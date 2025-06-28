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Мойзес — о своей награде лучшему защитнику РПЛ: «Я — машина!»

сегодня, 00:06

Защитник ЦСКА Мойзес эмоционально порадовался награде лучшему защитнику Российской Премьер-Лиги.

Выступая на сцене, бразильский игрок на русском языке сказал следующее:

Всем добрый вечер. Я рад быть здесь на этой красивой церемонии. Спасибо клубу ЦСКА и нашим болельщикам. И тем, кто голосовал за меня. Спасибо жене Ларисе и дочке Елене. Спасибо маме и папе. Спасибо всем.

А потом громко добавил:

Я — машина!

Напомним, что сегодня прошла церемония вручения наград лучшим игрокам и лучшему тренеру по итогам прошедшего сезона чемпионата России.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:20
Доброго здоровья и удачи Дружище Анатолий !
Не сдержался, напраслину на парня вешают "костолом".
А он самый техничный защитник в РПЛ. В грубой игре не замечен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 11:31
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ 4uq2cvxkbc3w (раскрыть)
    сегодня в 11:09
    Сударь, не помню кого он травмировал, напомните.)))
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 10:54
    Хорошо, что по русски говорит А на счёт МАШИНЫ поскромничал, он НЕ машина, он ТАНК )))))).
    Gotlib
    Gotlib ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
    сегодня в 10:51
    Наверное талоны на усиленное питание стали для него весомым аргументом в выборе РПЛ. 😁
    Gotlib
    Gotlib
    сегодня в 10:38, ред.
    Как в ток-шоу "Голос", говоря "спасибо", исполнитель песни перечисляет всех своих родных, друзей, коллег, зрителей и т. д. Так и Мойзесу надо было продолжить лить воду, упомянув: главного тренера, тренерский штаб, врача, массажиста, и главное - руководство клуба, на харчах которого он нарастил такие мощные булки и жизнь теперь ему кажется малиной. 😁
    cska1948
    cska1948 ответ RomarioBrazil (раскрыть)
    сегодня в 10:09
    Мойзес признан лучшим защитником сезона, а лучшим игроком признан Кордоба.
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1
    сегодня в 10:03
    А ведь действительно машина. Мощная, подвижная, отлично смазанная. До сих пор удивляюсь, каким шальным ветром его занесло в РПЛ. Он же не Элли Смит, которую ветром занесло в страну ОЗ, его ещё в воздух поднять нужно умудриться.
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 09:45
    Согласен с его самооценкой. Он действительно машина. Кроме того, на мой взгляд, он доброжелательный и оптимистичный человек.
    RomarioBrazil
    RomarioBrazil
    сегодня в 08:48
    Когда в товоем чемпионате лучший защитник вот такое чудо, то все очень плохо у тебя
    4uq2cvxkbc3w
    4uq2cvxkbc3w
    сегодня в 07:27
    Машина, которая ломает кости.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 07:27
    А потом громко добавил:
    Я хочу в Зенит
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:19
    У него жена и дочь русские, штоле?...
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 06:21
    Надеюсь насчёт машины это он пошутил
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 00:33
    Почему не упомянул бабушку и деда?)
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 00:30
    Гость
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