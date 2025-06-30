В «Динамо» заявили, что у них нет негатива к РФС

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил журналистам, что у клуба и Российского футбольного союза нормальные взаимоотношения.
29 июня РФС провёл жеребьёвку Кубка России. После этого «Динамо» выразило недовольство процедурой её проведения, отметив, что жеребьевка не транслировалась в прямом эфире и на ней не присутствовали представители команды. Позднее в РФС назвали оскорбительными подозрения в нечестном проведении мероприятия.
Больше всего меня удивила информация о конфликте «Динамо» с РФС. Мы в нормальном контакте, на прошлой неделе проводили встречу о вопросах развития. Наше сообщение было для того, чтобы сделать работу лучше. Диалог конструктивный, рабочий процесс продолжается. Негатива с нашей стороны нет.
А то, как-то по детски получается, похожее на каприз.
А то, как-то по детски получается, похожее на каприз.