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Эллиотт был признан лучшим игроком чемпионата Европы до 21 года

вчера, 08:26

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт признан лучшим игроком чемпионата Европы среди команд до 21 года.

На официальном сайте УЕФА его выступление на турнире охарактеризовали так:

Без сомнения, самый эффективный игрок сборной Англии с первого и до последнего матча. Он продемонстрировал блестящую тактическую подготовку, которая позволяла ему находить пространство для приёма мяча в опасных зонах. Кроме того, на протяжении всего турнира Эллиотт делал результат, создавая и забивая важнейшие голы своей команды.

Напомним, что в финале Англия обыграла Германию со счётом 3:2 в дополнительное время. Первый мяч в этой встрече забил именно Эллиотт уже на 5-й минуте.

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Англия до 21  Эллиотт Харви
Перевод с uefa.com Фото: Официальный сайт УЕФА
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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 13:08
Возможно при отборочных турах им было 20-21лет
Suriand
Suriand
вчера в 11:24
Присоединяюсь к комментарию выше,почему на чемпионате U 21 играют люди которым 22-23 года.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 09:42
Почему на чемпионате «до 21 года» играют люди, которым 22-23 уже?
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 08:41
У него, пожалуй, самый большой опыт за спиной из многих по турниру, неудивительно
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