Ибрагимович — о матче «Интер Майами»: «Месси приходится играть со статуями»

Бывший футболист Златан Ибрагимович оценил игру Лионеля Месси и его клуба «Интер Майами» против «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.
Поражение Месси? Нет-нет, не говорите о поражении так, как будто это его вина! Месси не проиграл, это «Интер Майами» проиграл! Вы видели эту команду? Месси играет со статуями, а не футболистами! Если бы он был в настоящей команде, играл в Париже или в Манчестере, вы бы увидели настоящего льва!
Напомним, что «Интер Майами» уступил ПСЖ со счётом 0:4 и покинул турнир.
"Дайте мне другую команду чтобы я играл?" Серьезно?
А его дружбан кусающий всех вокруг этот... Суарес, он тоже бревно?
Почему он не получает от "гениального" его гениальные прострелы, разрезающие передачи и пр? Что случилось?
Смотрю статистику - Месси 67 ударов 10 голов. Суарес 30 ударов 5 голов. И все. Бить имеет право только 1 человек, а значит идти в штрафную и открываться. Это не тренер решает, сами футболисты, кто идет в штрафную завершать? Серьезно? Или Маскерано играет в футбол "яркий Месси уже протух"? Без подносчиков Месси ничто. Как и любой другой футболист.
Лучше показывайте те фанатские баннеры о Месси, что вывешивают на этом КЧМ сами фанаты ЕГО КОМАНДЫ. Как и в ПСЖ - его презирают. Переоцененный.
Футбол для болельщиков.
"Дайте мне другую команду чтобы я играл?" Серьезно?
А его дружбан кусающий всех вокруг этот... Суарес, он тоже бревно?
Почему он не получает от "гениального" его гениальные прострелы, разрезающие передачи и пр? Что случилось?
Смотрю статистику - Месси 67 ударов 10 голов. Суарес 30 ударов 5 голов. И все. Бить имеет право только 1 человек, а значит идти в штрафную и открываться. Это не тренер решает, сами футболисты, кто идет в штрафную завершать? Серьезно? Или Маскерано играет в футбол "яркий Месси уже протух"? Без подносчиков Месси ничто. Как и любой другой футболист.
Лучше показывайте те фанатские баннеры о Месси, что вывешивают на этом КЧМ сами фанаты ЕГО КОМАНДЫ. Как и в ПСЖ - его презирают. Переоцененный.
Футбол для болельщиков.