 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиКлубный чемпионат мира 2025

Ибрагимович — о матче «Интер Майами»: «Месси приходится играть со статуями»

сегодня, 10:36
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Бывший футболист Златан Ибрагимович оценил игру Лионеля Месси и его клуба «Интер Майами» против «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

Поражение Месси? Нет-нет, не говорите о поражении так, как будто это его вина! Месси не проиграл, это «Интер Майами» проиграл! Вы видели эту команду? Месси играет со статуями, а не футболистами! Если бы он был в настоящей команде, играл в Париже или в Манчестере, вы бы увидели настоящего льва!

Напомним, что «Интер Майами» уступил ПСЖ со счётом 0:4 и покинул турнир.

Подписывайся в ВК
Все новости
Роналду: «Мы все недовольны прошлым сезоном»
Сегодня, 09:40
Футбольный карнавал в матче «Баварии». Кейн остановил клуб будущего игрока «Зенита»
Сегодня, 09:13Roman Novikov в блоге Оценочные сужденияКомментарии1
Компани: «В матче против „Фламенго“ атмосфера была наэлектризованной»
Сегодня, 08:13
Месси — после поражения от ПСЖ на Клубном ЧМ: «Мы уходим с гордостью»
Сегодня, 08:05
ПСЖ уничтожил команду Месси за тайм. Легенды «Барселоны» ошибались в пользу парижан
Вчера, 21:12Roman Novikov в блоге Футбол - это больКомментарии4
Лучшему игроку года не стоит бросать «Краснодар». Кордоба стал ближе к футбольной мечте
Вчера, 18:53Roman Novikov в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии1
 
Сортировать
Все комментарии
AKH
AKH
сегодня в 12:20
Разве ЛЕВ не играл 2 года за ПСЖ? Отпешеходил 80 лямов, назвал Париж адом и свалил пом свист ультрас в Майами... Туда ему и дорога..
jRest
jRest
сегодня в 12:19
Со статуями тоже нужно уметь играть. Заболотный вон о стоячие манекены запинался. 🤔
zxn85suz3d54
zxn85suz3d54
сегодня в 12:09
Лев тоже уже сдулся
catal
catal
сегодня в 11:36, ред.
Бред. Тренер заставляет всю команду играть через Месси. Не Месси играет со статуями, а Маскерано создает команду играющую ради Месси и продажи этого бренда. Чтобы как в Барселоне Месси выделялся на фоне статуй, это суть тики-таки. А выделяется ли предводитель бревен среди бревен? Нет. Главбревно - никчемное и хватит мусолить эту тему, все видели как играет Интер Майями - Бускетс катает мяч с защитниками 90% времени матча, потом кто-то пасует нервничающему Месси, показывающему знаки "только мне", "только я", "умрите но никому мяч не давайте". И Месси запарывает моменты. Тактика та же, что в Барселоне. Но без Хавиньесты Месси - пустое место, ничтожество, бредовый миф, как он и показал в ПСЖ свое истинное лицо "профессионала".
"Дайте мне другую команду чтобы я играл?" Серьезно?
А его дружбан кусающий всех вокруг этот... Суарес, он тоже бревно?
Почему он не получает от "гениального" его гениальные прострелы, разрезающие передачи и пр? Что случилось?
Смотрю статистику - Месси 67 ударов 10 голов. Суарес 30 ударов 5 голов. И все. Бить имеет право только 1 человек, а значит идти в штрафную и открываться. Это не тренер решает, сами футболисты, кто идет в штрафную завершать? Серьезно? Или Маскерано играет в футбол "яркий Месси уже протух"? Без подносчиков Месси ничто. Как и любой другой футболист.
Лучше показывайте те фанатские баннеры о Месси, что вывешивают на этом КЧМ сами фанаты ЕГО КОМАНДЫ. Как и в ПСЖ - его презирают. Переоцененный.
Футбол для болельщиков.
Comentarios
Comentarios ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 10:58, ред.
К нему никогда вопросов не было делал вещи
112910415
112910415
сегодня в 10:57
мастер понимает ...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 10:51
Месси тоже не был электроником
STVA 1
STVA 1 ответ 69Haya96 (раскрыть)
сегодня в 10:49
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 10:45
    В Париже он играл…кто там увидел льва?😁🙃
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 10:37
    В каком ещё Манчестере?)) в мю он бы ниче не показал, а в мс бы на лавке сидел)))
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     