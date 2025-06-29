РФС опубликовал список из 33 лучших игроков сезона-2024/25

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вчера, 12:12

Российский футбольный союз опубликовал список из 33 футболистов, которых он считает лучшими на своих позициях в прошедшем сезоне чемпионата России.

В него вошли , признанный РФС лучшим футболистом сезона-2024/25, его одноклубник из «Краснодара» , также и из «Спартака», и из ЦСКА и многие другие игроки.

Напомним, что лучшей командой прошедшего сезона был признан «Краснодар».