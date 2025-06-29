В «Динамо» недовольны проведением жеребьёвки Кубка России

Пресс-служба «Динамо» опубликовала заявление после завершения жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/26.

Сегодня мы вдруг узнали, что на групповом этапе Кубка России-2025/26 сыграем с «Краснодаром», «Крыльями» и «Сочи».

По итогам жеребьёвки «бело-голубые» попали в группу В. Первые матчи пройдут в конце июля, точные даты и время определятся позднее.

При этом отметим: мы неприятно удивлены подходом к жеребьёвке Кубка. Жеребьёвка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба. Не было никакой возможности контроля, что жеребьёвка проходит честно и, самое главное, однократно. Мы не знаем, сколько раз были вытянуты шары и сколько раз могла делаться техническая запись жеребьёвки.