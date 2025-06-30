«Динамо» и «Ростов» протестуют после жеребьёвки Кубка России. Скандал без прямого эфира

1751294664

вчера, 17:44

Очередная удивительная история.

У «Динамо» и «Ростова» здравые контраргументы

В РФС умеют нарваться на скандал, даже когда речь о рядовой процедуре, вроде жеребьевки Кубка России следующего сезона. Выбрали оригинальный путь. Потратили два часа, чтобы определить составы групп Пути РПЛ , пары первого раунда Пути регионов и возможных соперников в других раундах этой стадии. Возникает вопрос, что мешало разделить жеребьевки по дням, чтобы провести распределение 16 клубов РПЛ по четырем группам первого группового этапа за полчаса в прямом эфире?

Футбольные чиновники настаивают, что прямой эфир не нужен. Спорное утверждение. Говорят, что по регламенту не нужно приглашать представителей клубов. Это странно, и снова поднимается вопрос о дырах в футбольных законах. Когда всего 16 участников, а от результатов жеребьевки многое зависит – группы разные по сложности, то логично пригласить в студию людей из клубов, чтобы те стали свидетелями процедуры в прямом эфире и подтвердили, что результат получен с первой попытки.

Почему клубы должны верить чиновникам на слово? Не было смысла соединять все жеребьевки, можно было провести их в разные дни. Хватает полчаса, чтобы разбить клубы РПЛ по группам даже с приглашением звёзд футбола. А после закрытой жеребьевки сразу несколько команд протестуют против процедуры с упоминанием результатов в новостях. Зачем так сделали? Все большие жеребьевки в футболе проводят в прямом эфире, и даже после этого хватает старых легенд и теорий о подогретых шарах.

В «Динамо» указали на проблему – не было прямого эфира, а в «Ростове» добавили свою претензию – не учтено, что в некоторых городах закрыты аэропорты, то есть логистика сильно влияет на жизнь команд. Недоверие к процедурам всегда вредит популяризации турнира, тут представители «Динамо» и «Ростова» полностью правы. Скандала можно было избежать. Это ведь не договорные матчи и не финансовые проблемы клубов. Дожили до момента, когда не смогли провести нормальную жеребьевку.

Российский футбол утонул в нелепых скандалах

Знали, что «Химкам» конец, но чиновники тянули до последнего, прежде чем не выдали клубу лицензию на новый сезон. В результате в «Пари НН» понимали, что им не грозит вылет, если уступят по сумме двух матчей «Сочи». А теперь оказалось, что один из участников поединка не читает футбольные новости. Форварда Писарского проверят правоохранители и люди из РФС , поскольку его обвиняют букмекеры. Возможно, нападающий через посредника сделал крупную ставку на собственный поединок.

В первом переходном матче нападающий Писарский заработал прямую красную карточку и удалился. Его команда проиграла «Пари НН». Во втором матче, где соперник не сопротивлялся, «Сочи» отыгрался и вышел в РПЛ . Но если в РФС докажут вину Писарского, то он получит дисквалификацию. Зачем с зарплатами футболистов творить такую дичь? Что в головах у игроков? Напоминает историю о руководстве «Торпедо». Их задержали правоохранители, обвиняя в попытке подкупа арбитров одного из матчей.

Если будет доказано, что менеджеры «Торпедо» пытались повлиять на результат игры, важной для возвращения команды в РПЛ , то как клуб можно пускать в высшую лигу? А если руководители отправятся в тюрьму, а «Торпедо» сыграет в элите, то уже вопросы к РФС и РПЛ . Причем это снова глупый скандал, ведь судья не принял взятку. И пенальти в игре, которую проверяют, назначили по делу. Но если люди из известного клуба «Торпедо» пытались подкупить арбитра, насколько это частая практика?

Даже в элементарных вопросах, где нет влияния на результаты турниров, в РПЛ и РФС допускают ошибки. Выкатили список 33 лучших игроков сезона, и это провал. Много нестыковок по позициям футболистов. Много откровенно несерьезных решений от экспертов, которые точно не смотрели матчи чемпионата России в нужном количестве, чтобы собрать 33 лучших футболистов сезона. Есть вопрос вкуса, когда равные кандидаты соперничают за основу, но этот список отражает неуважение к зрителям.

В РФС не хотят проводить повторную жеребьёвку

В случае новой жеребьевки придется признать ошибку, а футбольные чиновники этого не любят. Максимум клубам пообещают, что через год процедуру выбора групп для Пути РПЛ проведут в прямом эфире, так как это невероятно простая задача. Всё намного быстрее, чем жеребьевки еврокубков и крупных турниров, где больше 16 участников. Хватило бы извинений? По уму надо проводить новую жеребьевку, но в РФС и РПЛ боятся гнева богатых клубов. «Спартак» и «Зенит» устраивают результаты закрытой процедуры.

Всегда могут предоставить запись трансляции, но никто не потащит двухчасовое видео на экспертизу, поскольку сам оригинал может быть результатом монтажа. ТВ-канал не имеет юридических обязательств вести трансляцию в прямом эфире и сохранять все материалы. Снова повод напомнить, что в РФС и РПЛ тридцать лет игнорируют простой совет – нанять иностранных юристов, чтобы они вычитали и исправили все регламенты в российском футболе. Каждый сезон находят новые дыры, как с процессом лицензирования.

Знаем, что в каждой стране свои странные законы. На Клубном ЧМ многие клубы пострадали из-за правила останавливать матчи, если в 16 километрах от стадиона гроза с молниями. Через год чемпионат мира для сборных, там будет по шесть поединков за сутки. Не все матчи проведут в США , сыграют в Мексике и Канаде. Но будут поединки последнего тура группового раунда, их надо играть параллельно. Если матч остановят на два часа, то как поступить судье параллельного поединка? Не продумали нюансы.