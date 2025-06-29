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Состоялась жеребьёвка Кубка России сезона-2025/26

вчера, 17:17

Сегодня, 29 июня, состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России сезона-2025/26.

Группа А: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Ахмат» (Грозный), «Торпедо» (Москва)

Группа B: «Краснодар», «Динамо» (Москва), «Крылья Советов» (Самара), «Сочи»

Группа С: «Спартак» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Махачкала), «Пари НН» (Нижний Новгород)

Группа D: ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Москва), «Акрон» (Тольятти), «Балтика» (Калининград)

Матчи стартового тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдут с 29 по 31 июля. Первый раунд Пути регионов состоится 5-7 августа.

Состоялась жеребьёвка Кубка России сезона-2025/26

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:41
Кто нибудь видел как проходила жеребьевка?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:39
Группа "смерти" "В"!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:38
Самая слабая группа "D"!
Сп62
Сп62
вчера в 20:45
Спартак не может без Ростова, а Ростов без Спартака. Любят они встречаться в Кубке.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:11
    Grabovsky
    Grabovsky
    вчера в 19:53
    торпедо!? это есть такая команда?? в лужниках будем играть ? 80 к народу нету столько!!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 19:53
    ждем решения по вопросу Торпедо.
    или Оренбурга.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Roman Kukhtenkov (раскрыть)
    вчера в 19:18
    Групповой этап группы регионов будет обязательно, ( см. регламент Кубка).
    Очевидно, что объявят позже.
    Roman Kukhtenkov
    Roman Kukhtenkov
    вчера в 19:11
    обидно, что Балтике группа такая досталась
    Roman Kukhtenkov
    Roman Kukhtenkov ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 19:10
    у них нет группового этапа
    ABir
    ABir
    вчера в 18:33
    В целом группы для фаворитов проходимые. Главное сразу без раскачки создавать комфортный задел.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 17:56
    А где групповой этап группы регионов?
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 17:52
    Московские клубы постарались максимально развести по группам, но всё же ЦСКА и Локомотив, рекордсмены по владению этим трофеем, попали вместе. Скорее всего они и будут разыгрывать две путёвки в Пути РПЛ в этой четвёрке.
    AlanW 1
    AlanW 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 17:44
    «Обычно думают тогда, когда надо украсть, тут же весьма благородная цель.»
    Обычно начиная с благородной цели начинают «думать...»🤔
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 17:33
    Представитель Зенита Кубок России по футболу упомянул в контексте обычной кучи. Нынешняя формула розыгрыша второго по значимости турнира лишь подталкивает нас к аналогичному представлению. Да, после международной изоляции нашего футбола, появилось много свободного места, но не проще ли было заполнить окна краткосрочными коммерческими турнирами. Где взять деньги на призовые фонды? А вот тут нужно подумать. Обычно думают тогда, когда надо украсть, тут же весьма благородная цель.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 17:27
    Нормально вроде во всех группах....
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 17:20
    Шанс для резервистов показать себя!)
    Гость
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