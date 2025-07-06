«Наполи» планирует вернуть Осимхена к себе

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сегодня, 09:05

«Наполи» хочет вернуть форварда в команду.

По информации источника, в течение последних нескольких дней представители клуба пытаются наладить отношения с 26-летним футболистом. Впервые за долгое время открыто обсуждается идея возможного возвращения игрока в состав. Главный тренер неаполитанцев не против видеть игрока в клубе, хотя сам Осимхен представляет для себя другое будущее. Игроком интересуются «Ливерпуль» и туринский «Ювентус».

Прошлый сезон нигериец провёл в аренде у «Галатасарая». Сыграл 41 матч, забил 37 мячей и отдал 8 результативных передач.