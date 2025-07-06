«Манчестер Юнайтед» подпишет бывшего игрока «Эвертона»

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сегодня, 11:16

Бывший нападающий «Эвертона» может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, «красные дьяволы» хотят приобрести футболиста, который сейчас является свободным агентом, для ротации. В клубе считают, что у него есть необходимые качества, чтобы усилить команду со скамейки. МЮ готов предложить форварду контракт, включающий бонусы за выступления.

В прошедшем сезоне Калверт-Льюин сыграл 26 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.