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Гвардиола: «Клубный чемпионат мира может уничтожить нас»

сегодня, 11:22

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался по поводу Клубного чемпионата мира.

Календарь? Я стараюсь не думать об этом, иначе я бы очень переживал. После чемпионата мира мы будем отдыхать столько, сколько останется до возобновления АПЛ. Мы играем матч за матчем, месяц за месяцем. Будут игры в ноябре, декабре, январе… Думаю, что это катастрофа, мы будем измотаны, Клубный чемпионат мира уничтожит нас. Хотел бы я иметь два месяца на подготовку к следующему сезону? Да. Хотел бы я быть свежим и готовым к следующему сезону? Да, но такова ситуация.

«Манчестер Сити» вышел из группы в плей-офф Клубного ЧМ, где в 1/8 финала встретится с «Аль-Хилялем».

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Все комментарии
zv24b74j8qx5
zv24b74j8qx5
сегодня в 14:23
Зато хозяева клубов потерают руки, деньги им капнут не маленькие
311
311
сегодня в 12:42
Сливайте и отдыхайте
Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:32
Тут только одно не надо было заявляться.
catal
catal
сегодня в 11:55, ред.
Вспоминается популярная в интернете шведская карикатура 1896 года, на которой капиталист выжимает из рабочего как из тряпки баблишко в тазик, а выжатых выбрасывает.
Футбол теперь играет именно такую роль.
Больше матчей, пусть бессмысленных, с участием популярных команд на матчах которых будут максимум зрителей, и максимум прибыли от рекламы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:46
Гвардиола мудро проводит ротацию . Почти все игроки получили шанс. О чем думают Компани и Тудор??? Или тренер Интера Киву??? Основа снова играет с первых минут..и так все матчи
112910415
112910415
сегодня в 11:35
проблемы немалые, факт !
txxb5p4v4xeq
txxb5p4v4xeq ответ Bator (раскрыть)
сегодня в 11:32
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:31
Насчёт календаря он прав но таковы реалии и большие деньги
ey6jcg94crda
ey6jcg94crda ответ Bator (раскрыть)
сегодня в 11:29
    jRest
    jRest
    сегодня в 11:29
    Все против. Абсолютно все. Даже большие призовые никак не работают.
    Здесь только одно сделать можно - слить игру, вместе с турниром. Дать себе дополнительные дни отдыха перед сезоном.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 11:27
    Уже наверно все высказались по этому поводу, но ничего не изменить. Наверняка опять будет немало травм у игроков
    Гость
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