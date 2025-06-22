Переговоры о матчах «Пари НН» в Саранске находятся на финальной стадии

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах ПМЭФ-2025 ответил на вопрос источника о том, что «Пари НН» может провести первые матчи нового сезона в Саранске.
Мне нравится этот вариант. Я считаю, что Саранск заслужил большой футбол. Они наши соседи, друзья. Они находятся близко, поэтому есть возможность организовать логистику для болельщиков. Мне нравится история с коллаборацией нижегородского большого спорта с Мордовией. Эти вопросы мы обсуждали даже в контексте хоккея — и в этом виде спорта могут быть перспективы. Мордовии нет в высших лигах нашего футбола и хоккея — в РПЛ и КХЛ. Поэтому, мне кажется, что жителям Саранска и региона такой вариант будет в радость. Это будет служить по-настоящему популяризации спорта.
На какой стадии переговоры об играх в Саранске? Мы прорабатываем этот вариант. Находимся на финальной стадии принятия этого решения. Меня оно устраивает.
Ну вообще то Пари НН солидный клуб ( в масштабах провинции ) , со своим руководством , акционерами , советом директоров , с богатыми спонсорами , с не малым штатом работников - должны были как то предполагать подобное развитие событий или хотя бы оперативно и своевременно реагировать на сложившуюся обстановку.
Существуют также такие важные структуры как РФС ; ПФЛ - которые как то должны курировать соревнования , оказывать содействие российским клубам и не только путём голосования.
Зато "барин" прогуливаясь в кулуарах очередного форума с бокалом шампанского демонстрирует свою важность...
А в конечном итоге страдают простые болельщики клуба , сам клуб , игроки и тренеры ,персонал...
P. S . И не важно какой это клуб - Пари НН или какой другой - важно отношение к подобным проблемам со стороны спортивных чиновников на всех уровнях...
Ну вообще то Пари НН солидный клуб ( в масштабах провинции ) , со своим руководством , акционерами , советом директоров , с богатыми спонсорами , с не малым штатом работников - должны были как то предполагать подобное развитие событий или хотя бы оперативно и своевременно реагировать на сложившуюся обстановку.
Существуют также такие важные структуры как РФС ; ПФЛ - которые как то должны курировать соревнования , оказывать содействие российским клубам и не только путём голосования.
Зато "барин" прогуливаясь в кулуарах очередного форума с бокалом шампанского демонстрирует свою важность...
А в конечном итоге страдают простые болельщики клуба , сам клуб , игроки и тренеры ,персонал...
P. S . И не важно какой это клуб - Пари НН или какой другой - важно отношение к подобным проблемам со стороны спортивных чиновников на всех уровнях...