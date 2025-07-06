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«Наполи» планирует вернуть Осимхена к себе

сегодня, 09:05

«Наполи» хочет вернуть форварда Виктора Осимхена в команду.

По информации источника, в течение последних нескольких дней представители клуба пытаются наладить отношения с 26-летним футболистом. Впервые за долгое время открыто обсуждается идея возможного возвращения игрока в состав. Главный тренер неаполитанцев Антонио Конте не против видеть игрока в клубе, хотя сам Осимхен представляет для себя другое будущее. Игроком интересуются «Ливерпуль» и туринский «Ювентус».

Прошлый сезон нигериец провёл в аренде у «Галатасарая». Сыграл 41 матч, забил 37 мячей и отдал 8 результативных передач.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:18, ред.
Видимо у Осимхена нет нормальных взаимоотношений с главным тренером Наполи, совсем нет. Конте, прийдя в клуб, много чего наговорил о руководстве и отдельных игроках. Хозяева, пока, не напоминают Антонио о его болтовне, ещё бы, Конте даёт результат. Но, по неаполитанской традиции, всё помнят.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:08
Сначала чуть не выгоняют, а теперь вот так))
b2x669xkdgq7
b2x669xkdgq7
сегодня в 09:58
Сначала отпускают, потом хотят вернуть, но уже будет проблематично
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 09:26
Если получится, то надо вернуть его!
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 09:19
Бежать нужно "Витьку" как можно дальше от этих Неаполитанцев - у них там 7 Пятниц на неделю.
rz83wts53cea
rz83wts53cea
сегодня в 09:17
Вообще не надо было Витька-танкиста отпускать
Гость
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