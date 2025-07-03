В комитете по этике РФС подробно объяснили решение о наказании Писарского

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов прокомментировал решение запретить нападающему осуществлять связанную с футболом деятельность.

Комитетом установлено, что Владимир Писарский перевёл своему другу в день матча ФК «Сочи» – ФК «Пари НН» на банковскую карту крупную сумму денежных средств в долг. При этом он был осведомлён, что его друг планирует совершить за счёт полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход ФК «Сочи» в РПЛ по результатам стыков, а сам Писарский являлся футболистом ФК «Сочи» и участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года. Статья 18 регламента РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями. Исходя из материалов дела, комитет посчитал, что Владимир Писарский не проявил должной осмотрительности в своём поведении с иным лицом и, будучи участником соответствующих матчей, принял косвенное участие в процессе ставок на футбольный матч в букмекерской конторе. Это запрещено российским законодательством, нормами ФИФА , УЕФА и РФС . Комитет при итоговом определении наказания футболисту учёл его признание в совершённой ошибке и сотрудничество с комитетом в ходе разбирательства.