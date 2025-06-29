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РФС опубликовал список из 33 лучших игроков сезона-2024/25

вчера, 12:12

Российский футбольный союз опубликовал список из 33 футболистов, которых он считает лучшими на своих позициях в прошедшем сезоне чемпионата России.

В него вошли Джон Кордоба, признанный РФС лучшим футболистом сезона-2024/25, его одноклубник из «Краснодара» Эдуард Сперцян, также Манфред Угальде и Эсекьель Барко из «Спартака», Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев из ЦСКА и многие другие игроки.

РФС опубликовал список из 33 лучших игроков сезона-2024/25

Напомним, что лучшей командой прошедшего сезона был признан «Краснодар».

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Все комментарии
Asper
Asper
сегодня в 09:02
Барриос сомнительно даже присутствие, а Нино наоборот - низко. На нем всё держалось в этом тухнущем бардаке.
Гонду тоже заслуживает повыше быть, но он ещё успеет
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:46
Я ещё могу понять, когда выбирали 33 лучших в чемпионате СССР, напичканном игроками высокого уровня в каждой команде, но выбирать столько "богатырей" в РПЛ !?...
Шуnя771
Шуnя771 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 19:11
Если можно - поясните!
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 19:03
На светлую перспективу российского футбола я не надеюсь, во всяком случае в ближайшем будующем. Причин множество. Советский чемпионат входил в пятерку самых элитных клубных чемпионатов Европы, поэтому и сборная была сильна и авторитетна. Шутка ли, в одном только 1988г., две советские сборные играли в финале ЧЕ и ОИ, и одна из них стала победителем!!! Когда еще такоe будет?! Конечно я помню скандальный матч с Бельгией. Но оно и не удивительно, советские клубы и сборные часто засуживали в Европе...
Ну хорошо, Артем, что есть, что вспомнить, иначе, было бы совсем печально.

С Уважением, Дружище!!!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 18:53
Увы...Уж не знаю теперь, буду искренен, в чем причина всего этого бардака.
А может и причин несколько, го говорить и загадывать не буду.
Ты прав в том, что надо подождать, ибо другого выхода нет; вопро серьезный и кондачка его не решить
А случайных людей в футболе или в околофутбольном действительно, очень много, и когда им тычешь мордой в их же ложь о советском футболе, они поднимают ор!
А ведь чемпионат СССР был действительно силен!!!
Уж не знаю какое место занимал, ибо рейтингами тогда не баловались, но в пятерку сильнейших чемпионатов входил.
Помнишь скандальную игру наших с Бельгией на ЧМ в Мексике? Победил судья , и было ясно, что получил указание не пропускать нашу сборную.
Было очевидно, что та команда могла, как выразился Лукашенко ,,,перетрахать " всех соперников...
А теперь ? Вот и остаётся только вспоминать о прошлом и надеяться на лучшее будущее нашего футбола.
С уважением!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:52
Увы...Уж не знаю теперь, буду искренен, в чем причина всего этого бардака.
А может и причин несколько, го говорить и загадывать не буду.
Ты прав в том, что надо подождать, ибо другого выхода нет; вопро серьезный и кондачка его не решить
А случайных людей в футболе или в околофутбольном действительно, очень много, и когда им тычешь мордой в их же ложь о советском футболе, они поднимают ор!
А ведь чемпионат СССР был действительно силен!!!
Уж не знаю какое место занимал, ибо рейтингами тогда не баловались, но в пятерку сильнейших чемпионатов входил.
Помнишь скандальную игру наших с Бельгией на ЧМ в Мексике? Победил судья , и было ясно, что получил указание не пропускать нашу сборную.
Было очевидно, что та команда могла, как выразился Лукашенко ,,,перетрахать " всех соперников...
А теперь ? Вот и остаётся только вспоминать о прошлом и надеяться на лучшее будущее нашего футбола.
С уважением!
Capral
Capral
вчера в 18:46
Анатолий Кандауров.

Этот пользователь выставил Дивеева- как главный оплот обороны ЦСКА, чего и в помине не было. Можно подумать, что он один, держал на себе всю защиту ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:42, ред.
Capral
Это было в прошлом сезоне. А в этом Дивеев с первых туров начал забивать и долго был лучшим в команде по голам. Он пропустил всего несколько туров ближе к финишу. Ошибки были у всех и у него тоже. но он один из лучших бесспорно.В этом сезоне в РПЛ Дивеев провел 26 матчей, пропустил только 4, причем один из-за красной карточки. И в Кубке сыграл 6 матчей
Capral
Capral
вчера в 18:37
Дивеев первые несколько месяцев после травмы места себе не находил, ошибался больше всех. И что, надежная игра в обороне- это заслуга Дивеева, а может- Мойзеса, Акинфеева и Роши?!
Ев17
Ев17
вчера в 18:31
Как Осипенко попал ? Дивеев - понятно, посмотрите в графе пропущенные, Ростов где-то вдвое против ЦСКА пропускал, первыми всегда ответственны ЦЗ
Ев17
Ев17 ответ vnzn7n4rgt8w (раскрыть)
вчера в 18:26
особенно Осипенко
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 18:22
Приветище, Артём!!!
Нет Дружище, я тебя не опередил, просто эта тема стара как мир- тема советского футбола.))) И кто бы и как не старался от неё уйти, она, всё равно, каждый раз будет напоминать о себе своей однозначной актуальностью и насущностью. Как бы кто не старался не вспоминать о советском футболе, от этой темы никуда не деться, особенно на фоне того, что присходит уже много лет в российском футболе, а последние годы в частности...

