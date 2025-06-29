РФС опубликовал список из 33 лучших игроков сезона-2024/25

Российский футбольный союз опубликовал список из 33 футболистов, которых он считает лучшими на своих позициях в прошедшем сезоне чемпионата России.
В него вошли Джон Кордоба, признанный РФС лучшим футболистом сезона-2024/25, его одноклубник из «Краснодара» Эдуард Сперцян, также Манфред Угальде и Эсекьель Барко из «Спартака», Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев из ЦСКА и многие другие игроки.
Напомним, что лучшей командой прошедшего сезона был признан «Краснодар».
Вот так смотришь на современный список 33 лучших и невольно возвращаешься в Славные советские годы, когда случайных людей в списке 33 лучших- не было НИКОГДА!!! Ведь он же потому и называется 33 лучших, а не лучших из худших...
Вот так смотришь на современный список 33 лучших и невольно возвращаешься в Славные советские годы, когда случайных людей в списке 33 лучших- не было НИКОГДА!!! Ведь он же потому и называется 33 лучших, а не лучших из худших...
Уважаемый Виктор Семенович! Ошибка и провал - это две большие разницы. Краснодар из-за провалов Акгацева проиграл оба этих матча. А ЦСКА с Локо сыграл вничью. Есть разница? В упомянутых мною матчах Акгацев пропустил 6 мячей, а Акинфеев всего 2. Просто Акинфеев ровнее провел сезон. Но у Акгацева все впереди. Лично я анализирую только первые номера списка, а вторые, третьи даже не читаю.
Уважаемый Виктор Семенович! Ошибка и провал - это две большие разницы. Краснодар из-за провалов Акгацева проиграл оба этих матча. А ЦСКА с Локо сыграл вничью. Есть разница? В упомянутых мною матчах Акгацев пропустил 6 мячей, а Акинфеев всего 2. Просто Акинфеев ровнее провел сезон. Но у Акгацева все впереди. Лично я анализирую только первые номера списка, а вторые, третьи даже не читаю.