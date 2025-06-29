Состоялась жеребьёвка Кубка России сезона-2025/26

Сегодня, 29 июня, состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России сезона-2025/26.
Группа А: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Ахмат» (Грозный), «Торпедо» (Москва)
Группа B: «Краснодар», «Динамо» (Москва), «Крылья Советов» (Самара), «Сочи»
Группа С: «Спартак» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Махачкала), «Пари НН» (Нижний Новгород)
Группа D: ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Москва), «Акрон» (Тольятти), «Балтика» (Калининград)
Матчи стартового тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдут с 29 по 31 июля. Первый раунд Пути регионов состоится 5-7 августа.
или Оренбурга.
или Оренбурга.
Очевидно, что объявят позже.
Очевидно, что объявят позже.
Обычно начиная с благородной цели начинают «думать...»🤔
Обычно начиная с благородной цели начинают «думать...»🤔