Гвардиола: «Клубный чемпионат мира может уничтожить нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался по поводу Клубного чемпионата мира.

Календарь? Я стараюсь не думать об этом, иначе я бы очень переживал. После чемпионата мира мы будем отдыхать столько, сколько останется до возобновления АПЛ . Мы играем матч за матчем, месяц за месяцем. Будут игры в ноябре, декабре, январе… Думаю, что это катастрофа, мы будем измотаны, Клубный чемпионат мира уничтожит нас. Хотел бы я иметь два месяца на подготовку к следующему сезону? Да. Хотел бы я быть свежим и готовым к следующему сезону? Да, но такова ситуация.