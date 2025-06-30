Месси — после поражения от ПСЖ на Клубном ЧМ: «Мы уходим с гордостью»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в своих личных соцсетях подвёл итоги выступления команды на Клубном чемпионате мира.
Клубный чемпионат завершился для нас поражением от действующего победителя Лиги чемпионов. В ПСЖ есть люди, которых я ценю и был рад снова увидеть. Мы уходим с гордостью, решив задачу выхода в 1/8 финала. Теперь сосредоточимся на МЛС и на всём, что будет дальше.
Напомним, что «Интер Майами» в матче 1/8 финала уступил «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:4 и покинул турнир.
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Запомни эти слова. Они тебе ещё много раз пригодятся.