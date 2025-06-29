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В «Динамо» недовольны проведением жеребьёвки Кубка России

вчера, 17:49

Пресс-служба «Динамо» опубликовала заявление после завершения жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/26.

Сегодня мы вдруг узнали, что на групповом этапе Кубка России-2025/26 сыграем с «Краснодаром», «Крыльями» и «Сочи».

По итогам жеребьёвки «бело-голубые» попали в группу В. Первые матчи пройдут в конце июля, точные даты и время определятся позднее.

При этом отметим: мы неприятно удивлены подходом к жеребьёвке Кубка. Жеребьёвка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба. Не было никакой возможности контроля, что жеребьёвка проходит честно и, самое главное, однократно. Мы не знаем, сколько раз были вытянуты шары и сколько раз могла делаться техническая запись жеребьёвки.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:31
Неужели главный тренер решил проявить себя в новом клубе таким негодным способом ? Кстати, хотелось бы узнать о присутствии на жеребьёвке представителей других команд. Если не было вообще никого - это один вопрос, если кто-то присутствовал - все претензии В.Г. безосновательны.
stanichnik
stanichnik ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 19:54
Доброго Здоровья, Vilar!
А ведь могут и на тринадцать свиданий попасть, если доберутся до финала.))
баск
баск
вчера в 19:48
Это просто с Краснодаром лишний раз играть не хотят..))
А если серьёзно- по-людски надо всё делать, а не кулуарно жеребьёвки проводить.

Шутка из телеги (не динамовской, кстати) :
"Матчи кубка России теперь будут проводиться в закрытом режиме, в вечерних новостях Губерниев скороговоркой перечислит счета, потом вставка Ловчева "А я говорил!", затем сразу отбивка и уход на рекламу"..))
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 19:37
)))))))))))))))))))))
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:26
Да, ещё и по две игры в чемпионате каждый год, итого 12 свиданий. Некоторые с жёнами реже "встречаются", а тут 11 чужих мужиков, да, ещё, не самых симпатичных, кошмар))).
vrv2amd3s2hy
vrv2amd3s2hy
вчера в 18:55
А быки как-то недовольство не высказывают, они уверены в себе в отличии от соперников
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 18:49
Третий год подряд в одной группе.)))
Vilar
Vilar
вчера в 18:42
Согласен, отчасти динамовцы правы. Представители, наверное, должны быть, при жеребьёвке. Думаю, динамовцам, просто Краснодар надоел)).
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:41, ред.
В Динамо недовольны проведением жеребьёвки Кубка России. Пресс-служба клуба опубликовала официальное заявление. После того, как прочитал эти слова, я подумал, что сейчас я увижу образцовый документа, в котором будут перечислены все нарушения со ссылками на конкретные пункты соответствующего регламента. Никогда не мог представить, что официальный документ будет начинаться фразой "Сегодня мы вдруг узнали...". Хотя, так или иначе, с заявлением надо разбираться.
lotsman
lotsman
вчера в 18:41
Поставьте вопрос о новой жеребьёвке, в присутствии делегации от Динамо.)
Capral
Capral
вчера в 18:32
Я не очень понял, чего гафин боится и что ему не нравится. С Краснодаром каждый год в сетке, с Самарой, похоже тоже, ну и Сочи. Самара уже не та- ушли тренер и главный нападающий, а бояться Сочи из 1-й лиги, как-то даже неприлично... Почему представителей Динамо не пригласили- это вопрос, надо разобраться, но поднимать бузу, я думаю не стоит. Из этой группы надо выходить по любому, и доказывать спортивным принципом свою правоту. Это лучший ответ всем интриганам!!!
112910415
112910415
вчера в 18:29
Скучно без скандалов-то
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:18
Жеребьевку в тайне провели)) И в правду как-то неправильно это что ли...Но надо играть
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:56
Валера начал скандалить уже... что же будет дальше...
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