Гвардиола: «Клубный чемпионат мира может уничтожить нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался по поводу Клубного чемпионата мира.
Календарь? Я стараюсь не думать об этом, иначе я бы очень переживал. После чемпионата мира мы будем отдыхать столько, сколько останется до возобновления АПЛ. Мы играем матч за матчем, месяц за месяцем. Будут игры в ноябре, декабре, январе… Думаю, что это катастрофа, мы будем измотаны, Клубный чемпионат мира уничтожит нас. Хотел бы я иметь два месяца на подготовку к следующему сезону? Да. Хотел бы я быть свежим и готовым к следующему сезону? Да, но такова ситуация.
«Манчестер Сити» вышел из группы в плей-офф Клубного ЧМ, где в 1/8 финала встретится с «Аль-Хилялем».
Футбол теперь играет именно такую роль.
Больше матчей, пусть бессмысленных, с участием популярных команд на матчах которых будут максимум зрителей, и максимум прибыли от рекламы.
Футбол теперь играет именно такую роль.
Больше матчей, пусть бессмысленных, с участием популярных команд на матчах которых будут максимум зрителей, и максимум прибыли от рекламы.
Здесь только одно сделать можно - слить игру, вместе с турниром. Дать себе дополнительные дни отдыха перед сезоном.
Здесь только одно сделать можно - слить игру, вместе с турниром. Дать себе дополнительные дни отдыха перед сезоном.