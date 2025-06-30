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Роналду: «Мы все недовольны прошлым сезоном»

сегодня, 09:40

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду признал, что сезон получился неудачным для его команды.

Конечно, мы недовольны тем, что произошло в прошлом сезоне. Это естественно. Если у вас есть бойцовский дух, дух победителя, то вы понимаете, что сделанного в этом сезоне недостаточно. Но это уже в прошлом, сейчас нужно сосредоточиться на настоящем. Мы многое изменим. Я верю в проект. Что было, то прошло, нам нужен позитивный настрой. Давайте думать о том, что предстоящий сезон станет нашим лучшим в истории.

Напомним, что Роналду продлил контракт с клубом до лета 2027 года.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:41
Аль Наср стал бронз.призером. есть шикарный шанс взять трофей, кубок АФК. Это азиатский аналог лиги Европы. ))) все остальные соперники -- карлики
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:17
"Байкал-38 ответ агентСмит (раскрыть) 66 / 217сегодня в 09:17, ред.
Полностью согласен с вами!!!
Кстати обратил внимание на интересную философию того же протона и его друзей.
Мы говорят любим сайт, но писать комментарии это работа, мы зарабатываем очки.
Получается нет никакой любви, а есть только любов к призам, випам и к собственному самолюбию."

Это уже переворот в Диалектике, в части развития человеческого общества и мышления!
Люди достигают больших и малых успехов на том поприще, которое ЛЮБЯТ, в любой сфере своей деятельности - искусстве, науке, спорте и т.д.
На сайте тоже самое, пишут много те, кто любит этот сайт, футбол, спорт, физкультуру в конце концов и как следствие много пишут, участвуют в конкурсе прогнозов, а приз здесь играет больше символическую оценку "труда" пользователей соккера, больше спортивную составляющую, хотя если была бы "оплата труда" более весомой, это не являлось бы доказательством "нелюбви" к сайту!
Труд является неотъемлимой частью развития и совершенствования Гомосапиенса, начиная с переходного периода человекообразных животных (напомню, что человек произошёл не от обезьяны) в более развитые формы будущих людей и в частности формирования руки как органа, продукта труда...
(Дарвин, Маркс)
По Карлу так труд вообще является главной формой жизнедеятельности и с этим трудно поспорить...
Труд это конкретная, целенаправленная деятельность, в результате которой человек создает те или иные материальные ценности или для себя или для общества и жизнь доказывает, что "лучше" этот процесс идет когда человек любит своё ремесло.
Любой труд, умственный или физический, обладает потребительной стоимостью, полезностью, и получение оного, не говорит об отсутствии "любви" к ремеслу (по "Байкалу")
Думаю, что уместно будет напомнить и "устное народное творчество", которое проверяется веками и плевлы отсеваются:
"Любовь и труд, рядом идут"...
Повторяться о "стоимости" труда, как неотъемлемой, вытекающей части не стоит, точно также как и о любви как катализатора труда....
112910415
112910415
сегодня в 11:14
главное, удалось очень приятно продлить контракт !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:32
Роналду недоволен сезоном. Все недовольны Роналду.
Почувствуй разницу.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:25
Некоторые желаемое выдают за действительное!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:43
Развалил великий Наср и не стесняется даже))
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