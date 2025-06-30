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Месси — после поражения от ПСЖ на Клубном ЧМ: «Мы уходим с гордостью»

сегодня, 08:05
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в своих личных соцсетях подвёл итоги выступления команды на Клубном чемпионате мира.

Клубный чемпионат завершился для нас поражением от действующего победителя Лиги чемпионов. В ПСЖ есть люди, которых я ценю и был рад снова увидеть. Мы уходим с гордостью, решив задачу выхода в 1/8 финала. Теперь сосредоточимся на МЛС и на всём, что будет дальше.

Напомним, что «Интер Майами» в матче 1/8 финала уступил «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:4 и покинул турнир.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:26
Месси — после поражения от ПСЖ на Клубном ЧМ: «Мы уходим с гордостью»


Запомни эти слова. Они тебе ещё много раз пригодятся.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:39
Золотой мяч думаю заслужил за игру и интервью 🏆
амурец
амурец
сегодня в 09:10
да уж, гордо получили четыре плюхи
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 08:36
Точно подмечено , конечно больше - в слове Майями на одну букву больше, чем в слове Милан...)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:07
Интер Майами > Интер Милан)))
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