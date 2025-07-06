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«Манчестер Юнайтед» подпишет бывшего игрока «Эвертона»

сегодня, 11:16

Бывший нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, «красные дьяволы» хотят приобрести футболиста, который сейчас является свободным агентом, для ротации. В клубе считают, что у него есть необходимые качества, чтобы усилить команду со скамейки. МЮ готов предложить форварду контракт, включающий бонусы за выступления.

В прошедшем сезоне Калверт-Льюин сыграл 26 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Об интересе МЮ к 28-летнему игроку сообщалось ещё в начале июня.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:40
Блин, статистика как у Хёйлуна. Так наХёйлун он нужен в МЮ ?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:35
Система Манчестер Юнайтед поглощает игроков, прямо как черная дыра. И правда, сообщения о приобретении очередного футбольного таланта мы читаем довольно часто, а потом их следы теряются. Значительная часть новичков оказывается в арендах... А спортивных результатов как не было, так и нет.
galem72
galem72
сегодня в 11:33
Источник — the sun. Что может быть утинее? ))
У чувака всего лишь один единственный сезон был на неплохом уровне (20/21). В остальном — он вечно сломанный или бесполезный на траве персонаж.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:18
Со статистикой у него "не фонтан" - может в МЮ попрёт?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:18
Он давно уже сдал. То лечится, то его вообще не видно на поле.
Гость
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