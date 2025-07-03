В комитете по этике РФС подробно объяснили решение о наказании Писарского

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов прокомментировал решение запретить нападающему Владимиру Писарскому осуществлять связанную с футболом деятельность.
Комитетом установлено, что Владимир Писарский перевёл своему другу в день матча ФК «Сочи» – ФК «Пари НН» на банковскую карту крупную сумму денежных средств в долг. При этом он был осведомлён, что его друг планирует совершить за счёт полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход ФК «Сочи» в РПЛ по результатам стыков, а сам Писарский являлся футболистом ФК «Сочи» и участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года. Статья 18 регламента РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями. Исходя из материалов дела, комитет посчитал, что Владимир Писарский не проявил должной осмотрительности в своём поведении с иным лицом и, будучи участником соответствующих матчей, принял косвенное участие в процессе ставок на футбольный матч в букмекерской конторе. Это запрещено российским законодательством, нормами ФИФА, УЕФА и РФС. Комитет при итоговом определении наказания футболисту учёл его признание в совершённой ошибке и сотрудничество с комитетом в ходе разбирательства.
Напомним, что Писарского дисквалифицировали на четыре года, три из которых носят условный характер.
Потом ушел, не нашел то, что искал
и....
Как у артистов всё: скандал, шум, гламур и. ,, высший
свет".
И потом -,,а нафига мне этот футбол"?!
Потом ушел, не нашел то, что искал
и....
Как у артистов всё: скандал, шум, гламур и. ,, высший
свет".
И потом -,,а нафига мне этот футбол"?!
"Исходя из материалов дела, комитет посчитал, что Владимир Писарский не проявил должной осмотрительности в своём поведении с иным лицом и, будучи участником соответствующих матчей, принял косвенное участие в процессе ставок на футбольный матч в букмекерской конторе"
ЭТО ЧТО, ЁПРСТ, ЗА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ И ЛОГИКОЙ???
О ЗАКОННОСТИ я, понятное дело, ВООБЩЕ молчу...
А аблакат его - просто скотобаза!
УБЕДИЛ Сычевого-Писарского, что, мол, могло быть и хуже.
Без доказательств, считай, осудили на "запрет на профессию" - куда уж хуже-то???
Таких аблакатов в Москве - семеро из восьми.
Знаю, что пишу.
Прощелыги-мошенники!!!
"Исходя из материалов дела, комитет посчитал, что Владимир Писарский не проявил должной осмотрительности в своём поведении с иным лицом и, будучи участником соответствующих матчей, принял косвенное участие в процессе ставок на футбольный матч в букмекерской конторе"
ЭТО ЧТО, ЁПРСТ, ЗА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ И ЛОГИКОЙ???
О ЗАКОННОСТИ я, понятное дело, ВООБЩЕ молчу...
А аблакат его - просто скотобаза!
УБЕДИЛ Сычевого-Писарского, что, мол, могло быть и хуже.
Без доказательств, считай, осудили на "запрет на профессию" - куда уж хуже-то???
Таких аблакатов в Москве - семеро из восьми.
Знаю, что пишу.
Прощелыги-мошенники!!!
Состав комитета был утвержден на заседании исполкома РФС в среду. Стукалов сменил на этом посту Семена Андреева. Заместителем Стукалова будет Игорь Фатов. Также в состав комитета вошли Виталий Назаров, Артем Анучкин, Дарья Короткова, Константин Ларионов, Александр Кикнадзе, Алексей Дарков и Павел Новиков. Ответственным секретарем будет Алексей Ершов.
Председателем апелляционного комитета РФС назначен Илья Васильев, его заместителем будет Артур Егиян. В состав комитета вошли Татьяна Ермакова, Егор Васильев, Тимур Мельник, Денис Воронцов. Ответственный секретарь - Ани Геворгян.
Председателем комитета по безопасности РФС стал Игорь Каменской, его заместителем - Александр Мейтин. В состав комитета включены Андрей Прядкин, Станислав Наумов, Олег Железнов и Николай Ширяев, ответственный секретарь - Алексей Толкачев.
А, завидуйте? Хрен, где Вы все, найдёте такую работу! А мы нашли и работаем не покладая ни рук, ни ног!!!
Состав комитета был утвержден на заседании исполкома РФС в среду. Стукалов сменил на этом посту Семена Андреева. Заместителем Стукалова будет Игорь Фатов. Также в состав комитета вошли Виталий Назаров, Артем Анучкин, Дарья Короткова, Константин Ларионов, Александр Кикнадзе, Алексей Дарков и Павел Новиков. Ответственным секретарем будет Алексей Ершов.
Председателем апелляционного комитета РФС назначен Илья Васильев, его заместителем будет Артур Егиян. В состав комитета вошли Татьяна Ермакова, Егор Васильев, Тимур Мельник, Денис Воронцов. Ответственный секретарь - Ани Геворгян.
Председателем комитета по безопасности РФС стал Игорь Каменской, его заместителем - Александр Мейтин. В состав комитета включены Андрей Прядкин, Станислав Наумов, Олег Железнов и Николай Ширяев, ответственный секретарь - Алексей Толкачев.
А, завидуйте? Хрен, где Вы все, найдёте такую работу! А мы нашли и работаем не покладая ни рук, ни ног!!!