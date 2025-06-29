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В РФС отреагировали на претензии о проведении жеребьёвки Кубка России

вчера, 19:08

В службе коммуникаций РФС отреагировали на претензии некоторых клубов относительно проведения жеребьевки Кубка России.

Жеребьевка Кубка России проводилась РФС на студии «Матч ТВ». В рамках жеребьевки были определены составы групп Пути РПЛ, матчи первого раунда Пути регионов, возможные соперники во 2–6 раундах Пути регионов, все пары и хозяева, вплоть до Суперфинала турнира.

Процедура жеребьевки стала самой масштабной и длительной в истории турнира и заняла около 2 часов. По договоренности с вещателем с учетом ее длительности она не транслировалась в прямом эфире, а ее итоги и ключевые моменты были показаны в 17‑часовом выпуске новостей канала. В телевизионной съемке жеребьевки участвовали сотрудники «Матч ТВ» и РФС, большое количество технического персонала, экс‑футболисты.

РФС считает оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу любые обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки.

Что касается присутствия на жеребьевке представителей клубов, то их участие не является обязательным по регламенту жеребьевки.

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Источник: matchtv.ru
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протон
протон ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:22
Ни убавить, ни прибавить. Всё как и положено по стандартам лиги приколов. Держат уровень👍🏻
Сп62
Сп62
вчера в 21:12
Начальство никогда не ошибается. Просто его неправильно понимают.
ea5x8q84xuwu
ea5x8q84xuwu
вчера в 20:56
Эта мафия никогда не признает своих ошибок
Grabovsky
Grabovsky ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:00
окко ТОП!! +))
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:09
Ну вот и оправдываться начали! И срач тв еще приплели)))
Гость
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