Бывший нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин может перейти в «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, «красные дьяволы» хотят приобрести футболиста, который сейчас является свободным агентом, для ротации. В клубе считают, что у него есть необходимые качества, чтобы усилить команду со скамейки. МЮ готов предложить форварду контракт, включающий бонусы за выступления.
В прошедшем сезоне Калверт-Льюин сыграл 26 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Об интересе МЮ к 28-летнему игроку сообщалось ещё в начале июня.
У чувака всего лишь один единственный сезон был на неплохом уровне (20/21). В остальном — он вечно сломанный или бесполезный на траве персонаж.
У чувака всего лишь один единственный сезон был на неплохом уровне (20/21). В остальном — он вечно сломанный или бесполезный на траве персонаж.