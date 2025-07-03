Итальянский клуб «Брешиа» официально исключён из соревнований

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вчера, 17:09

«Брешиа» исключена из всех профессиональных футбольных лиг.

Сегодня Федерация футбола Италии официально подтвердила, что команда не получила лицензию на участие в Серии C в сезоне-2025/26.

Напомним, что владеющий клубом Массимо Челлино не захотел внести на счёт 3 млн евро, необходимые для погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками. Команда отправится в любительскую лигу после объявления банкротом.