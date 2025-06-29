Эллиотт был признан лучшим игроком чемпионата Европы до 21 года

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вчера, 08:26

Полузащитник «Ливерпуля» признан лучшим игроком чемпионата Европы среди команд до 21 года.

На официальном сайте УЕФА его выступление на турнире охарактеризовали так:

Без сомнения, самый эффективный игрок сборной Англии с первого и до последнего матча. Он продемонстрировал блестящую тактическую подготовку, которая позволяла ему находить пространство для приёма мяча в опасных зонах. Кроме того, на протяжении всего турнира Эллиотт делал результат, создавая и забивая важнейшие голы своей команды.

Напомним, что в финале Англия обыграла Германию со счётом 3:2 в дополнительное время. Первый мяч в этой встрече забил именно Эллиотт уже на 5-й минуте.