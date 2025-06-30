В «Динамо» заявили, что у них нет негатива к РФС

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вчера, 22:25

Генеральный директор московского «Динамо» заявил журналистам, что у клуба и Российского футбольного союза нормальные взаимоотношения.

29 июня РФС провёл жеребьёвку Кубка России. После этого «Динамо» выразило недовольство процедурой её проведения, отметив, что жеребьевка не транслировалась в прямом эфире и на ней не присутствовали представители команды. Позднее в РФС назвали оскорбительными подозрения в нечестном проведении мероприятия.