Достаточно послушать Генича или Черданцева, чтобы понять, кого и что мы потеряли 35 лет назад... Ну а пока, вот так, Дружище, приходится мириться с выбором тех, кто в советское время и близко не работал бы в футболе.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:42
Согласен в принципе, но мух от котлет надо бы все же отделять...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:41
Опять ты меня опередил, Витя! А о советских временах и тогдашних 33-х лучших просто убил!
Какие журналисты и тренеры ,другие мастера тогда выбирали!!! Не чета нынешним неизвестным, кулуарно выбирающих не пойми кого.
Согласен с каждой фразой. Если есть критика по делу, а твоя несомненно по делу, значит не всё ещё потеряно, значит и футбол наш возродится.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:18
Раньше... Раньше...)))
Раньше бабы были моложе!
И спал сразу с тремя, а сейчас только с двумя, хотя и больше можно попробовать))
ABir
ABir
вчера в 15:06
Из 33 лучших даже 11 человек на стартовый состав сборной России не набирается.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:49
Capral
Уважаемый Виктор Семенович! Ошибка и провал - это две большие разницы. Краснодар из-за провалов Акгацева проиграл оба этих матча. А ЦСКА с Локо сыграл вничью. Есть разница? В упомянутых мною матчах Акгацев пропустил 6 мячей, а Акинфеев всего 2. Просто Акинфеев ровнее провел сезон. Но у Акгацева все впереди. Лично я анализирую только первые номера списка, а вторые, третьи даже не читаю.
Capral
Capral
вчера в 14:43
Анатолий Кандауров.

Провал был и у Игоря, в игре с Локомотивом, когда он не вышел на легко читаемый навес соперника и пропустил. Возможно, были и еще ошибки, о которых мы просто забыли. Но я не против- пусть делят первое место.)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:40
Поясню выбор вратаря. У Акгацева были провалы в играх в Питере и Казани (2 проигрыша) У Акинфеева провалов не было , но были блестящие спасения, как и у Акгацева. Я думаю этим выбор РФС объясняется. А выбор Бариоса вместо Кисляка объясняется банальным страхом перед Газпромом. Да и Дюков кулаком по столу ударил.
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:39
Спасибо, Уважаемый Эдуард Григорьевич, спасибо!!!)))
Capral
Capral ответ nik9373 (раскрыть)
вчера в 14:37
Ну, если только поэтому...)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:31
Благодарствую, с великим удовольствием читаю Ваши комментарии, я не аналитик, а простой любитель футбола . Лермонтова очень к месту упомянули.
Долголетия, здоровья, удачи Вам Виктор Семёнович.
nik9373
nik9373 ответ snjevmu2hcwu (раскрыть)
вчера в 14:29
Посмотри кто больше всех забил за сезон.
nik9373
nik9373 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:28
При всём уважении, не включить лучшего бомбардира в список было бы глупо.
particular
particular
вчера в 14:21
В целом, - как отражение лучшего в почти лучшей лиге, - годится...
Спорить и верещать можно долго, - а смысл...
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:28
Приветствую, Володя!!!
Ну конечно ты прав, нет сейчас тех Мастеров и близко не предвидится. По своему, и Гладышев и Сперцян- талантливые ребята, но развития, полноценного в российском нынешнем футболе, в его виде- они не получают... Причин много, они обще известны, вот и получается, что надо довольствоваться теми, кто есть, и иметь- что имеем...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:22
Привет Виктор...!!! Да...прошли те славные времена... и те настоящие мастера своего дела разве сравнимы с этим ширпотребом широкого пользования . Такие имена , как Кипиане, Блохин, Черенков, Стельцов, Воронин, Чивадзе, Андриасян, Бышевец, Хусаинов, Шестернев.... и эти сейчас Гладышевы, Сперцяны.....несопоставимы...
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:21, ред.
Моё Почтение, Уважаемый Эдуард Григорьевич!!!
Не сочтите за нaмёк, или, не дай БОГ за оскорбление, но в этом списке получилось как у Великого Поэта: "Смешались в кучу- "кони", люди..."!!!)))

Всегда с Уважением к Вам!!!!!!! Желаю Здравствовать!!!!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:54
Список конечно спорный, однако их 33 -х 28 безусловно правильно.
На мой любительский взгляд.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:54
Всех в кучу собрали...
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