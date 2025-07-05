Нойер раскритиковал Доннарумму за травму Мусиалы

Вратарь «Баварии» раскритиковал голкипера ПСЖ за нанесение травмы полузащитнику мюнхенцев .

Это была ситуация, когда не нужно было так входить из ворот. Это риск. Он был готов пойти на риск травмировать своего противника. Я подошел к нему и сказал: «Разве ты не хочешь пойти и посмотреть на нашего игрока?» Это вопрос уважения, пойти и пожелать парню здоровья. И он это сделал. Честная игра всегда является частью этого. Я бы отреагировал по-другому.