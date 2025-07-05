Нойер раскритиковал Доннарумму за травму Мусиалы

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер раскритиковал голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму за нанесение травмы полузащитнику мюнхенцев Джамалу Мусиале.
Это была ситуация, когда не нужно было так входить из ворот. Это риск. Он был готов пойти на риск травмировать своего противника. Я подошел к нему и сказал: «Разве ты не хочешь пойти и посмотреть на нашего игрока?» Это вопрос уважения, пойти и пожелать парню здоровья. И он это сделал. Честная игра всегда является частью этого. Я бы отреагировал по-другому.