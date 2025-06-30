Ибрагимович — о матче «Интер Майами»: «Месси приходится играть со статуями»

Бывший футболист оценил игру и его клуба «Интер Майами» против «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

Поражение Месси? Нет-нет, не говорите о поражении так, как будто это его вина! Месси не проиграл, это «Интер Майами» проиграл! Вы видели эту команду? Месси играет со статуями, а не футболистами! Если бы он был в настоящей команде, играл в Париже или в Манчестере, вы бы увидели настоящего льва!