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Итальянский клуб «Брешиа» официально исключён из соревнований

вчера, 17:09

«Брешиа» исключена из всех профессиональных футбольных лиг.

Сегодня Федерация футбола Италии официально подтвердила, что команда не получила лицензию на участие в Серии C в сезоне-2025/26.

Напомним, что владеющий клубом Массимо Челлино не захотел внести на счёт 3 млн евро, необходимые для погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками. Команда отправится в любительскую лигу после объявления банкротом.

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Брешиа
Перевод с figc.it
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Все комментарии
Niagara
Niagara
вчера в 19:25
ну например для Гвардиолы 3 ляма это семечки, не захотел спасти свой бывший клуб, стыд и срам
catal
catal
вчера в 18:15, ред.
Кто читал речь генсека ООН Гутьереша о положении в мировой экономике, тот не удивится. Мне лично до фонаря до ФК Брешиа, тем более что самим итальянцам все равно. Но сама тенденция, с уже лишенным профессионального статуса клуба Бордо, в котором когда-то играли Патрик Виейра, Лизаразю, Вильтор, Тигана, Дидье Дешам, сам Эрик Кантона и даже Зидан - уже намекает что с футболом творится что-то неладное. Бред.
Футбол - для банкиров. И больше ни для кого, утверждает экономика.

Тут логика простая. НИКОМУ нет дела на самом деле, по чесноку, до футбола. В реальности. Никто не заплатит 3 млн за этот Брешиа в самой Италии, потому что не считают ценным этот клуб, не считают его ценным как часть футбола и часть итальянской истории и культуры. Фанаты - не нужны. А значит и спорт.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:07
А Садыгов с Химками рассчитался?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ b3p6ruw5ppzs (раскрыть)
вчера в 17:48, ред.
в Брешии Баджо воскрес ))) отличная бьыла команда начала 2000 годов.
Роберто Баджо, Пеп Гвардиола, Лука Тони, Андреа Пирло. Стив Аппиа.
и великий тренер Брешиа Карло Маццоне, один из учителей Пепа Гвардиолы!!!
спасибо за ламповые воспоминания!
но...очень очень грустно, что команда банкрот, и теперь в любительской лиге.
b3p6ruw5ppzs
b3p6ruw5ppzs
вчера в 17:37
А ведь когда-то в Брешиа даже Роберто Баджо доигрывал карьеру
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:26
А может всё таки брешут...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:26
Ох уж эти частные владельцы, сколько с ними проблем...
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