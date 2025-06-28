Мойзес — о своей награде лучшему защитнику РПЛ: «Я — машина!»

Защитник ЦСКА Мойзес эмоционально порадовался награде лучшему защитнику Российской Премьер-Лиги.
Выступая на сцене, бразильский игрок на русском языке сказал следующее:
Всем добрый вечер. Я рад быть здесь на этой красивой церемонии. Спасибо клубу ЦСКА и нашим болельщикам. И тем, кто голосовал за меня. Спасибо жене Ларисе и дочке Елене. Спасибо маме и папе. Спасибо всем.
А потом громко добавил:
Я — машина!
Напомним, что сегодня прошла церемония вручения наград лучшим игрокам и лучшему тренеру по итогам прошедшего сезона чемпионата России.
Не сдержался, напраслину на парня вешают "костолом".
А он самый техничный защитник в РПЛ. В грубой игре не замечен.
Не сдержался, напраслину на парня вешают "костолом".
А он самый техничный защитник в РПЛ. В грубой игре не замечен.
Я хочу в Зенит
Я хочу в Зенит