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Нойер раскритиковал Доннарумму за травму Мусиалы

вчера, 23:05
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер раскритиковал голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму за нанесение травмы полузащитнику мюнхенцев Джамалу Мусиале.

Это была ситуация, когда не нужно было так входить из ворот. Это риск. Он был готов пойти на риск травмировать своего противника. Я подошел к нему и сказал: «Разве ты не хочешь пойти и посмотреть на нашего игрока?» Это вопрос уважения, пойти и пожелать парню здоровья. И он это сделал. Честная игра всегда является частью этого. Я бы отреагировал по-другому.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 00:05
За что, конкретно?
Capral
Capral ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 00:04
Шумахер пришел в больницу к Баттистону и извинился.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:49
Номера тоже есть за что критиковать
AKH
AKH
вчера в 23:44
Помню как шумахер чуть не убил Баттистона в 82. Парень 2 дня лежал в коме. И сделал это намеренно. Тут не было никакого намерения или злого умысла. Стечение обстлятельств. И Доннарума и подошел и вообще плакал. Что он еще мог сделать?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:14
Я думаю Нойер бы ему без проблем накостылял)
Гость
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