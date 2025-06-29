Состоялась жеребьёвка Кубка России сезона-2025/26

«Лос-Анджелес ФК» – «Ванкувер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Лос

«Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (2.07.2025) В 1/8 КЧМ «Боруссия» Дортмунд встретится с «Монтерреем». Предлагаем вам прогноз