ПСЖ уничтожил команду Месси за тайм. Легенды «Барселоны» ошибались в пользу парижан

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вчера, 21:12

Альба и Бускетс огорчили Лионеля.

«Интер Майами» повторил ошибки миланского тёзки

Команда из Флориды не справилась с ПСЖ , как миланский «Интер» в финале Лиги чемпионов. В первом тайме парижане забили четыре мяча. Прессинг команды Луиса Энрике уничтожил попытки «Интер Майами» выйти из обороны через короткий пас. Тренер Маскерано выбрал неправильную тактику, но Хавьер был сегодня не худшим из легенд «Барселоны». Левый защитник «Интер Майами» Жорди Альба допустил ключевую ошибку поединка. В таких матчах – Давида против Голиафа, важно не пропустить быстрый мяч.

Американский клуб позволил хитрому опорнику Жоау Невешу спрятаться за спинами защитников и выскочить на подачу Витиньи. Португальцы организовали гол на шестой минуте поединка. Мяч задал характер первому тайму, ПСЖ легко уничтожал оборону команды с Месси. После третьего мяча французов режиссер показал Лионеля крупным планом. Во взгляде аргентинца читался немой вопрос: «Что я здесь забыл?» Матч получил неприличным, видео для взрослых. Футболисты ПСЖ нанесли 10 ударов за первый тайм.

У «Интер Майами» не было даже тычка мячом в сторону ворот Доннаруммы. Дубль сделал центральный хавбек Невеш, ещё один гол футболисты команды Маскерано забили сами себе, а затем отличился привычно активный в атаке Хакими. Хотя «Интер Майами» вышел из группы с «Порту», ПСЖ не повторил ошибки «драконов» и реализовал свои моменты. Опытный аргентинский голкипера Устари не остановил атаки парижан, у ветерана не было шансов. Кроме Альбы, также часто ошибались Авилес и Бускетс.

Опорник Серхио замешкался в одном из моментов и подарил сопернику мяч. Баркола и Руис приняли презент. После счета 6:0 по ударам в створ и разницы по голам 4:0 после первого тайма вторую половину можно было отменять. Клуб из Майами показательно проиграл победителю Лиги чемпионов, а последующие события не имели значения. Команду МЛС деклассировали. Наличие легенд на поле не гарантирует хорошую командную игру. Сегодня Маскерано подвели одновременно и великие мастера, и середняки.

«Пари-Сен Жермен» надеется на ещё один большой финал

Парижане сохранили легкость. Поражение от «Ботафого» не выбило их из колеи, ведь даже владелец соперника после матча признал, что клуб Луиса Энрике играл лучше. Забавно, что этот человек также не смог решить финансовые проблемы «Лиона». Американец Текстор пытается спасти «Олимпик» от вылета в Лигу 2, а руководители парижан решили перечислить все деньги за трансфер Баркола досрочно, чтобы помочь одному из соперников. Благородный жест, который катарские шейхи могут себе позволить.

А ПСЖ может себе позволить играть с запасом против многих соперников. «Ботафого» обыграл Луиса Энрике, но уже вылетел в плей-офф от «Палмейраса» в овертайме, а «Интер Майами» не по футбольным причинам попал на сам Клубный чемпионат мира. Для них выход из группы уже хороший результат. Руководители ФИФА хотели, чтобы Месси появился на турнире. Инфантино добился своего, но Лионель не может сейчас работать на прежних оборотах. Даже фанаты на трибунах сегодня подкалывали легенду.

Два парня пришли с плакатом, где Лионель был изображен лысым беззубым стариком. Рано списывать Месси, ему надо сыграть через год на ЧМ -2026 в составе мощной сборной Аргентины. А пока страдал против ПСЖ . К сожалению, Луис Суарес и его друг в такой функциональной форме, что они не тянут скорости парижан. Тот случай, когда Кварацхелия смотрелся намного лучше, чем великие футболисты, ведь их время в Европе прошло. Закономерный уклад, ветераны уходят за кулисы, а на сцене теперь новые герои.

У ПСЖ можно хвалить всех, кто участвовал в создании моментов. Во втором тайме Луис Энрике приказал команде экономить силы и поиграть без мяча. «Интер Майами» активизировался, но только с позволения парижан, которые пытались сохранить силы на следующий поединок против победителя в паре «Фламенго» и «Баварии». Следующие оппоненты, особенно если ими станут немцы, станут проблемой на пути в полуфинал Клубного чемпионата мира. А поединок против Месси оказался прохладной прогулкой.

Луиса Энрике ждут крупные испытания в остальных поединках

ПСЖ попал в серьезную сторону сетки турнира. Прямо по курсу «Бавария», которая легко могла разгромить «Интер Майами». В случае успеха против клуба из Мюнхена – надо отдать долги за проигранный в прошлом финал Лиги чемпионов, Луиса Энрике может поджидать мадридский «Реал». Весной «Арсенал» убрал с пути мадридцев, поэтому Анчелотти не встретил Энрике. Теперь бывший футболист двух испанских грандов может проверить схемы молодого Хаби Алонсо. Но у «Реала» тоже впереди опасные соперники.

Испанцев ждёт молодой «Ювентус», а позже победитель в паре «Боруссии» и «Монтеррея» с Серхио Рамосом. Сегодня у ПСЖ конец легкой части Клубного чемпионата мира. Команда на ходу, завершение европейского сезона не привело к потере формы. На поле много молодых футболистов, а Луис Энрике умеет найти правильные слова для игроков. Но важно не зазнаться. В игре ПСЖ много академичных и верных решений, с творческими ходами тоже полный порядок. Но эта команда иногда словно попадает в петлю времени.

Они крутятся, как белка в колесе, в атаке, а мяч так и не идёт в чужие ворота. Путь в финал в любом случае будет изнуряющим, особенно если сыграют против «Баварии» и «Реала». И даже если ПСЖ окажется в решающем поединке турнира, с другой стороны сетки хочет пройти всех «Манчестер Сити». Так что парижане лишь один из фаворитов, а главную команду турнира выделить сейчас невозможно. За ПСЖ говорит победа в Лиге чемпионов и прекрасный командный прессинг всей команды. А против выступает сила многих соперников.