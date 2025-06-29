Лучшему игроку года не стоит бросать «Краснодар». Кордоба стал ближе к футбольной мечте

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вчера, 18:53

Джон хочет сыграть на чемпионате мира.

В любой команде Кордоба сыграет с мотивацией

Глава селекционной службы «Краснодара» Бузникин играл за «Спартак» и «Локомотив». Шестикратный чемпион России много раз видел, как лучшие игроки его команд вели переговоры с другими клубами после титулов. Именно поэтому Бузникин никого из фанатов «Краснодара» сейчас не обманывает. Он заявил, что Кордоба может уйти, как ушел вратарь Сафонов. Успех футболиста привлекает покупателей, а первое в истории «горожан» чемпионство в России – заметное событие.

Джона Кордобу предсказуемо назвали лучшим игроком прошлого сезона в РПЛ . Эксперты словно использовали новые критерии «Золотого мяча», когда отмечают и персональный вклад в результаты, и наличие трофеев, и важность футболиста для команды в целом. Проигнорировали лишь фактор, на котором погорел Винисиус из «Реала» – поведение. Джон Кордоба не всегда остается в рамках приличия на футбольном поле. Центральный нападающий любит споры и провокации, это жесткий боец.

При этом колумбийца не поставить в одну линию с Дзюбой и Соболевым. Вот эти два футболиста обожают конфликты ради конфликтов. Кордоба в основном ведет себя хитрее, хотя не всегда сдерживается при общении с арбитрами, за что его наказывали. Зато понятно, что опытному форварду важны результаты «Краснодара», игра вызывает эмоции. В РПЛ он не только ради денег. В составе «горожан» Джон дорос до основы сборной Колумбии, и это тоже очень важный фактор при оценке карьеры.

Бузникин прав, что у Кордобы будет мотивация в следующем сезоне, ведь через год чемпионат мира, куда Колумбия пробьется вместе с Бразилией и Аргентиной. Команда аргентинского тренера Нестора Лоренсо может стать одним из открытий турнира, ведь год назад играли в финале Кубка Америки. Форвард Кордоба, в отличие от игроков «Зенита» Барриоса и Кассьерры, входит в планы главного тренера. Но нападающему нужно поднажать, ведь в июне не сыграл из-за мелкой травмы.

«Краснодару» важно сохранить одного из лидеров

Нападающему Кордобе 32 года. В таком возрасте сложнее адаптироваться в новой команде. Переезд в Турцию может понравиться его семье, если выберут красивый город с работающим аэропортом. Но такой трансфер сильно навредит «Краснодару» и не имеет особого смысла для самого форварда. Кордобе поздно мечтать о клубе из АПЛ , а в новой команде всегда есть риск конфликта с главным тренером. Джон очень боится не попасть в заявку сборной Колумбии на чемпионат мира.

Кордобе важно показать высокую результативность и стабильный футбол. Джон уступил место молодому Дурану в основе в матче Колумбии против Парагвая, а потом не получил вызов на поединки против Перу и Аргентины из-за проблем со здоровьем. Хорошая для Кордобы новость – без него команда не побеждала, а плохая новость – Джон пока не забивал в отборе к ЧМ -2026, что тренеру не нравится. У колумбийцев есть Хамес, мастер последнего паса, но ему нужен адресат передач.

Молодой форвард Дуран променял «Астон Виллу» на деньги шейхов из Саудовской Аравии, он может со временем стать первым номером в атаке сборной Колумбии. Тренер Лоренсо выберет в основу лучшего из двух игроков, а у Мусаева в Краснодаре в атаке Кордоба и Смолов. Понятно, кто является основным. Джон приносил пользу «Краснодару». Важно убедить его и семью остаться. Анабель Гарсия – жена футболиста, и маленькая дочка Изабелла живут в Краснодаре, что помогает Кордобе.

Иногда легионеры зарабатывают в РПЛ , а семьи остаются на родине. Всегда плохой выбор для человека, ведь футболиста тянет к родным, он сильно скучает и отвлекается на мысли о переезде в город, где сможет жить вместе с близкими. Положительные эмоции после чемпионства сыграли на руку менеджерам «Краснодара», у футболистов будет дополнительный повод остаться. У Кордобы контракт до 2027 года с опцией продления ещё на год, изначально он рассчитывал остаться в Краснодаре.

Кордоба год назад отказал «Зениту» и «Спартаку»

Джона звали другие клубы РПЛ – две самые богатые команды. Судя по интересу «Зенита» к форварду Мирлинду Даку, а также по переговорам Заболотного и «Спартака», Кордоба без труда нашел бы себе местечко в любой из этих команд. У Джона есть один общеизвестный минус – не всегда концентрируется у чужих ворот. Иногда он забивает без моментов, а потом промахивается с удачной позиции. Но это хворь многих нападающих, она есть и у норвежца Холанда.

Главное не сломаться морально, как уругваец из «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, и тогда промахи не помешают собирать голы. Кордоба подходит «Краснодару», и сейчас он в ситуации Салаха. Всегда есть варианты в других клубах, но логично остаться. Также логично запросить помощников высокого уровня. «Ливерпуль» ищет «девятку» и подписал Вирца после чемпионства в АПЛ . «Краснодару» тоже пора признать, что надо усиливать именно линию нападения.

Уход Сперцяна сократит количество грамотных последних передач, команде нужен плеймейкер. Также важно не забывать о флангах атаки. Кордоба – игрок высокого уровня, но его коллег справедливо не видим в основе официальной сборной сезона. Там список с ошибками по позициям и оценкам, ведь эксперты РПЛ смотрят только центральные матчи и глубоко не вникают. Но даже Кордоба согласится, что Батчи и Са не лучшие вингеры РПЛ прошлого сезона.