям Саранска и региона такой вариант будет в радость. Это будет служить по-настоящему популяризации спорта.

На какой стадии переговоры об играх в Саранске? Мы прорабатываем этот вариант. Находимся на финальной стадии принятия этого решения. Меня оно устраивает.

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Все комментарии
stasil2
stasil2 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:06
Да у нас Газпром хотел построить стадион, но ушлые питерские чиновники всё сразу поняли про чёрную дыру в бюджетеи сказали нет батенька, т
lukarelli
lukarelli
вчера в 18:40
Переходные можно там же сыграть
Шуnя771
Шуnя771 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 18:02
Просматривается одна тенденция...
Вот намедни, уважаемый губернатор Московской области, молвил, что профессиональный спорт из бюджета больше финансироваться не будет, но стадион будет принадлежать муниципалитету...
И здесь вот «Ремонт — необходимость, и на это время у нас появилась возможность использовать стадион для заработка. Это абсолютно логично».
Это лишний раз доказывает - и клуб и стадион, должны "передаваться" (читай продаваться) вместе, как ключ и замок!
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p7j2mb2t4qjx
вчера в 17:13
Два стадиона мирового уровня!? Для кого их строили? Или просто .... пилили, да на ветер!?
derrik2000
derrik2000 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:49
"На автобусе чуть более 4 часов."


Где-то я прочитал, что собираются ОРГАНИЗОВАННО привозить болел из Нижнего в Саранск на матчи команды.
Только бы НЕ как всегда с этой организацией перевозки получилось...
Байкал-38
Байкал-38 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:27
За выставку заплатят, а газон за свой счёт востанавливать будут.
Но дело не в этом, а в отношении к клубу и болельщикам.
Я посмотрел расстояние 309 км.
На поезде 6 часов 26 минут в одну сторону.
На автобусе чуть более 4 часов.
Это день, а то и два дня, если не больше (если на поезде) надо будет потратить болельщикам на выезд.
q2nhx9jms7wd
q2nhx9jms7wd
вчера в 15:15
Что-то не договаривает губернатор
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:14
80-ти летие Росатома это конечно прекрасно. Концерт с элементами театрализованного шоу на стадионе наверное тоже великолепно. Более того после сих всенародных гуляний, условно, по традиции газон надо будет новый перестилать, еще что-нибудь подремонтировать. Плюс из того, что читал "Так, нижегородские футболисты могут сыграть на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Сначала правда нужно привести его в соответствие с требованиями РПЛ. Клубу придется профинансировать эти работы, добавил генеральный секретарь РФС." Ну в принципе денюжка туда, денюжка сюда, как известно из устного народного творчества " с миру по нитке - голому рубаха." , те кому нужно в накладе не останутся. Мне просто интересно, а стадион "Локомотив" в НН не подошел бы для сих помпезных мероприятий? Ну дабы условно не париться и "Пари НН" не дергать? Хотя опять же со слов господина Мелика - Гусейнова, ежели я правильно понял, в начале сезона планировался какой-то ремонт. «Ремонт — необходимость, и на это время у нас появилась возможность использовать стадион для заработка. Это абсолютно логично». Вождям конечно виднее, но дело ясное, что дело темное, как на мой сугубо субъективный взгляд.
derrik2000
derrik2000 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:12
Жаль, коли так... (
Может, после этой выставки Росатом выделит денежки на отличный ремонт стадиона?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:09, ред.
Стадион в Саранске это глупость и самодурство Мутко. Дело в том .что ещё 2-3 года назад поднимался вопрос о сносе этого стадиона, когда Мордовия свалилась в ПФЛ, а потом исчезла. Футбол там не прижился. К сожалению
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:08
"Барин" в кулуарах рассуждает - : "Мне нравится этот вариант. Я считаю, что Саранск заслужил большой футбол."
Ну вообще то Пари НН солидный клуб ( в масштабах провинции ) , со своим руководством , акционерами , советом директоров , с богатыми спонсорами , с не малым штатом работников - должны были как то предполагать подобное развитие событий или хотя бы оперативно и своевременно реагировать на сложившуюся обстановку.
Существуют также такие важные структуры как РФС ; ПФЛ - которые как то должны курировать соревнования , оказывать содействие российским клубам и не только путём голосования.
Зато "барин" прогуливаясь в кулуарах очередного форума с бокалом шампанского демонстрирует свою важность...
А в конечном итоге страдают простые болельщики клуба , сам клуб , игроки и тренеры ,персонал...
P. S . И не важно какой это клуб - Пари НН или какой другой - важно отношение к подобным проблемам со стороны спортивных чиновников на всех уровнях...
Байкал-38
Байкал-38 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:06
В то время пока Пари НН будут скитаться в Саранске, стадион в Нижнем будут гробить и уничтожать.
Там выставка Ростома будет проходить.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:03
Писец какой-то поселился в голове у губера Нижегородской области.
А того писца зовут Росатом, который попросил Никитина провести выставку в августе на домашнем стадионе фк Пари НН, а тот видать не может отказать.
Желательно это указывать в новости, а то у большинства в голове появляются ложные представление о ситуации. К примеру есть те кто поддерживают это решение, наивно пологая, что они хотят так поддержать Саранск.
Нет, это неуважение губернатора Нижегородской области к своим жителям, болельщикам, к клубу.
Да ещё после выставки поле придётся восстанавливать.
Если стадион в Саранске пустует, так пусть Росатом там выставку проводит.
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:35
Правильное решение!
А то прекрасный стадион, построенный к чемпионату мира, образно говоря, зарос бурьяном (или взаправду???) и бесполезным грузом лежит на Саранске.
А здесь двойная выгода: и стадион в порядок приведут, и зрителей будет больше - как никак к болелам из Нижнего с радостью присоединятся болелы из Саранска.
k7t3ptypwmvx
k7t3ptypwmvx
вчера в 14:34
Саранск заслужил большой футбол, а другие крупные города, где раньше были футбольные команды нет?
drug01
drug01
вчера в 14:24
Главное чтобы был футбол!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:22
Решение провести первые матчи Парии НН в Саранске скорее связаны со стадионом, построенным к ЧМ-2018,который сейчас простаивает без дела, чем в стремлении популяризировать футбол, который уж точно в нашей стране в этом не нуждается.
Болейте за своих, а не против чужих!
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:17
Мало того что попали позорно в РПЛ так и еще в Саранске играть
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:11
С начала следует договориться
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