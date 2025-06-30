Футбольный карнавал в матче «Баварии». Кейн остановил клуб будущего игрока «Зенита»

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сегодня, 09:13

Шесть голов и потасовка команд.

Немцы забили четыре гола без моментов

В любительском футболе порой случается, что соперник вдруг оказывается намного сильнее, чем ждали. Похожий эффект переживают клубы не из Европы, когда встречают грандов из Старого света. Они их знают, но проверить на себе силу удара – другое дело. «Фламенго» бывшего защитника «Атлетико» Филипе Луиса поплыл на первых минутах матча против «Баварии». Хотя видно, что у подопечных Компани средняя физическая форма – пока не следят за весом и двигаются не так резко, как в разгар сезона, но немцы вчера были очень эффективными в атаке.

Суммарное качество подходов за весь поединок равно всего 0.82 xG. Но Кейн и его напарники придумали четыре гола в ворота «Фламенго». Интрига осталась бы дольше без автогола Пульгара. Чилиец срезал мяч в свои ворота после подачи Киммиха. Влияние обидного гола подняли в квадрат, когда центральный защитник Упамекано пошел в подкат на чужой половине поля, отправил мяч Кейну, а Харри неотразимо пробил в угол. Бразильцев шокировала скорость, с которой «Бавария» без комбинаций и подготовки атак создала голы в их ворота в дебюте игры.

Все четыре мяча немцев были из одной оперы. Когда будущий хавбек «Зенита» Жерсон богатырским ударом левой прошил Нойера – Мануэль не успел поднять руки и отразить мяч, настолько сильным был удар, то в ответ Горецка идеально пробил издали. Футболисты бразильского клуба словно создали для мяча коридор, чтобы Леону было удобно огорчить «Фламенго». И хотя аутсайдер предпринял ещё одну попытку возродить интригу – Жоржиньо заработал пенальти после подачи и игры рукой Олисе, а затем реализовал приговор, Кейн был в итоге круче.

Когда в конце первого тайма Пульгар по-чилийски встретил Кейна – явным грубым фолом, то случилась потасовка команд. Киммих кричал бразильцам, что они ведут себя по-свински, хотя вряд ли соперники понимают немецкие слова. Эквадорский крепыш Плата – вингер «Фламенго», толкался с великаном Та. Оба получили от английского арбитра Оливера по желтой карточке. А Кейн запомнил боль, которую ему причинили, и после перерыва именно английский форвард после роскошной передачи Киммиха поставил точку в поединке – «Бавария» идёт дальше.

У бразильцев динамичная и крутая команда

Тот факт, что европейские гранды намного сильнее соперников из других континентов, не дает права унижать аутсайдеров турнира. Конечно, победитель Лиги чемпионов ПСЖ без труда выбил «Интер Майами», невзирая на наличие легенд «Барселоны» в составе американской команды. И «Бавария» к десятой минуте обеспечила себе комфортное преимущество над «Фламенго». Весь последующий сюжет матча зависел от тех голов, немцам было намного проще, а Венсан Компани спокойно реагировал на события на поле, был уверен в победе.

Но его коллега Филипе Луис тоже хорошо поработал. Сейчас в бразильской Серии А «Фламенго» идёт на первой строчке. Борьба плотная, конкурентов очень много. Команды сыграли разное количество матчей, но между первым и седьмым местами всего четыре пункта разницы. Четвертый в таблице «Палмейрас» прошел дальше на Клубном ЧМ и сыграет против молодого и расхристанного по игре «Челси», а вот «Фламенго» не встретит ПСЖ . Но команда бывшего защитника «Атлетико» показала футбол, который понравится испанским менеджерам.

В Мадриде подыскивают замену Симеоне на случай, если Диего захочет отдохнуть от тренерского ремесла по примеру Юргена Клоппа, который раздает интервью и посещает этапы Формулы-1. Филипе Луис будет одним из кандидатов. Веселая игра «Фламенго», где оборона уступает атаке, указывает на талант молодого главного тренера. На групповом этапе бразильцы обыграли со счетом 3:1 «Челси». Компани помогла неудача Марески. «Бавария» сумела отодвинуть игру от ворот, поэтому обе команды не собрали невероятно много ударов в створ ворот.

«Бавария» реализовала 3 выстрела в створ из 4, а ещё раз помог соперник с автоголом. У «Фламенго» два гола после трёх ударов, причем отраженный выстрел все запомнили, поскольку Нойер невероятно потащил удар с близкого расстояния. Мануэль успел выбросить правую руку, а после этого коснулся мяча ещё и левой рукой. Киммих праздновал спасение так активно, словно уже прошли ПСЖ . Хвалим бразильцев – с мячом Жоржиньо, Жерсон, де Арраскаэта и Плата очень понравились. Им не хватило только центрфорварда уровня Харри Кейна.

Компани может создать Луису Энрике проблемы

ПСЖ – неудобный соперник для такой «Баварии», ведь тренер Компани не поставил немцам надежную игру в защите. Но немцы, которые с новым тренером умеют устраивать перестрелки, тоже опасный оппонент. Клуб из Мюнхена не действует так легко, как парижане, но разница в физической готовности. Многие рослые футболисты «Баварии» отъелись после сложного сезона и пока не сбросили вес обратно. Нормальный процесс для межсезонья, ведь изначально планировали сборы и спарринги, а не Клубный чемпионат мира в США .

Коман и Олисе не имеют проблем с весом, но жилистые вингеры не получают поддержку Мусиалы. Джамала берегут, выпуская звезду после перерыва. У ПСЖ , где берегут форварда Дембеле, похожая история. В четвертьфинале старые знакомые могут бросить в основу всех сильнейших игроков. Мусиале, Киммиху и Горецке будет интересно сразиться против Невеша, Витиньи и Руиса. Именно в центре поля будут искать полуфиналиста мундиаля. Луису Энрике важно с уважением отнестись к сопернику в лице молодого тренера Компани.

Хотя Венсан был защитником, сейчас у него атакующий подход. Иногда перебор со ставкой на голы, поэтому страдает прессинг. Вот это ключевой момент. Сможет ли «Бавария» в её нынешнем функциональном состоянии справиться с диким высоким давлением Дуэ, Кварацхелии и других атакующих игроков ПСЖ ? Нападать будут даже латерали Хакими и Мендеш. «Бавария» не играла на таких скоростях, как парижане. Они вылетели из Лиги чемпионов от «Интера», который в финале турнира попал под каток прессинга команды Энрике.