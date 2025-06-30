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В «Динамо» заявили, что у них нет негатива к РФС

вчера, 22:25

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил журналистам, что у клуба и Российского футбольного союза нормальные взаимоотношения.

29 июня РФС провёл жеребьёвку Кубка России. После этого «Динамо» выразило недовольство процедурой её проведения, отметив, что жеребьевка не транслировалась в прямом эфире и на ней не присутствовали представители команды. Позднее в РФС назвали оскорбительными подозрения в нечестном проведении мероприятия.

Больше всего меня удивила информация о конфликте «Динамо» с РФС. Мы в нормальном контакте, на прошлой неделе проводили встречу о вопросах развития. Наше сообщение было для того, чтобы сделать работу лучше. Диалог конструктивный, рабочий процесс продолжается. Негатива с нашей стороны нет.

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CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:57
У Динамо нет негатива к РФС? Скорее всего это сказано для журналистов. Видимо Пивоваров просто не хочет обострять ситуацию, сложившуюся после проведённой жеребьёвки. Отличилась пресс-служба бело-голубых, опубликовавшая нелепое официальное заявление клуба. Погорячились, включили задний ход.
alexgurzan
alexgurzan ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 22:38
Добрый вечер.
Нет, баланс ставок обнуляется в начале каждого месяца.
Vilar
Vilar
вчера в 22:34
Добрый вечер! Вопрос: в следующий месяц можно "возврат" перенести?
Ставок больше нет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:33
Заднюю дают....
Capral
Capral
вчера в 22:32, ред.
Несолидное заявление, после вчерашних претензий. Вы или принимайте как есть или не предъявляйте претензий.
А то, как-то по детски получается, похожее на каприз.
Гость
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