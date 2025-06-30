Роналду: «Мы все недовольны прошлым сезоном»

Форвард «Аль-Насра» признал, что сезон получился неудачным для его команды.

Конечно, мы недовольны тем, что произошло в прошлом сезоне. Это естественно. Если у вас есть бойцовский дух, дух победителя, то вы понимаете, что сделанного в этом сезоне недостаточно. Но это уже в прошлом, сейчас нужно сосредоточиться на настоящем. Мы многое изменим. Я верю в проект. Что было, то прошло, нам нужен позитивный настрой. Давайте думать о том, что предстоящий сезон станет нашим лучшим в истории.