Итальянский клуб «Брешиа» официально исключён из соревнований

«Брешиа» исключена из всех профессиональных футбольных лиг.
Сегодня Федерация футбола Италии официально подтвердила, что команда не получила лицензию на участие в Серии C в сезоне-2025/26.
Напомним, что владеющий клубом Массимо Челлино не захотел внести на счёт 3 млн евро, необходимые для погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками. Команда отправится в любительскую лигу после объявления банкротом.
Роберто Баджо, Пеп Гвардиола, Лука Тони, Андреа Пирло. Стив Аппиа.
и великий тренер Брешиа Карло Маццоне, один из учителей Пепа Гвардиолы!!!
спасибо за ламповые воспоминания!
но...очень очень грустно, что команда банкрот, и теперь в любительской лиге.
Роберто Баджо, Пеп Гвардиола, Лука Тони, Андреа Пирло. Стив Аппиа.
и великий тренер Брешиа Карло Маццоне, один из учителей Пепа Гвардиолы!!!
спасибо за ламповые воспоминания!
но...очень очень грустно, что команда банкрот, и теперь в любительской лиге.
Футбол - для банкиров. И больше ни для кого, утверждает экономика.
Тут логика простая. НИКОМУ нет дела на самом деле, по чесноку, до футбола. В реальности. Никто не заплатит 3 млн за этот Брешиа в самой Италии, потому что не считают ценным этот клуб, не считают его ценным как часть футбола и часть итальянской истории и культуры. Фанаты - не нужны. А значит и спорт.
Футбол - для банкиров. И больше ни для кого, утверждает экономика.
Тут логика простая. НИКОМУ нет дела на самом деле, по чесноку, до футбола. В реальности. Никто не заплатит 3 млн за этот Брешиа в самой Италии, потому что не считают ценным этот клуб, не считают его ценным как часть футбола и часть итальянской истории и культуры. Фанаты - не нужны. А значит и спорт.